Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путіна вб'ють вже 2023 року: Влад Росс розповів, як і коли саме може загинути диктатор

Дата публікації
Перегляди
4378
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путіна вб'ють вже 2023 року: Влад Росс розповів, як і коли саме може загинути диктатор

Фото: Associated Press

На його думку, смерть Путіна відбудеться пізньою весною, або раннім літом 2023 року.

Смерть російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 2023 року.

Про це заявив відомий український астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я не згоден з тезою, що його отруять. Путін буде вбитий. Як сказав недавно Невзоров, ми всі "полегшимося" на його могилі. Якщо він зробить спробув натиснути червону кнопку (використати ядерну зброю. – Ред.), то томагавк (BGM-109 Tomahawk, американська крилата ракета великої дальності. – Ред.) обов'язково його дістане. Але мені здається, що Путіна застрелять і це буде "красива" ситуація для всіх нас", – сказав астролог.

На його думку, смерть Путіна настане пізньою весною, або раннім літом 2023 року.

"Я абсолютно впевнений, що Путін помре 2023 року. Я цю ставку зробив", – підсумував Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно.

Раніше Влад Росс розповів, що існує пророцтво, що після смерті понтифіка Бенедикта XVI "згине цар Москви і буде велике аплодування", і всі святкуватимуть після Великодня.  

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4378
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація