Повня в Овні 29 вересня 2023: що на нас чекає в цей час

Повню в Овні 29 вересня о 12:57 за київським часом не можна назвати простою. Це день протиріч, імпульсивних необдуманих вчинків. Але, водночас, усвідомлені особистості має можливість кардинально змінити своє життя і почати, як то кажуть, з нуля.

Місяць – найшвидший елемент гороскопу та наше нічне світило, відповідає за чуттєву та емоційну сфери. У знаку стихії Вогню сприяє посиленню темпераменту, пристрасті, зростанню фізичної та психічної сили. У період від 28 до 30 вересня багато людей стають активними та ексцентричними, не бояться нововведень. Також варто враховувати, що емоційна сфера страждає найбільше, багато хто зазнає перепадів настрою, складно проконтролювати свій стан, з'являється безпричинна тривожність, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня в Овні стане часом сприятливих змін тільки для тих, хто не ледарює, хто готовий вийти із зони комфорту і докладає зусиль у напрямку досягнення мети. Через бажання прискорити процеси і отримати все й одразу, важливо не пропустити щасливі шанси, які дарує повня у Овні. У цей час люди відчувають сильне бажання нових починань і змін у своєму житті, з'являються сили почати все заново.

Дні повні мають значний вплив на поведінку та настрій людини. Це гарний час для покращення фізичного здоров'я, ухвалення важливих рішень та конкретних дій. Повня посилює духовну та емоційну активності, а також впливає на потреби, бажання та взаємини. Буде ефективна щільна робота над собою, процес пошуку себе, справжнього свого «Я».

Повня в Овні — найбільш сприятливий період для реалізації грандіозних планів. Саме зараз можна сказати, що бажання та можливості збігаються. Можна сміливо братися за задуми, які раніше відкладали. Понад те, з'являється можливість показати чудові результати навіть у незнайомих сферах. Підвищити якість життя зможуть навіть ті, хто вважав себе невдахою – повня в Овні прихильна і дасть усім можливість почуватися краще.

Найближчими днями до і після повні в Овні не рекомендується займатися екстремальними видами спорту – Місяць не проти активного відпочинку, але проти непотрібного ризику. Квапливість у цей період теж під забороною – люди стають активнішими, ніж зазвичай, і навіть не розуміють, куди і навіщо вони поспішають. Це призводить до помилок і замість однієї проблеми виходить кілька.

Повня в Овні дає відчуття душевного піднесення і бажання зрушити гори — тут криється каверза, адже можна просто не розрахувати сили і впасти від перевтоми. Зміни у професійній сфері виявляться приємними, якщо планомірно діяти. Цей час можна використовувати для пошуку підробітку або для переходу на іншу посаду. Цими днями Місяць підтримає людей, яких приваблюють не самі гроші, а способи, якими їх можна заробити. Діяти краще без ризику — тільки тверезий розрахунок, ретельна підготовка та й трошки азарту, який підштовхне в потрібному напрямку.

Повня 29 вересня перевірятиме партнерські взаємини та любовні спілки на міцність. Найкращим помічником у особистих та ділових взаєминах стане компроміс. Потрібно частіше згадувати про золоту середину і не ставити жодну з життєвих сфер в екстремальні умови – жодних надмірностей не повинно бути.

Наприкінці вересня – на початку жовтня можна розбудити в собі нові таланти, легше справити гарне враження на впливових людей чи покровителів. Але водночас не слід забувати про минулий досвід та проводити роботу над помилками. Контакти, встановлені в цей час, виявляться корисними, будуть шанси мати друзів і однодумців. Однак період не минає без нервових зривів – це час дивацтва та непорозумінь, багато планів зазнають коригування.

Повня в Овні витягує на світ страхи, сумніви та комплекси. Бажано включити режим очікування, не будувати серйозних планів, якщо база недостатньо підготовлена. І вже тим більше не втягуватися в жодні ризиковані та небезпечні авантюри. Цього місяця рекомендується робота з усвідомлення справжньої мети свого життя, свого призначення.

Марс – управитель повні в Овні. До 12 жовтня переміщується за знаком Терези, де має статус вигнання. Пересування цим знаком зодіаку минає відносно спокійно, агресивна енергія планети мінімальна. Але водночас багато людей відчувають емоційне піднесення, почуваються бадьорими та енергійними і готові зрушити гори. Проблема полягає в тому, що ж вибрати, чим зайнятися та довести до результату. Адже, взявшись за кілька справ одночасно, можна «перегоріти», і проєкти залишаться незавершеними.

Марс у Терезах перебуває в аспектах з кармічними Місячними Вузлами і наголошує на важливості періоду від повні 29 вересня до молодика 14 жовтня, який є сонячним затемненням у Терезах. Східний Місячний Вузол у поєднанні з Марсом показує те, що йде, що не може розвиватися. Войовничий Марс за такого аспекту має збалансовану енергію, що дозволяє будь-який гострий конфлікт перевести в інше русло і знайти рішення дипломатичним шляхом. Терпіння закінчується, емоції переповнюють. На тлі таких планетарних взаємодій буде дедалі більше розмов про необхідність домовлятися та закінчувати війну. До того ж західні лідери дуже наполегливо це рекомендуватимуть і десь навіть тиснутимуть на керівництво України.

Повня в Овні показує цінність партнерства. Важливо не втручатися у плани одне одного, але наскільки можна враховувати взаємні інтереси без суперечок. Сперечатися не рекомендується, як і надто глибоко сприймати найменшу невдачу. Настав час припинити займатися самокритикою, і тоді самооцінка поповзе вгору. У цей період дуже важливо, щоб поряд була людина, яка утримає від падіння в депресивну прірву. Марсіанської енергії достатньо, щоб розгребти справи, що накопичилися. Можна спробувати себе у діяльності, що відрізняється від звичної роботи.

Повня за віссю взаємин Овен – Терези (центральна вісь зодіаку) акцентує теми партнерства, співробітництва, соціальних та романтичних зв'язків. Слід попрацювати над стосунками з коханою людиною та подумати про те, як урізноманітнити особисте життя. Найкращий час для того, щоб зайнятися посиленням комунікаційних здібностей, почитати літературу, поспілкуватися з людьми, які вже досягли успіхів у будь-якій галузі. Корисні ближні та далекі поїздки, подорожі, зміна умов.

Період спадного Місяця (30 вересня – 13 жовтня) підходить для будь-яких дій та процедур, спрямованих на покращення зовнішності. Саме час записатися до тренажерного залу чи басейну. Також можна поновити свій гардероб, змінити імідж. Чим швидше мине процес позбавлення від усього непотрібного і наносного, тим краще.

Повня в Овні символізує творчий початок, допомагає виявити лідерські якості, вчить управлінню. Під впливом Овна та планети Марс розвиваються організаторські здібності. У цей період відбувається усвідомлення, що настав час із вдячністю відпустити старе, щоб створювати нове.

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