Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Цього разу початок фази ретроградного руху Меркурія збігається з коридором затемнень, що ще більше робить ацент на доленосності цього періоду.

9 травня – серединна точка між затемненнями, тобто. точка глобального та різнопланового протистояння. Цього дня Меркурій зупиняється та від 10 травня переходить у ретроградний рух до 4 червня, початок – у Близнятах, завершення – у Тельці, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

9 травня Меркурій стаціонарний із поворотом у ретроградний рух, енергії планети максимально спотворені, поступово через кілька днів багато людей адаптуються до цих планетарних впливів. Від 10 травня до 3 червня включно Меркурій у ретрофазі — період складнощів, простоїв, скасування.

Непростий період, особливо від 9 до 16 травня включно, оскільки активізуються складні партнерські взаємини, а також давні ділові контакти або зв'язки з ближніми родичами, які в минулому закінчилися на не дуже гарній ноті.

Час кармічних ситуацій, розплутування гордієвих вузлів конфліктів, тому уникати спілкування з іншими людьми в основному на незручні теми, звичайно, не варто. Кожна людина, яка з'являється у нашому житті – учитель!

У травні 2022 року кожен з нас отримує життєві уроки, безцінний досвід у сфері комунікацій з іншими людьми, зокрема взаємин, основою яких є грошовий інтерес. Чудова можливість навчитися, як знизити ризик формування хворих зв'язків або як правильно закінчити стосунки, якщо вони вже не тішать.

У період ретроградності Меркурія, особливо у дні зміни фаз руху планети – 9 травня та 3 червня – зав'язувати особисті та ділові взаємини буває проблематично. Можливі неприємні сюрпризи від близької людини чи погані новини від родичів. Наприклад, ви разом ухвалили спільне рішення, але вона різко змінює плани, а переконати і утримати її неможливо жодними силами.

11 травня не менш важливий день, ніж 9 та 10 травня. Юпітер цього дня змінює знак зодіаку – переходить з Риб до Овна та приносить яскраві, масштабні зміни на зовнішньому рівні. У багатьох країнах змінюється вектор спрямованості зусиль, захисних стратегій держави. Минулий досвід має величезне значення зараз – саме час придивитися до чужого та успішного досвіду.

Овен – знак воїна та переможця, у цьому знаку зійшлися безстрашний лицар та недисциплінована дитина. Інгресія Юпітера у цей знак створить певні умови для кардинальних змін у військово-політичній ситуації у світі.

В Україні відбудуться кардинальні зміни у військово-політичній ситуації у найближчий місяць. Символічно, Україна перебуває під впливом Тельця, а Меркурій повернеться у цей знак 23 травня та 3 червня закінчить фазу ретроградного руху. На цьому фоні можливі повтори ситуацій, повернення до колишньої стратегії розвитку регіонів. А можливо, внаслідок ведення бойових дій, збройні сили України повернуться на колишні позиції, відбудеться звільнення окупованих територій. До 27 жовтня транзит Юпітера Овном, потім на два місяці планета повернеться на знак Риби, щоб від кінця грудня 2022 року увійти знову в Овен на 5 місяців.

Енергетично потужний і важкий день 16 травня – Повня, вона ж Місячне затемнення в Скорпіоні. Психологічно складно цього дня і напередодні затемнення. Зберегти нормальні стосунки стає непросто, конфлікти спалахують через дрібниці, швидко змінюються думки та настрій. Те, що має бути приховане, може стати надбанням громадськості.

21 травня дуже важливий день – о 04:23 Сонце увійде на знак Близнята, яким управляє Меркурій. 21 і 22 травня з'єднання Сонця та ретроградного Меркурія у цьому знаку, транзитний аспект наділяє красномовством, допомагає виходити зі складних ситуацій.

