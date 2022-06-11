Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт салату із двох видів капусти з незвичайною заправкою

Дата публікації
Перегляди
370
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рецепт салату із двох видів капусти з незвичайною заправкою

Фото: Credits

Салат з капусти — той випадок, коли оригінальність та неповторний смак страві надає заправка.

Спробуйте в спекотний день приготувати салат із двох видів капусти та моркви з цікавою заправкою, який найкраще подавати охолодженим.

Складові:

  • 3 склянки зеленої капусти, нашаткованої
  • 3 склянки червонокачанної капусти, нашаткованої
  • 1 велика натерта морква

Для заправки:

  • 1/4 склянки яблучного оцту
  • 1 столова ложка соєвого соусу
  • 1 чайна ложка дижонської гірчиці
  • 1/4 чайної ложки кунжутної олії
  • 1 1/2 чайної ложки цукру
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • солити за смаком

Приготування:

Змішайте капусту та моркву.
В окремому посуді змішайте оцет, соєвий соус, гірчицю та кунжутну олію. Злегка підігрійте суміш, після чого додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться. Постійно збиваючи, влийте оливкову олію.
Заправте салат та перемішайте.
Читайте також:

Харизматичні та запальні KOZAK SYSTEM: як знімали кліп на "АЗОВ-СТАЛЬ" та чим гурт займається зараз

Харизматичні та запальні KOZAK SYSTEM: як знімали кліп на "АЗОВ-СТАЛЬ" та чим гурт займається зараз
Наступна публікація