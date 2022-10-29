Ретроградний Марс 30 жовтня 2022 - 12 січня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Від 30 жовтня 2022 року до 13 січня 2023 року на нас чекає особливий період – час ретроградного Марсу, що буває кожні два роки по два місяці. Цього разу Марс у фазі ретроградного руху в Близнятах, планета увійшла в цей знак 20 серпня 2022 року.

Найважливіший кармічний період для всього світу і це можна побачити, якщо згадати події, що відбуваються у попередні транзити ретроградного Марсу Близнятах. Традиційно планета пов'язана з войовничими енергіями, цілеспрямованими діями, зусиллями. У зв'язку з тим, що тема війни 2022 року актуальна для багатьох країн, можна говорити про зміну ситуації, принаймні активна фаза перейде в пасивну, що дозволить знайти загальні рішення, корисні для всіх. Уповільнений Марс у Близнятах не чинитиме на людей руйнівного впливу, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Астрологія побудована на циклах, тому вивчивши подібні транзити в попередні роки, ми можемо зрозуміти фон подій в цей час. Від 19 жовтня до 14 грудня 1990 року ретро Марс переміщався Близнятами і закінчив свій ретроградний рух у Тельці 1 січня 1991 року. Те, що відбувалося наприкінці 1990, передувало розпаду СРСР.

У жовтні 1990 року Киргизька РСР та Казахська РСР проголосили суверенітет. Західна та Східна Німеччина об'єдналися в єдину Федеративну Республіку Німеччину. Польща та Німеччина підтвердили статус кордону між ними. 25-30 жовтня 1990 року після проголошення урядом Молдавської РСР курсу встановлення своєї державності, над Молдавією нависла загроза громадянську війну. Ці події започаткували формування сучасної гагаузької державності.

У листопаді 1990 року загострився конфлікт між центральним керівництвом та місцевою владою Придністров'я. Також у листопаді цього року Верховна Рада СРСР надала надзвичайні повноваження єдиному в історії президенту СРСР (1990-1991) Михайлу Сергійовичу Горбачову для підтримки порядку в СРСР. 26 листопада після 31 року перебування на посаді пішов у відставку прем'єр-міністр Сінгапуру.

Наступний транзит ретроградного Марсу у Близнюках був у період від 31 грудня 2007 до 31 січня 2008-го. У фазу ретроградності планета увійшла у знаку Рака, а закінчився цей період у Близнюках. У січні 2008 року Євросоюз значно розширився, а головою Євросоюзу стала Словенія. Наприкінці січня у Давосі відбувся Всесвітній економічний форум, на якому було офіційно визнано, що світова економіка переживає фінансову кризу.

Проаналізувавши події попередніх транзитів ретроградного Марсу Близнятами, можна помітити, що те, що відбувається восени 2022, багато в чому нагадує події кінця 1990 року і початку 2008-го. Вогненний Марс у знаку Повітряної стихії – у Близнятах, перебуває у комфортному становищі. У цей час фізична активність трохи знижується, але з'являються нові шляхи та можливості для прояву себе в інтелектуальних сферах діяльності, у зв'язку та комунікації. Люди схильні занурюватися в науку, спілкуватися, зустрічатися зі старими знайомими та здійснювати поїздки до тих місць, де вже були раніше.

Ретро Марс у Близнятах сприяє вирішенню старих конфліктів, проведенню переговорів, оскільки люди стають гнучкішими і нікуди не поспішають. З іншого боку, посилюється допитливість, тому багато хто переходить від однієї справи до іншої, у зв'язку з чим можуть виникнути наслідки у вигляді незавершених проєктів, а розпочаті в цей період справи розвиваються дуже повільно. Енергії ретро Марса у Близнятах створюють легку атмосферу, тому люди часто розпорошені, важко сфокусуватися, розставити пріоритети. Люди багато говорять, причому про одне й те саме, але мало працюють.

