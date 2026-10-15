Повня у Тельці 26 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Повня у Тельці 26 жовтня 2026 року / © Associated Press

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Тож це не затишна «земна» повня, а сильний, глибокий і часом важкий день, який висвітлює питання про те, що для вас справді дороге і чого ви боїтеся втратити, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Повня настає, коли Сонце й Місяць розтмшовуються одне навпроти одного. Сонце відображає нашу волю, Місяць — почуття, і в цей момент вони бачать одне одного «в обличчя». Усе, що дозрівало протягом місяця, досягає кульмінації: накопичені емоції виходять назовні, приховане стає очевидним, розпочаті процеси призводять до результату або кризи. Тому повню називають часом жнив і загострення.

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Цей місячний цикл розпочався з молодика у Терезах 10 жовтня на 18⁰, акцентуючи увагу на темах стосунків та справедливості. Тепер, 26 жовтня, ми бачимо, що з посіяного проросло. А ось акцент змістився від Терезів до Тельця та Скорпіона, від питання «як нам бути разом» до питання «що у нас дійсно є і що ми готові утримувати». Більше того, досягають кульмінації процеси, розпочаті 6 місяців тому — у період молодика в знаку Тельця.

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Місяць у Тельці: піднесення у найспокійнішому знаку

Телець — знак, у якому Місяць перебуває в екзальтації, тобто у стані найбільшої сили. Тут він спокійний, ситий, задоволений, а сам знак за образом і подобою нагадує дім — повну чашу. Кілька поколінь однієї родини зібралися біля живого, що дихає теплом, вогнища. На столі, накритому світлою скатертиною, затишно розкладена домашня вечеря, а в повітрі витає тонкий аромат чаю та спецій. Тут ніхто нікуди не поспішає. У неспішній тихій розмові, у поглядах старших і сміху молодших відчувається абсолютна впевненість, що все в повному порядку.

Люди під впливом Місяця у Тельці прагнуть стабільності, фізичного комфорту, смачної їжі, красивих речей та надійних людей. У цей період ми особливо сильно прагнемо спокою, намагаючись створити навколо себе мир і достаток, однак Сонце у Скорпіоні та Плутон навпроти з квадратом вимагають трансформації. Виникає конфлікт між бажанням, щоб усе залишалося за зразком звичного минулого, та суворою реальністю, де життя наполягає на змінах — у цій внутрішній суперечці й полягає суть дня, але Сонце у Скорпіоні та Плутон навпроти з квадратом вимагають від них трансформації.

Знак Тельця пов’язаний із міфом про Зевса та Європу. Царська дочка Європа прогулювалася берегом моря з подругами, коли до неї підійшов білосніжний бик, лагідний і ніжний. Дівчина погладила його, наділа на роги квітковий вінок і зрештою сіла йому на спину. Тоді бик увійшов у воду й поніс її через море на Крит. Це був Зевс. Земля, де вона опинилася, отримала її ім’я: Європа.

У цьому міфі поєднані головні теми знака Тельця: довіра, привабливість, комфорт і невидима ціна. Європа обрала красу та м’якість, а отримала долю, про яку навіть не думала. Повня нагадує нам про те, що за звичним і приємним завжди стоїть вибір, і чим він глибший, тим сильніше змінює ваше життя.

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Другий міф стосується вже Плутона. Грецьке ім’я цього бога, Плутон (Аїд), означає «багатство». Володар підземного світу був водночас господарем надр, з яких добувають золото, срібло та дорогоцінні камені. Тобто тема грошей, глибини та смерті в давнину була єдиним цілим. Адже багатство походить із надр землі, із темряви, із втрат і того, що приховано. Невипадково квадрат із Плутоном порушує питання грошей, влади та безпеки саме під час повні в Тельці.

І ще один образ: Мінотавр, напівбик, жив у лабіринті й вимагав данини. Це символ того, що всередині нас живе «бик»: впертість, жадібність, страх втратити, тілесний інстинкт. Його треба не вбити, а зрозуміти й підпорядкувати свідомості. Інакше він править із лабіринту.

Сонце у Скорпіоні та Плутон у Водолії розташовані одне до одного під кутом 90 градусів. Оскільки Місяць протистоїть Сонцю в день повного місяця, він також утворює квадрат із Плутоном. У результаті утворюється напружена конфігурація між трьома фіксованими знаками: Тельцем, Скорпіоном і Водолієм. Фіксовані знаки вперті, вони не люблять поступатися, тому тиск відчувається як «стіна, об яку хочеться битися або яку потрібно якось обійти». Плутон розкриває все, що побудовано на страху, контролі та залежності.

24 жовтня ретроградна Венера утворює аспект з’єднання з Сонцем у 1° Скорпіона, і розпочався новий півторарічний цикл Венери. Ви щойно отримали нові уявлення про кохання та цінності, і тепер реальність перевіряє їх на міцність.

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25 жовтня Меркурій стає ретроградним, а Венера повертається до знака Терезів у ретроградній фазі. Дні напередодні повного місяця дуже напружені.

Від 25 жовтня Білий Місяць у Терезах перебуває в опозиції до ретроградного Нептуна, що посилює схильність до ілюзій та ідеалізації.

Ліліт у Козорозі загострює питання влади, статусу та підпорядкування.

Повня 26 жовтня виступає кульмінацією в центрі цього «пучка». Тому події цього дня можуть бути більш різкими, ніж цього слід було б очікувати, виходячи лише з одного знака. Емоційне тло — гнітюче, і ви не можете цього змінити.

Сфери впливу

Гроші та матеріальна безпека. Головна тема дня. Можуть постати питання щодо кредитів, боргів, зарплати, частки в бізнесі, майна, податків, спадщини. Ви можете раптово усвідомити, скільки ви насправді коштуєте і як йдуть справи з вашими фінансами. Для одних це неприємне відкриття (витрати вищі, ніж здавалося), для інших — звільнення (розуміння, що триматися за невигідну ситуацію немає сенсу).

Кохання та близькість. Скорпіон потребує щирості, Телець — надійності. Можливі спалахи ревнощів, підозрілості, бажання утримати та контролювати. Водночас це й день сильного фізичного та емоційного потягу.

Сім’я та близькі стосунки. Телець традиційно асоціюється з сімейним добробутом та домівкою. У колі рідних можуть обговорюватися майно, витрати, спільні зобов’язання. Тиск Плутона буває не прямим, а через маніпуляції («ти повинен», «я стільки для тебе зробив»), тож корисно помічати такі прийоми.

Робота та влада. Квадрат із Плутоном загострює стосунки з керівництвом, чиновниками та всіма, хто має владу над вашими доходами. Можливі ультиматуми, реорганізації, несподівані рішення «зверху». Разом із ретроградним Меркурієм це може мати вигляд як плутанина з документами та узгодженнями.

Тіло та здоров’я. Телець відповідає за горло та шию, а Скорпіон — за репродуктивну та видільну системи. У моменти емоційного напруження можливі напруження в шиї та плечах, головний біль та порушення сну.

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