Прогноз на щастя: на ці чотири знаки зодіаку чекає особливе літо

Літо — час щастя за визначенням: хороша погода, подорожі, безліч свіжих овочів і фруктів.

Однак, крім чисто кліматичних і тимчасових факторів, існує ще і людське щастя, яке одним знакам зодіаку усміхнеться цього літа більше, ніж іншим. Хто ці щасливчики?

Телець (21.04 — 21.05)

Для Тельців джерелом щастя стане сімейне життя — у взаєминах із близькою людиною (чи людьми) буде панувати мир, лад і гармонія. Повернення додому стане для них радістю, а спільний відпочинок — по-справжньому казковою пригодою. Головне, не втратити те відчуття блаженства і легкості, яке відвідає їх в цей час. Причиною розладу може стати бажання спробувати заборонений плід у вигляді короткочасного, але небезпечного позашлюбного зв'язку — не варто ризикувати сімейним добробутом заради хвилинної примхи.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці, які відомі своєю велелюбністю, цього оазу перевершать самі себе, проявляючи інтерес до десятків особистостей протилежної статі. Треба віддати належне представникам знака: вони будуть мати на рідкість привабливий вигляд, тому до них, як метелики на вогонь, будуть "злітатися" численні шанувальники. Такий стан в суспільстві — і передусім стан душі — зробить Стрільців по-справжньому щасливими, до того ж не тільки на літо, а й на все подальше життя: спогади ще ніхто не скасовував.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги на власному досвіді зможуть переконатися в справедливості відомої приказки "не було б щастя, та нещастя допомогло". Щоправда, про справжнє нещастя не йтиметься — скоріше, про низку проблем, які будуть пов'язані з переїздом до нового будинку або квартири. Успішно розв'язуючи їх, представники знака швидко втягнуться і будуть отримувати задоволення від того, що їм так легко, добре і швидко все вдається. Ну а захоплення близьких — передусім коханої людини — які вважатимуть їх всемогутніми, піднесе їх на сьоме небо від щастя.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії — особливо ті з них, хто, незважаючи на літній сезон, мріє змінити роботу або й зовсім освоїти новий рід діяльності, — отримають можливість здійснити свою мрію. Пропозиції від керівництва компанії про роботу, про яку вони досі і мріяти не могли, зробить їх найщасливішими людьми на світі, та й перші місяці перебування на новій посаді їх не розчарують — все буде складатися саме так, як вони представляли в своїх мріях. Головне, самим виправдати надії, які покладає на них нове керівництво.

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