Переміщаючись Близнятами, Марс будує гармонійний аспект із Сатурном у Водолії, що є сприятливим показником для завершення того, що розпочато у третій декаді 2021 року. Це був мирний час, люди будували плани, з упевненістю дивилися в майбутнє, проте війна РФ проти України обнулила все розпочате навесні 2021 року. У листопаді та грудні 2022 року з'являється шанс відновити те, що було зупинено через війну, дати нове життя старим проєктам, і, можливо, повернутися до стосунків, які розпочиналися навесні минулого року.

У третій декаді вересня 2022 року (точний аспект 28 вересня) Марс знову зробив гармонійний аспект із Сатурном, але вже в новому циклі, що могло стати новим стартом для тривалих робіт. Якщо ж пропустили цей період, то 28 листопада 2022 року буде ще один шанс – це останній тригон Марса з Сатурном (тримається аспект усю третю декаду листопада), коли необхідно зібратися і зробити ривок уперед. Але це ефективно лише для справ, розпочатих давно, а фундамент, зроблений навесні 2021 року, обов'язково стане основою майбутніх успіхів, якщо зайнятися втіленням у реальність своїх давніх планів.

Особливо ретро Марс впливає на чоловіків – їм хочеться додому, до дружин, колишніх романтичних подруг. З'являється ностальгія про минуле, тому багато жінок отримають знаки уваги від своїх колишніх партнерів, а деякі взаємини можуть відновитися та продовжитись на новому рівні.

Слід пам'ятати про те, що період ретроградного Марсу несприятливий для проведення хірургічних операцій, звичайно не йдеться про невідкладні стани, але, все ж таки, якщо є можливість перенести планову операцію (особливо пластичну) на середину січня, то ліпше не ризикувати в листопаді – грудні 2022.

8 листопада 2022 Місячним затемненням у Тельці закривається осінній коридор затемнень і після цього загальне тло стане набагато сприятливішим, буде досягнуто визначеності з багатьох важливих питань. Ретро Марс у Близнятах формує відповідні обставини для отримання необхідних знань у галузі саморозвитку. Вдалим у цей період виявиться відвідування тренінгів і курсів, вкладених у підвищення кваліфікації чи придбання нових корисних до роботи знань. Можливо, ви колись давно почали навчання, але не закінчили курс, тому зараз найкращий час, щоб до цього повернутися.

Ретроградний Марс у Близнюках сприяє вирішенню конфліктів із близькими родичами, сусідами, приятелями. Люди в цей період схильні аналізувати минулі події та шукати різні варіанти гармонізації ситуацій. Приємні спогади допоможуть зблизитися, знайти теми для розмов і, зрештою, знайти компромісне рішення щодо спірних питань. Інтелектуальні ігри, розмови про прості людські цінності, невимушене спілкування – все це є основою міцних стосунків найближчим часом. Це стосується і сфери кохання, тому, вдосконалюйте ораторські здібності, читайте книжки, згадуйте цікаві історії, якщо хочете привернути увагу потенційного партнера.

Гнітюча атмосфера на зовнішньому плані, загрози з боку агресора, не сприяє загальному позитивному настрою, проте у внутрішньому житті, у своєму просторі, кожен може створити сприятливий фон і прожити найближчі два місяці з мінімальними хвилюваннями та потрясіннями, зберегти оптимістичний дух і не втрачати смаку життя.

Ретроградний Марс у Близнятах гостріше за інших відчують представники стихії Повітря – Близнята, Терези та Водолії. Не можна сказати, що це важкий час, швидше за все, для багатьох це буде найважливіший період у житті за останні два роки. У цей час порушаться давні невирішені питання, кармічні теми та психологічні травми, а також виявляться помилки у вже виконаних роботах, які необхідно буде вирішити до середини січня 2023 року. Можливі зустрічі зі старими колегами та партнерами, пропозиції від давніх роботодавців. Якщо є бажання повернутись на старе місце роботи, варто нагадати про себе, проявити ініціативу.

Представникам інших знаків Зодіаку бажано прислухатися до рекомендацій на період ретро Марса, провести ревізію своєї діяльності, закінчити роботи, розпочаті вже давно або поставити крапку в тому, що вже втомило і не приносить радості.

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