23 травня о 04:15 ретроградний Меркурій повертається на знак Тельця та будує гармонійний аспект із ретроградним Плутоном, аспект тримається до 13 червня. Період повернення до справ, до бізнесу, до попередньої ефективної роботи. Після 3 червня позитивні зміни внаслідок складних трансформацій коридору затемнень та ретроградного Меркурія стануть ще очевиднішими.

Від 25 травня Марс входить у знак Овна (планета керує цим знаком), з'єднується з Юпітером. Тут поєднуються сила, рішучість та швидка дія Марса з традиціями, розширенням та отриманням певних благ. В умовах військового конфлікту необхідною є зброя. Юпітер має стосунок до сфери зарубіжжя, оптової торгівлі. Очікується довгоочікуване постачання озброєння, які затяглися, з інших країн у зв'язку з особливим впливом ретроградного Меркурія (гальмування, призупинення руху, зрив планів, перегляд договорів).

Увечері 28 травня Венера входить на знак Тельця, де має статус керування. Тут же від 23 травня перебуває ретроградний Меркурій. Цей транзит надає впевненості у собі, сприяє успіху у фінансових та майнових справах. Головне, не починайте нічого нового до 4 червня, займайтеся робочими проєктами, повертайтеся до старого бізнесу, на колишню роботу, відновлюйте давні партнерські взаємини. Ретроградний Меркурій заважає встановлювати нові зв'язки, але допомагає ясно викладати думки і ідеї під час спілкування з людьми, із якими раніше зустрічалися, з колишніми колегами, тобто. зі всіма, з ким знайомі вже давно.

У період ретроградного руху Меркурія виникає схильність братися одразу за кілька справ і кидати їх, не доводячи до кінця. Додається повсякденних турбот, клопоту, люди метушаться, нервують, не розуміють елементарних речей. Однак, якщо в момент народження Меркурій був у фазі ретроградності (це можна дізнатися у астролога), то таких людей, в основному, супроводжують талан та везіння у періоди транзитного ретроградного Меркурія (буває тричі на рік по 3 тижні). Оскільки навесні 2022 року коридор затемнень та ретро-Меркурій збіглися за часом, то нікому не варто розслаблятися. Потрібно працювати над силою волею, самоорганізацією та контролем думок.

30 травня о 14:30 молодик у Близнятах – цим знаком управляє Меркурій, тобто новий місячний місяць під керівництвом цієї планети, що позитивно впливає на швидкість мислення, допомагає «розворушити» Меркурій у Тельці. Від цього дня багато людей почуваються вільнішими, з'являться можливості повернути своє життя в потрібному напрямку. Події наприкінці травня - на початку червня настільки важливі та цікаві, що ми будемо захоплені ними ще як мінімум до наступного місячного місяця.

3 червня закінчується період ретроградного Меркурія в Тельці (від 23 травня у цьому знаку), дає зупинку у справах, вимушену зміну планів, затримки та збої під час проведення онлайн-розрахунків. Уран у Тельці пов'язаний з оцифровуванням грошей, криптовалютою, тому не ризикуйте цього дня. Дуже уважно перевіряйте номери карток, імена тих, кому перераховуєте гроші.

4 червня Меркурій стаціонарний, енергії планети сконцентровані, що робить людей упертими, обережнішими, розважливішими. Але краще на цей день не планувати важливих справ, зустрічей та поїздок. Час підходить для інтелектуальної роботи, розподілу фінансів, побудови планів з найбільш актуальної сфери.

Від 5 червня Меркурій у директному русі знову повторюється гармонійний аспект з ретроградним Плутоном, що сприятиме вдалому завершенню фінансових угод, поверненню боргів, отриманню необхідних ресурсів для розвитку свого бізнесу.

До 13 червня Меркурій у Тельці – це дуже сприятливий період для пошуку роботи, розмов про зарплату, пошуку спонсорів. Підхожий час для розподілу загальних грошей, вирішення майнових питань. З'являється бажання отримати максимальну користь з інформації, тому потрібно більше часу на її засвоєння. Повільність компенсується великою працелюбністю та старанністю в роботі.

Читайте також: