Ретроградна Венера від 3 березня до 15 квітня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Венера символізує енергію любові, краси, гармонії та задоволення, відображає наші почуття, матеріальні цінності та стосунки. Вона поєднує матеріальне та духовне, допомагаючи нам знаходити радість у житті, мистецтві та партнерстві. У періоди ретроградного руху Венери виникають спотворення щодо сфер її впливу.

Залежно від знака її прояви варіюються від пристрасного бажання (Овен, Скорпіон) до піднесеного кохання (Риби, Терези). Коли Венера стає ретроградною, її енергія йде всередину, змушуючи нас переосмислити свої бажання, стосунки та цінності. Це час повернення минулих почуттів, кармічних уроків та глибокого самопізнання, коли Всесвіт дає можливість зрозуміти, що для нас справді цінне, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

В астрології Венера також відповідає за наші симпатії, за те, як ми виявляємо прихильність і чого очікуємо від партнерства. Вона відповідає за наші бажання, смак до життя, вміння насолоджуватися моментом та залучати до життя радість.

Ім'я Венера прийшло з римської міфології, але її прототип – грецька богиня Афродіта, а ще раніше – шумерська богиня Інанна та вавилонська Іштар. Народжена з морської піни (за однією з версій міфу) – уособлює божественну жіночність. Пов'язана як з піднесеною, духовною любов'ю, так і з тілесними бажаннями. Символ чуттєвості, творчості, привабливості.

Афродіта-Венера була дружиною Гефеста, але її серце належало Аресу — Марсу, що в астрології відображає вічне тяжіння любові та пристрасті, Венери та Марса.

Інанна (Шумер)/Іштар (Вавілон) – богиня кохання, родючості та війни. На відміну від греко-римської версії, могла бути нещадною та вимогливою. Зробила сходження до підземного світу, символізуючи вмирання та відродження кохання. Цей міф перегукується з ретроградними циклами Венери, коли її енергія сягає вглиб і знову повертається, трансформуючи наші почуття.

Венера – жіноча, м'яка, тепла планета, що керує знаками Тельця та Терезів. Екзальтація – у Рибах (піднесена, духовна любов, самопожертва). Вигнання – в Овні та Скорпіоні (бурхливі пристрасті, егоїзм, емоційна боротьба).

Венера у Тельці – земний, матеріальний бік кохання. Керує задоволеннями, насолодою, стабільністю. Символ чуттєвих радощів, смаку, комфорту, багатства. Кохання тут пов'язане з тілесністю, надійністю, турботою.

Венера у Терезах – естетика, баланс та гармонія. Відповідає за красу, мистецтво, стиль, гармонійні стосунки. Символ партнерства, дипломатії, легкості. Кохання як мистецтво спілкування, рівновага у парі.

Венера у філософії: кохання як сила Всесвіту. Багато філософські течії пов'язували Венеру з ідеєю кохання як універсального закону. Крім кохання, Венера управляє грошима, достатком, насолодою від життя. Її розташування в натальній карті показує, як людина витрачає, заробляє та притягує матеріальні блага.

Платон говорив про два види кохання:

Афродіта Уранія – вища, духовна любов, що сходить до божественного.

Афродіта Пандемос – земне, чуттєве кохання.

У цьому можна побачити астрологічний поділ:

Венера в Рибах – духовне, безумовне кохання.

Венера у Тельці – матеріальний прояв кохання.

Від 3 березня до 15 квітня 2025 року Венера йде в ретроградний рух, і доля починає грати з нашими серцями. Час коли серце згадує, а розум сумнівається. Уявіть, що Всесвіт натискає кнопку "Повтор". Колишні повертаються, почуття плутаються та відчуваються на міцність. Кохання з минулого знову стукає у ваші двері... Але чи варто їх впускати?

Транзит ретроградної Венери буває кожні 1,5 року по 42 - 45 днів. Це завжди особливий період, коли переосмислюються теми особистих та ділових взаємин, кохання, естетики, матеріальних цінностей та фінансів.

Від 3 березня до 15 квітня 2025 року Венера рухатиметься ретроградно спочатку Овном (3 – 27 березня), а потім Рибами (27 березня – 15 квітня), що принесе різні відтінки в її вплив на наш життєвий уклад.

