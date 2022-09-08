Ретроградний Меркурій 10 вересня - 2 жовтня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Розворот Меркурія в ретроградний рух від 10 вересня посилюється повним місяцем у Рибах цього ж дня о 12:59 за київським часом. Цього разу планета змінює фазу у знаку Терези, а завершиться ретро період Меркурія у Діві 2 жовтня 2022 року.

Знак зодіаку Терези характеризує соціальні взаємини, пов'язані з поняттям гармонії. Символ цього знаку так само є зображенням Монади, в якому закладено зміст змішування і взаємодії двох основних початків ЯН та ІНЬ, Світла і Темряви, Чоловічого і Жіночого. Або символ Гексаграми - два перехрещені трикутники, якими вона утворена, означають чоловічий та жіночий початки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Терези - знак, що описує соціальний устрій та встановлення відповідних правил і норм у соціумі. До сфер його впливу належать мистецтво, питання статусу, престижу, а також юриспруденція, закон і порядок.

Ретро Меркурій у Терезах сприяє байдужому оцінюванню всіх причин, зважуванню "за" і "проти", порівнянню отриманого результату та витрачених зусиль, а також посилює прагнення розібратися у внутрішніх протиріччях.

Традиційно ретроградність планет уповільнює розвиток тих чи інших процесів, що характеризуються цією планетою. Але також це час поглибленого вивчення питань, ретельного аналізу, виявлення справжніх причин того, що відбувається. Зазвичай у період ретро Меркурія у Терезах люди несхильні до необачних рішень, не йдуть напролом, але всі процеси розтягуються в часі.

Транзит Меркурія Терезами сприятливий для примирення з опонентами - люди в цей період частіше спираються на факти, є розумна самооцінка, внутрішня рівновага і розважливість. Ретроградність планети закликає не поспішати, дозволити собі працювати на задоволення і відповідно до законів справедливості, інакше доведеться переробляти те саме по кілька разів.

Переміщаючись Терезами, ретроградний Меркурій сприяє творчій діяльності - люди з витонченим мисленням знаходять натхнення. Прагнення гармонії призводить до успішного завершення будь-якої інтелектуальної роботи.

Від 10 вересня до 2 жовтня вийдуть на поверхню всі раніше скоєні помилки, зокрема у сфері особистих і ділових взаємин. Обставини вимагатимуть визначитися з вибором і внести деякі зміни у давно розпочаті справи та проєкти, які вже в роботі. Найкраща стратегія в цьому - повільні, обдумані ходи, прагнення згладжувати гострі кути та уникати конфліктів.

23 вересня о 04:04 за київським часом Сонце входить до знаку Терези і настає Осіннє Рівнодення - кардинальна точка року. Цього ж дня поєднання Сонця і ретро Меркурія у Терезах активізує розумову сферу, переважатимуть ясні та тверезі думки, зробить промову переконливою. Хороший день для формування громадської думки, впливу на багатьох людей. Можливі зустрічі зі старими знайомими, сприятливий день для поновлення ділових контактів, отримання чи передавання важливої інформації, публічних виступів.

Негативною стороною ретро Меркурія у Терезах є те, що люди схильні витрачати час на інтриги і порожнє спілкування, розмінюючись на дрібниці. Багато в чому це залежить від розташування Меркурія в натальній карті, але загальне тло, зумовлене ретроградністю Меркурія у Терезах, затягує багатьох людей у процес марного спілкування. Таке не спостерігається під час ретро Меркурія у Діві, який розпочнеться вдень 23 вересня - найважливіший день осені 2022 року.

23 вересня о 15:05 Меркурій на ретро фазі руху повертається до знаку Діви - від цього дня до 3 жовтня будуть актуальними питання серпня 2022 року. Зайва турбота про почуття інших і недовірливість відходять на другий план. Ретро Меркурій у Діві сприяє заглибленню у фінансові справи, питання власного здоров'я, побут, повсякденні турботи.

26 вересня - з'єднання ретро Меркурія та Венери, і цього ж дня - молодик у Терезах о 00:54 за київським часом. День серйозного переламу на всіх рівнях, початок нового циклу, точкою відліку якого є глибинні причини, що вийшли на поверхню.

Третя декада вересня буде доленосною для всього світу. Найкращий час для створення стійкого фундаменту - це період прихованих початкових етапів. Це час пробудження, визначення життя, приведення в активний рух млявих процесів. Серйозні зміни відбуватимуться на дипломатичному рівні, стануться великі зміни у світовій політиці, структурі та змісті міжнародних відносин.

27 вересня гармонійний аспект ретро Меркурія з ретро Плутоном продовжує сприятливі тенденції попереднього дня. Такий аспект уже був 22 серпня, а це означає, що минулі теми знову щільно входять у життя.

Позиція Меркурія у Діві - найсильніша, в цьому знаку планета має два статуси - управління та екзальтація. Транзит змусить багатьох відкинути все непотрібне і дістатися самої суті того, що відбувається. Гарний час для відточування своєї майстерності, повернення до недороблених справ, відновлення корисних взаємин та встановлення ділових зв'язків.

Від 24 вересня до 3 жовтня складніше знайти взаємопорозуміння з іншими людьми. Тому розмови з давніми партнерами, обговорення сімейних справ, спілкування з родичами з питань, що давно хвилюють, краще запланувати на період ретроградного Меркурія у Терезах - від 10 до 23 вересня.

Ретроградний Меркурій у Діві пробуджує схильність до критики, люди також надто велике значення надають власним недолікам. У сфері індивідуальних стосунків порушується гармонія, оскільки кожен зосереджується сам на собі, прагне отримати більше уваги від партнера, забуваючи про те, що інша сторона також потребує турботи. Люди схильні шукати недоліки одне в одному, хоча це допомагає знайти точки зростання в самому собі. Здатність до самодисципліни і самоорганізації також зростає, але сфера стосунків піддається випробуванням.

Сильний статус Меркурія у Діві сприяє ретельному виконанню будь-яких завдань, та лише якщо не потрібна швидкість. Підвищується градус хвилювання, через що трапляються помилки, яких можна було б уникнути. В цей період самостійна, копітка і повільна діяльність принесе велике задоволення.

Є невеликий відсоток людей, які мають в особистих гороскопах ретроградний Меркурій, і для них період від 10 вересня до 2 жовтня включно виявиться дуже ефективним. Особливо якщо ретро планета перебуває у знаках зодіаку Діва чи Терези. Це можна дізнатися, звернувшись до астролога з таким запитом.

Не можна сказати, що ретро Меркурій у натальній карті вважається позитивним фактором, але через те, що більшість людей мають директну планету, для них періоди ретроградності Меркурія є досить складними. А для власників ретроградного чи стаціонарного Меркурія у такі періоди відкривається друге дихання - це буває тричі на рік по три тижні.

В період ретроградного Меркурія актуалізуються кармічні теми, невирішені питання та незакінчені справи. Прекрасна нагода повернути стосунки, відновити ділове партнерство, повернутися на колишню роботу. Час несприятливий для починань, хоча ця рекомендація не поширюється на людей, які мають в особистому гороскопі стаціонарний або ретроградний Меркурій.

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