Рецепт справжніх італійських мітболів із двох видів м'яса з пармезаном

Фрbкадельки, вони ж мітболи, особливо добре виходять із поєднання свинини та яловичини.

Існує величезна кількість рецептів улюблених м'ясних кульок. Ми пропонуємо вам традиційний італійський варіант, який передбачає запікання фрикадельок e духовці. Якщо ви любите мітболи з соусом, можете після приготування на кілька хвилин помістити їх в киплячу приправлену томатну пасту.

Cкладники

молоко — пів склянки

лимонний сік — половина столової ложки

хліб, нарізаний кубиками – 100-150 г

оливкова олія — 1 ст. л.

цибуля, нарізана кубиками — 1 невелика цибулина або половина великої

часник — 2 зубчики

яловичий фарш — 500 г

свинячий фарш — 250 г

тертий пармезан — 100 г

яйце — 2 шт

петрушка

перець чилі

свіжомелений перець

сіль

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте молоко та лимонний сік у невеликій мисці. Дайте постояти 5 хвилин. Залийте молоком хліб. Дайте хлібу вбрати все молоко і трохи перемніть його руками.

На оливковій олії пасеруйте цибулю до м'якості близько 2-3 хвилин. Додайте часник і обсмажуйте протягом однієї хвилини.

Додайте цибулю та часник у миску із хлібом разом із яловичиною, свининою, сиром, яйцями, петрушкою, перцями та сіллю.

Змішайте все руками. Суміш має вийти вологою. Дайте постояти кілька хвилин, перш ніж почати формувати м'ясні кульки.

Скачайте приблизно 16 мітболів.

Фото: Credits



Збризкайте сковороду оливковою олією. На сильному вогні обсмажити фрикадельки з усіх боків до рум'яної скоринки. Приблизно по 1-2 хвилини з кожного боку. Якщо фрикадельки прилипають до сковороди, дайте трохи часу, перш ніж перевертати. Також будьте обережні, перевертаючи фрикадельки, вони досить тендітні.

Викладіть фрикадельки на деко і готуйте 10 хвилин. Вони будуть трохи сируватими всередині, але продовжать готуватися, коли ви їх дістанете з духовки. Якщо вам не подобається рожеве всередині м'ясо, залиште мітболи в духовці на 5 хвилин довше або проваріть в киплячому томатному соусі протягом декількох хвилин.

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