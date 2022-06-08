Повня в Стрільці 14 червня 2022-го: що на нас чекає в цей час

Повня в Стрільці 14 червня 2022-го: що на нас чекає в цей час

14 червня о 14:51 за київським часом відбудеться повня у вогненному знаку Стрільця, що символізує активність, розвиток та спрямованість до розширення свідомості.

Ця повня змусить багатьох переглянути свою мету, надати своєму життю дещо іншого напряму в різних сферах, що більш відповідає правилам моралі, внутрішнім відчуттям, традиціям. Важливою якістю Стрільця є відданість, а також вірність своїм принципам, ідеалам, переконанням, – розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Енергія Стрільця, посилена повнею 14 червня, допоможе ясніше побачити своє життя, свої стремління і мету, і ухвалити правильні рішення. У повню завжди посилюється інтуїція, тому можна вирішити будь-яку проблему і переорієнтуватися на вище життєве завдання.

Поняття духовності щільно входить у життя багатьох. З'являється налаштованість на пізнання істини та духовний розвиток, захист моральних цінностей. У період повні, коли Місяць перебуває в Стрільці (13 і 14 червня 2022), концентрація енергії цього знака зодіаку максимальна і можна з нею працювати найбільш ефективно.

Стрілець – третій знак стихії Вогню, пов'язаний із інтелектуальним розвитком, творчістю та позитивом. Управитель повні 14 червня – Юпітер, планета переміщається за знаком Овен, який символізує початок, творіння, творчий імпульс. У цьому знаку сильно виявлено бажання йти вперед, завжди досягати своїх цілей та вести за собою інших людей.

Дні від 13 до 15 червня – час зародження ідей, вияву свободи волі, перспектив, виходу із замкнутого кола проблем. Вогняні енергії Стрільця очищають простір від застарілих форм, що зжили себе, і готують фундамент для створення нових. Повня у Стрільці 14 червня дає енергію волі на реалізацію планів і на організацію для цього людей.

Символічно, повня відповідає енергії Марса – планета символізує боротьбу, ініціативу, натиск, фізичну силу. До 5 липня Марс переміщається Овном, у своєму знаку – енергії проявляються потужно, цілеспрямовано. У цьому ж знаку управитель повні у Стрільці – Юпітер, а це означає, що в найближчі два тижні після повні рішучість та енергійні дії обов'язково призведуть до досягнення результату. Формуються найкращі умови для творчої реалізації, натхнення та організації мас людей на конструктивні зміни середовища, захист традицій своєї країни та національних інтересів.

У повні 14 червня 2022 року відбувається ефективна робота з усвідомлення істинної мети свого життя, свого призначення. Вогняну енергію Стрільця можна використовувати для усвідомлення свого внутрішнього потенціалу та знаходження свого місця під Сонцем. Для допомоги в усвідомленні себе можна використовувати різні духовні практики, йогу, цигун, медитацію. Це допоможе встановити зв'язок із Всесвітом і отримати щасливий шанс, повернути фортуну у свій бік, адже повнею у Стрільці управляє Юпітер (планета-благодійник, планета великого щастя).

Активні вогняні енергії повні в Стрільці сприяють впевненості в собі, дають владу над обставинами, можливість змінити своє життя на краще, а також любов і визнання оточення, можливість керувати самим собою. Ця повня дуже сильний потенціал має ще й тому, що її управитель — Юпітер, гармонійно розкривається в вогненному знаку Овна. Планета-благодійник допомагає всім, хто захищається, відстоювати інтереси своєї країни, веде боротьбу з цинічними, аморальними людьми.

Енергія повні у Стрільці спонукає людей до самопізнання, до інтелектуальної активності, до виходу за межі наявних кордонів, нав'язаних ззовні. Не прогинаючись під чужою думкою, але, поважаючи її, можна знайти додаткові можливості. Багато людей виробляють свій внутрішній стрижень, залишаються вірними самі собі, наполягають на своєму, водночас не доводять ситуацію до явного конфлікту.

Вогонь Стрільця символізує різноманітну мінливість нашого життєвого досвіду, в якій зростає та дозріває наш Дух. Повня 14 червня допомагає спрямувати все своє устремління до деякої однієї мети, усвідомлено обраної з багатьох інших.

Процеси, що почалися в період Молодика 30 травня, до повні 14 червня знаходять чітко окреслені перспективи, а деякі справи успішно завершуються і дають добрі результати. Після повні необхідно економити ресурси, будувати плани, обмірковувати свої дії на наступний місячний цикл, який почнеться з Молодика в Раку 29 червня 2022 року.

Повня у Стрільці активізує не тільки цей знак зодіаку, а також протилежний йому – це Близнята. В астрології — вісь навчання та комунікацій. Інформація та знання, отримані та накопичені у другій половині червня, слугуватимуть своєрідним запасом, до якого можна звернутись у важкі хвилини життя.

У сучасному світі, для того, щоб влаштувати своє життя та налагодити побут, необхідно знати іноземні мови, розумітися на політичній ситуації в країні та світі. Розвиток особистості відбувається завдяки вмінню налагоджувати контакти з людьми, підтримувати корисні зв'язки, знайомства, передавати власний досвід. Повня в Стрільці сприяє еволюції як окремої людини, так і суспільства в цілому, допомагає перейти від теорії до практики.

Повня в Стрільці вселяє надію, віру в добро і світ, навіть найзатятіші песимісти розуміють, що не може бути в житті лише темних смуг. Чим ширші інтереси і більше спілкування у червні, тим швидше з'являється смак до життя у всьому розмаїтті його проявів. Це час набуття цінного досвіду, розкриття своїх талантів та їх застосування у повсякденному житті.

Друга половина червня ідеально підходить для далеких поїздок, еміграції, пошуку захисту за кордоном, особистих та ділових взаємин із іноземцями. Люди легко орієнтуються у новій ситуації, швидше знаходять близьких за духом людей, вчителів чи учнів. Масово пробуджується інтерес до загальнолюдських цінностей, з'являється здатність оцінювати конкретну ситуацію загалом.

Стрільців, Овнів і Левів супроводжує успіх і щастя у другій половині червня, формуються відповідні умови і найбільш сприятливі передумови подолання життєвих проблем. Гарний час для побудови кар'єри та просування службовими сходами, набуття популярності. Далекі подорожі та спілкування з іноземцями будуть корисні. Не проґавте свій щасливий шанс!

Близнятам доведеться підбити підсумки пройденого шляху, попрацювати над собою, своїми думками, зважити все за і проти і прийняти правильне рішення, зробити правильний вибір.

Терези та Водолії отримують можливість розширити діапазон свого особистого впливу. Характер цього періоду такий, що треба чекати, поки з'явиться зручна можливість, а діяти впевнено, озвучувати свої інтереси, привертати увагу людей. В результаті ваші зусилля приведуть до успіху (цілком можливо, до кінця місячного циклу 30 травня - 28 червня).

Діви та Риби можуть зіткнутися з перешкодами на шляху до успіху. Ці неприємності, мабуть, зумовлені переоцінкою своїх можливостей. Уникайте подібних помилок у своїх поглядах та поведінці, а також тримайтеся осторонь тих, хто схильний до цього – ви зможете звести до мінімуму негативний потенціал.

Тельці, Раки, Скорпіони, Козороги – щоб не сталося, ви легко переживете випробування, пройдете перевірку на міцність і, безсумнівно, досягнете свого. Без вагань встановлюйте власні пріоритети та захищайте свої переконання та принципи чесним шляхом.

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