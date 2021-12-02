Прогноз астрологині на 2022 рік: загальна характеристика

До настання нового – 2022 року – залишилося зовсім небагато часу: мине трохи більше місяця, і він, як кажуть у таких випадках, вступить у свої права. Не дивно, що всі хочуть знати, що він нам принесе.

Яким буде наступний рік? Про це розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Під знаком Води

Наступний рік мине під егідою Тигра, стихією якого є Вода – вона вплине на наше життя.

Насамперед це позначиться на житті тих із нас, чиї роки народження закінчуються на цифри 6 і 7. Для них – це час, коли можна взяти таймаут, трохи перепочити і набратися сил. Життя не вимагатиме від них напруженої роботи та важливих рішень, навпаки, створить умови для розслаблення та релаксу, а заодно і переоцінки цінностей, якої вони потребують.

Вода є найсильнішою стихією в китайській метафізиці, тому багато пов'язаних із нею подій матимуть доленосне значення як окремих країн і регіонів, так і світу загалом. Стихія води за наявності конфліктних аспектів зірок і планет може призвести до повеней – ймовірні як паводки невеликих місцевих річок, так і катастрофи, пов'язані зі світовим океаном.

Вода також є символом емоцій та страхів, тому можна припустити, що життя кожної окремої людини – як і існування суспільства загалом – у 2022 році залишить бажати кращого. Особливо якщо врахувати, що рік Тигра – завжди фрондизм, авантюрність і боротьба на різних рівнях. Можна сказати, що спокій нам тільки сниться – втім, у роки цієї тварини інакше й не буває.

Боротьба старого з новим

Які небесні аспекти позначаться на земному житті? Насамперед треба сказати про напружений аспект Сатурна та Урана, який дасть про себе знати у січні, а потім – від серпня до листопада. Він характеризується боротьбою старого з новим, що ми спостерігаємо в суспільному житті вже кілька років, а також він розпочався 2021 року. Також у нинішньому та попередньому році цей аспект уже програвся у бажанні влади контролювати населення та обмежити його свободу під час боротьби з пандемією – вона триватиме і у 2022 році.

Південний та Північний місячні вузли

Такий же вплив на наше життя вплине і Південний місячний вузол (так називають точку перетину місячної орбіти з екліптикою), який наступного року – точніше, від 19 січня 2022 року до 18 липня 2023 року – розташується у знаку Скорпіона, де набуває особливої сили: він — ніби скальпелем — відсікає все непотрібне і те, що віджило свій вік. Більше того, він забарвлює наше життя лише у дві контрастні фарби – білу та чорну, де перша символізує важливі вчинки, речі та предмети, а друга – все те, що надалі нам не знадобиться. Таким чином можна буде очистити "поле" свого життя для нових "сходів" – подій та звершень.

Північний місячний вузол наступного року розташується у знаку Тельця, що відповідає за комфорт, смачну їжу, чуттєві насолоди, сімейні цінності. У новому році всі ці поняття можуть бути спотворені та доведені до абсурду, що говоритиме про перебудову наших понять про те, що таке добре та що таке погано. На особистісному рівні ми не почуватимемося в безпеці, нами часто опановуватимуть тривожність і занепокоєння. На суспільному рівні головні зміни відбудуться в матеріальній сфері: ймовірно переформатування територій та їх перехід в інші "руки", а також революції, шокові реформи та різноманітні стихійні лиха.

Небесні конфігурації

Квадратура Урана з Сатурном, яка також матиме місце наступного року, призведе до конфлікту закону і свободи, а з'єднання Марса і Урана в квадратурі до Сатурна загрожує серйозними і різкими подіями в громадському житті — аж до військових дій, які досить часто починаються в серпні. Якщо врахувати, що 5 квітня 2022 року Марс у знаку Водолія з'єднається з Сатурном, що буде обтяжено тау-квадратом на осі Телець-Скорпіон, то ситуація в соціумі загостриться ще більше: ймовірна агресія на всіх рівнях, зокрема і серед звичайних людей, а також конфлікти, бунти, революції, масові міграції та стихійні лиха. Найсильніше ця конфігурація позначиться на так званих фіксованих знаках – Тельці, Леві, Скорпіоні та Водолії. Їм життя піднесе масу сюрпризів, які не дозволять їм скучити протягом наступного року.

Маски все ще будуть актуальними

Максимального піку напруженість між Сатурном у 18-19-х градусах Водолія та Уранів у вісімнадцятому знаку Тельця досягне восени, від 17 вересня до 24 жовтня. Свій внесок у цей процес зробить і сонячне затемнення, яке відбудеться 25 жовтня. За обмеженням особистої свободи людей, як і у 2021 році, стоятиме Сатурн у Водолії: оскільки останній є знаком Повітря, маски на наших обличчях все ще будуть актуальними. Їхнє з'єднання також відповідає за поділ людей за різними ознаками – релігії, політики, фінансів, медицини. Цей процес іде вже досить давно, останній його сплеск – "війна" між прихильниками та противниками щеплень, яку ми спостерігаємо зараз, триватиме і наступного року. Не виключена також поява нових релігійних сект та активізація старих. Від травня Юпітер переходить в емоційний та імпульсивний знак Овна, в якому планета успіху пробуде до кінця жовтня, що теж не зробить життя на Землі спокійним.

Читайте також:

Рік Синього Водяного Тигра за китайським календарем: що принесе нам 2022-й

Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2022 рік