Повня в Овні 9 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час

9 жовтня о 23:55 за київським часом повня у вогненному Овні в 17-му градусі концентрує енергії цього знака максимально і з нею можна працювати найбільш ефективно за день до і після повного місяця. Овен є першим знаком зодіаку, керує процесом зародження ідей, що символізує Початок, творчий імпульс.

У повню Місяць і Сонце завжди перебувають в опозиційних знаках зодіаку. Аспект "опозиція" спочатку пов'язує дві протилежності, є певним конфліктом. Оскільки під час повні 9 жовтня 2022 року Сонце перебуває в Терезах, у найгармонійнішому знаку зодіаку, то у другій декаді жовтня є шанс знайти компроміс із найскладніших питань. Управляє денним світилом у цьому знаку зодіаку Венера, яка має сильний статус, бо також рухається знаком Терези, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Управитель Овна, а отже, і повні в Овні – войовничий Марс, планета, яка також характеризує силу будь-якої повні. У другій декаді жовтня мляві конфлікти можуть набути жорстокого і руйнівного характеру, однак це швидко закінчиться. Незабаром вдасться створити новий порядок після складних трансформацій та несподіваних прояснень. Політики й дипломати всіх країн шукатимуть шляхи виходу з глухого кута, в якому опинився весь світ. Повня 9 жовтня 2022 року наблизить перемогу України та всього цивілізованого співтовариства над варварством Росії. Військова поразка РФ нарощуватиме своїх обертів, і це стане очевидним навіть для самого агресора.

Венера і Марс мають безпосередній стосунок до повні в Овні. До 23 жовтня 2022 року планети пов'язані обнадійливим гармонійним аспектом, тож енергії повного місяця створять сприятливі умови для спільних дій на міжнародному рівні, для вдалого вирішення будь-яких конфліктів, зокрема і збройних. Це час оновлень на воєнному фронті, і ми вже бачимо, як Збройні сили України звільняють території від російських окупантів.

У римській міфології Марс, син Юнони та Юпітера, шанувався як бог війни. Він був найдавнішим божеством і входив до тріади богів (Юпітер, Марс і Квірін), які спочатку очолювали римський пантеон. У давнину Марс вважався богом родючості і рослинності. Передбачалося, що він міг викликати падіж худоби і загибель врожаю або запобігати їм. Священними тваринами Марса були вовк, дятел, кінь та бик. Пізніше Марс набув войовничих рис і став богом війни. Він супроводжував воїнів, що йдуть на війну, приймав жертовні дари перед битвами і з'являвся на полі битв у супроводі богині захисту Батьківщини – Белони. На честь Марса перший місяць римського року, коли відбувався обряд вигнання зими, було названо Мартом (Березнем).

У давньогрецькій міфології відповідністю Марсу є Арес – син Зевса і Гери, бог підступної, віроломної війни. Навіть олімпійські боги недолюблювали Ареса. Афіна – богиня чесної та справедливої війни, найбільше ненавиділа Ареса. Афродіта народила Аресу двох синів, таких самих, як і батько – вічних супутників війни Фобоса (Страх) і Деймоса (Жах).

Повня 9 жовтня 2022 року відбувається на тлі стаціонарного Плутона і під час напруження Марса з ретро Нептуном. Такі планетарні впливи спричиняють економічне гальмування, загострення конфліктів на всіх рівнях, можливий системний протест опозиції у багатьох країнах.

Друга декада жовтня буде тривожною для всіх і досить складною для людей, які мають владу і гроші. Після повні буде формуватися нова політична лінія, можливі "різкі рухи тіла за зачиненими дверима", перевороти у верхніх ешелонах влади, соціальні бунти в країнах, в яких присутні напружені суспільні настрої.

