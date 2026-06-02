Ретропетля Меркурія від 13 червня до 7 серпня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Ретропетля Меркурія з 13 червня по 7 серпня 2026 року / © Credits

В астрології Меркурій відповідає за мислення, інформацію, документи, переговори, поїздки, навчання та комунікації. Однак у Раку його природа змінюється. Тут Меркурій розмовляє мовою спогадів, почуттів, сімейних історій та емоційного досвіду. Він менше цікавиться сухими фактами та більше звертається до того, що зберігається в пам’яті людини, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Особливість будь-якої ретроградної петлі полягає в тому, що події починають розгортатися ще до самого розвороту планети. Саме тому першою важливою датою стає 13 червня.

Початок петлі — 13 червня, 17° Рака

Від цього моменту Меркурій уперше проходить ту ділянку зодіаку, якою потім рухатиметься назад і знову вперед. Усе, що з’являється поблизу цієї дати, може виявитися значно важливішим, ніж здається на перший погляд.

У житті багатьох людей починають виникати ситуації, які потребуватимуть повернення в липні. Це можуть бути сімейні питання, теми нерухомості, стосунки з родичами, документи, пов’язані з місцем проживання, питання громадянства, еміграції, оформлення статусу, спадщини або сімейного майна.

Уже після 13 червня багато хто помітить, що в житті починають знову порушуватися теми, які здавалися завершеними або давно залишилися в минулому. Повертаються старі розмови, з’являються люди, з якими давно не було контакту, виникають питання, які потребують уважнішого розгляду. Деякі події цього періоду спершу здаються незначними, проте саме вони згодом виявляються пов’язаними з головними сюжетами ретроградного Меркурія в липні.

Оскільки весь цикл проходить у знаку Рака, на перший план виходять теми сім’ї, дому, місця проживання, родинних зв’язків, особистої історії та емоційної безпеки. Усе, що пов’язане з минулим досвідом, близькими людьми, сімейними рішеннями або важливими спогадами, набуває особливого значення та потребує глибшого осмислення.

Стаціонарно-ретроградний Меркурій — 28 червня, 27° Рака

Останні дні червня стають своєрідним рубежем, коли багато питань потребують додаткової уваги, а події, що почалися раніше, готуються перейти в нову фазу розвитку.

28 червня Меркурій зупиняється у 27° Рака і готується розвернутися назад. В астрології стаціонарна планета завжди діє особливо сильно. Її символізм концентрується в одній точці простору і часу.

Особливість цього розвороту полягає в тому, що Меркурій зупиняється практично поруч із Юпітером, який завершує своє перебування в знаку Рака і вже 30 червня переходить до Лева. Таке сусідство помітно пом’якшує вплив ретроградного періоду і надає багатьом подіям сприятливішого розвитку. Навіть якщо деякі процеси потребуватимуть перегляду, затримки або повернення до минулих питань, поруч зберігається потенціал для зростання, розширення можливостей і отримання підтримки.

Ретроградний Меркурій — від 29 червня до 23 липня

Від цього моменту починається центральна частина циклу. Меркурій рухається назад від 27° до 17° Рака, повертаючи людей до вже знайомих тем.

Ретроградний Меркурій у Раку зачіпає найособистіші й емоційно найбільш значущі теми життя. У цей період увага природно звертається до минулого, спогадів, сімейних історій і стосунків, які залишили помітний слід у долі людини. Нерідко поновлюється спілкування з людьми, з якими зв’язок було втрачено багато років тому, з’являються новини від родичів, повертаються старі знайомі або виникають обставини, що змушують знову звернутися до незавершених питань минулого.

Цей період допомагає відновити втрачені контакти, завершити важливі розмови і розібратися в питаннях, які довго залишалися відкритими. Ретроградний Меркурій у Раку немов повертає людину до її витоків, даючи змогу переосмислити накопичений досвід і розібратися з тим, що, як і раніше, впливає на сьогодення.

Аспект з’єднання Меркурія із Сонцем — 13 липня, 21° Рака

13 липня о 04:41 (gmt+3) відбувається одна з найважливіших подій усього циклу. Ретроградний Меркурій з’єднується із Сонцем у 21° Рака. Це одна з ключових точок усього ретроградного циклу, оскільки саме тут розпочинається новий чотиримісячний цикл Меркурія. Події, розмови та рішення, які виникають поблизу цієї дати, нерідко стають відправною точкою для процесів, що розвиватимуться до кінця осені.

У середині липня багато чого починає прояснюватися. Інформація, якої раніше не вистачало, стає доступною, з’являються відповіді на питання, які давно хвилювали, а деякі ситуації розкриваються зовсім з іншого боку. Те, що ще недавно викликало сумніви або залишалося незрозумілим, поступово набуває чіткіших обрисів.

Розворот Меркурія в директний рух — 24 липня, 17° Рака

24 липня Меркурій зупиняється в 17° Рака і готується відновити прямий рух. Однак цей розворот відбувається на тлі напруженої взаємодії зі стаціонарним Сатурном, який також перебуває в точці зміни напряму. Тому кінець липня несе не тільки відчуття звільнення від невизначеності, а й необхідність ухвалювати зважені рішення.

Якщо попередні тижні були присвячені поверненню до минулого, аналізу ситуації та пошуку відповідей, то тепер настає час практичних кроків. Уже потрібні конкретні дії, а обставини підштовхують до визначення подальших планів.

Завершення петлі — 7 серпня, 27° Рака

7 серпня Меркурій востаннє проходить 27° Рака й остаточно завершує свою ретроградну петлю. До цього моменту більша частина подій, що розпочалися ще в середині червня, досягає стадії розуміння і завершення. Петля Меркурія закривається, залишаючи по собі не лише новий досвід, а й глибше розуміння себе, своїх близьких і тих життєвих завдань, які справді потребують уваги в найближчі місяці.

За минулі тижні багатьом довелося повернутися до важливих розмов, переглянути колишні рішення, відновити втрачені контакти або інакше поглянути на події минулого. Саме через такий процес переосмислення стає легше зрозуміти власні потреби, істинні бажання та напрямок подальшого руху.

