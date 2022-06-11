Рецепт салату із двох видів капусти з незвичайною заправкою

Салат з капусти — той випадок, коли оригінальність та неповторний смак страві надає заправка.
Спробуйте в спекотний день приготувати салат із двох видів капусти та моркви з цікавою заправкою, який найкраще подавати охолодженим.
Складові:
- 3 склянки зеленої капусти, нашаткованої
- 3 склянки червонокачанної капусти, нашаткованої
- 1 велика натерта морква
Для заправки:
- 1/4 склянки яблучного оцту
- 1 столова ложка соєвого соусу
- 1 чайна ложка дижонської гірчиці
- 1/4 чайної ложки кунжутної олії
- 1 1/2 чайної ложки цукру
- 2 столові ложки оливкової олії
- солити за смаком
Приготування:
Змішайте капусту та моркву.
В окремому посуді змішайте оцет, соєвий соус, гірчицю та кунжутну олію. Злегка підігрійте суміш, після чого додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться. Постійно збиваючи, влийте оливкову олію.
Заправте салат та перемішайте.
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