Повня в Овні – це вогонь Творіння, який очищає від застарілих форм і допомагає створювати нові. Сприяє самостійній роботі з усвідомлення справжніх цілей свого життя, призначення. Але важливо взяти до уваги той факт, що власні наміри і плани мають бути узгоджені з цілями родин, груп, країн та людства. Той, хто прагне лише споживати, руйнувати і знищувати, обов'язково зазнає поразки.

Вогонь Овна посилює активність та рішучість, сприяє творчій реалізації, прояву вольових якостей. Збільшується не лише фізична, але і психічна активність. Люди стають легкими на підйом, що дозволяє ефективно організувати будь-який процес та швидко отримати бажаний результат. Повня в Овні максимально включає енергії цього знака, що допомагає долати перешкоди на шляху до досягнення цілей.

Нумерологія числа 9 співзвучна потенціалові повного місяця – це закінчення певного етапу, наближення до ідеальної форми. Дев'ятка завершує ряд простих чисел, а з повним місяцем завершується зростання Місяця. Це накопичений життєвий досвід і набуті знання, які можна передати іншим. Досягнута наповненість проявляється на різних рівнях: матеріальному, соціальному, у суспільстві та в сім'ї. А зараз уже виникає потреба наповнитися духовним змістом.

В період повного місяця в Овні рутина і монотонність стомлюють, знижують можливість зловити щасливий шанс. Активна життєва позиція є запорукою успіху в дні повного місяця в Овні та в другій декаді жовтня 2022 року. Перемагає той, хто готовий до найрадикальніших дій, але водночас енергія спрямована на творення та підтримання життя. Якщо ви вірите в силу позитивного мислення і позитивної дії, то зможете визначитися з вибором, вирішити спірні питання та кардинально змінити життя на краще.

Управитель повного місяця в Овні 9 жовтня 2022 року – Марс – переміщається знаком Близнят (керується Меркурієм), що допомагає стратегічному плануванню і конструктивним діалогам. Гарний час для навчання в автошколах, складання заліків та іспитів, купівлі автомобіля.

Повня в Овні створює активний зовнішній фон і ясність дій в обставинах, що склалися. Викликає протиборство та виклик між сторонами конфлікту, прагнення здобути незалежність, помірятися силами з іншими людьми. Сприятливий час для спортсменів, співробітників силових структур, а також працівників усіх сфер, пов'язаних із силою, енергією, вогнем, війною та логікою.

Оскільки Овен конфліктує зі знаками Раку, Терезів, Козорога, то представникам цих знаків зодіаку в дні повного місяця в жовтні 2022 року треба бути готовими до різних перешкод, до критики на свою адресу. Кількість тих неприємностей, в яких ви можете опинитися, в основному залежить від вас самих, від рівня вашого внутрішнього розвитку й усвідомлення того, що відбувається навколо. Ініціатива та активність з вашого боку може викликати сильний опір партнерів і навколишнього простору. Але цей час сприятливий для самостійної роботи, самопізнання і самовдосконалення.

Для Овнів повня 9 жовтня означає появу сприятливих можливостей для розкриття своїх якостей, свободу дії та самовираження, новий цикл в особистому розвитку. Обирайте прямі шляхи, відкрито заявляйте про себе – ви зможете виділитися із загальної маси, привернути увагу потрібних людей, набути популярності.

Повня в Овні принесе сприятливі можливості Левам і Стрільцям, а також Близнятам і Водоліям. Вас надихатимуть власні задуми й цілі, вам дійсно багато що вдасться. Однак, непомітно для вас самих, ви можете мати зіткнення з почуттями та інтересами інших людей. Важливо тримати баланс у всьому, щоб зберегти гармонію з навколишнім світом та швидко реагувати на мінливі умови зовнішнього середовища.

Представники знаків Телець, Діва, Скорпіон і Риби можуть самі обирати, що і як робити, де жити і працювати, як розпоряджатися своїми ресурсами. Ніхто особливо не допомагає, але ніхто й не заважає. Будьте терплячішими до інших, прислухайтеся до їхніх порад, щоб уникнути важких ситуацій.

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