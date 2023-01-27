Путіна вб'ють вже 2023 року: Влад Росс розповів, як і коли саме може загинути диктатор

На його думку, смерть Путіна відбудеться пізньою весною, або раннім літом 2023 року.

Смерть російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 2023 року.

Про це заявив відомий український астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я не згоден з тезою, що його отруять. Путін буде вбитий. Як сказав недавно Невзоров, ми всі "полегшимося" на його могилі. Якщо він зробить спробув натиснути червону кнопку (використати ядерну зброю. – Ред.), то томагавк (BGM-109 Tomahawk, американська крилата ракета великої дальності. – Ред.) обов'язково його дістане. Але мені здається, що Путіна застрелять і це буде "красива" ситуація для всіх нас", – сказав астролог.

На його думку, смерть Путіна настане пізньою весною, або раннім літом 2023 року.

"Я абсолютно впевнений, що Путін помре 2023 року. Я цю ставку зробив", – підсумував Влад Росс.

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