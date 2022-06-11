Рецепт салату із двох видів капусти з незвичайною заправкою

Рецепт салату із двох видів капусти з незвичайною заправкою

Салат з капусти — той випадок, коли оригінальність та неповторний смак страві надає заправка.

Спробуйте в спекотний день приготувати салат із двох видів капусти та моркви з цікавою заправкою, який найкраще подавати охолодженим.

Складові:

3 склянки зеленої капусти, нашаткованої

3 склянки червонокачанної капусти, нашаткованої

1 велика натерта морква

Для заправки:

1/4 склянки яблучного оцту

1 столова ложка соєвого соусу

1 чайна ложка дижонської гірчиці

1/4 чайної ложки кунжутної олії

1 1/2 чайної ложки цукру

2 столові ложки оливкової олії

солити за смаком

Приготування:

Змішайте капусту та моркву.

В окремому посуді змішайте оцет, соєвий соус, гірчицю та кунжутну олію. Злегка підігрійте суміш, після чого додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться. Постійно збиваючи, влийте оливкову олію.

Заправте салат та перемішайте.

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