Овен – перший знак зодіакального кола, що символізує народження, первинний імпульс, сміливість та завоювання. Це територія Марса – агресивна, динамічна та нетерпляча. пристрасний, імпульсивний. Венера тут у вигнанні. Це означає, що її природна гармонія та м'якість суперечать напористій енергії Овна. Замість дипломатичності – прямолінійність, замість очікування – активні кроки.

Як проявляється Венера в Овні?

Кохання як виклик: Овен вимагає пристрасті, енергії та боротьби за своє щастя.

Спонтанні почуття: швидко закохується, але може швидко охолонути.

Прагнення новизни: любить захоплюючі, нестандартні відносини.

Почуття через дії: Овен виражає любов вчинками, а чи не словами.

Ретроградна Венера в Овні (3 – 27 березня): боротьба із собою. Цей період можна назвати часом перегляду особистих бажань. Коли Венера стає ретроградною, її енергія прямує вглиб. Це призводить до таких ефектів:

Невизначеність у взаєминах – пристрасть може згаснути чи розгорітися з новою силою, але без ясності.

Випробування у коханні – хочеться свободи, але водночас перевіряються старі зв'язки.

Усвідомлення минулих помилок, перегляд недопрацьованих ситуацій.

Можливі кризи у коханні, повернення старих романтичних сюжетів, але часто ведуть до важливого усвідомлення.

Складність із грошима – спонтанні витрати можуть призвести до жалю.

Риби – останній знак зодіакального кола, що символізує завершення, розчинення, тонкий світ інтуїції, мрії та жертви. Венера у Рибах символізує любов без кордонів. Тут Риби – знак Венеріанського піднесення (екзальтація), у директной фазі виявляє свої якості на рівні, але ретроградність робить її вплив двоїстим. Це знак поезії, мистецтва, натхнення, а й ілюзій, бо Риби можуть плутати реальність із мрією.

Як проявляється Венера у Рибах?

Безумовне кохання: сильне прагнення духовної близькості.

Романтичність та ідеалізація: мріє про досконале кохання, схильна до ілюзій.

Здатність до самопожертви: готова віддавати без огляду.

Глибока емоційність: кохання сприймається як містичний досвід.

Ретроградна Венера у Рибах (27 березня – 15 квітня): розчарування чи одкровення? Коли Венера ретроградна у Рибах, ілюзії розсіюються, а справжні почуття проходять перевірку часом. Але цей період може відкрити шлях до істинної любові – не лише у взаєминах, а й у мистецтві, духовних практиках, глибокому розумінні себе.

У цей період:

Реальність руйнує фантазії – якщо взаємини будувалися на мріях, можлива криза.

Повернення кармічних зв'язків – можуть спливти старі любовні історії, але вже з новим розумінням.

Випробування у довірі – важливо не піддаватися маніпуляціям та не відігравати роль жертви.

Фінансові ілюзії – можливі помилки через довірливість, уникай великих вкладень.

Мистецтво та творчість можуть пройти через важливий етап трансформації.

Для людей, у яких у натальній карті Венера ретроградна чи стаціонарна – це чудовий час розуміння своїх справжніх бажань та звільнення від непотрібного. Транзити ретроградної Венери виявляють реальну цінність людей, грошей, речей та стосунків.

Венера показує, як ми відчуваємо цей світ, що для нас є важливим і як ми будуємо зв'язок з реальністю. Рух у знаках розкриває різні грані кохання:

у Овні – пристрасть, азарт, боротьба.

у Рибах – ніжність, мрії, розчинення.

А її ретроградні періоди нагадують, що справжнє кохання починається всередині нас і обидві енергії піддаються перегляду:

у Овні – боротьба із собою та своїми бажаннями

у Рибах – звільнення від ілюзій.

У ретрофазі від 3 березня до 15 квітня Венера проходить шлях від пристрасті до смиренності, від вогню до води, від бажання до розуміння. Цей транзит може багато чого навчити, якщо дивитися углиб себе. Планета поєднує матерію та душу, бажання та гармонію, красу та насолоду.

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