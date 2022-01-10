Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого 2022 року: що на нас чекає в цей час

Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого 2022 року: що на нас чекає в цей час

У період ретроградного Меркурія складно зрозуміти, що саме потрібно вам і як до цього прийти. Від 14 січня до 4 лютого настає саме такий період, коли з найважливішими життєвими темами розібратися дуже непросто.

Свідомий бік людини виражається через Меркурій. У його ретроградного руху знижується розумова активність. Мислення змінюється, люди стають більш схильними до пліток, ошуканств, частіше роблять помилки. Через це загострюються конфлікти та проблеми у колективах, складно знайти баланс та досягти задоволення, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Ретрофаза Меркурія — це складний період ухваення рішень, виникають проблеми зі справами, що стосуються документів, оформлення угод купівлі-продажу, ділової активності, навчання, поїздок, уповільнюється процес розвитку виробництва та бізнесу. Багато чого, звичайно, залежить від знаків зодіаку, в яких перебуває Меркурій у період ретроградного руху і від того, як людина здатна розпорядитися потенціалом і планетарними впливами в цей час. Але, також, справедливе висловлювання у тому, що бувають і великі біди від маленьких диктаторів.

Меркурій — це найближча до Сонця планета, яка не відходить від денного Світила далі 28 градусів. Меркурій символізує мислення як сприйняття та обмін товарами та інформацією, аналіз та оцінку, конкретне та практичне навчання, а також взаємини ділового характеру, в яких немає емоцій.

Цього разу починається період ретроградного руху Меркурія у Водолії, а закінчується — у Козорозі. Насправді, планета не повертається назад, це лише видимий рух Меркурія, що спостерігається на Землі, який є лише візуальним сприйняттям, але не відповідає реальному руху небесного тіла. Насправді круг орбіти Меркурія замкнутий, вона не робить своєрідної петлі, не уповільнює свого руху і не рухається навспак. Але із Землі ми періодично спостерігаємо саме таку картину та відчуваємо відповідні енергії.

13 січня Меркурій стаціонарний у Водолії у квадратурі з ретро-Ураном, управителем цього знаку. Напруженість, обумовлену цим аспектом, ми всі відчуватимемо 13, 14 і навіть ще 15 січня. Цими днями очікується все, що завгодно — від соціальних вибухів до значних несподіваних рішень, угод у світовій економіці та міжнародних відносинах. Уран, планета змін і оригінальності, що символізує несподіванки, революції, оновлення, раптові події сприяє значним подієям у суспільстві, також уповільнює перебіг, і від 15 січня стаціонарний, але змінюються фази — з ретроградного руху до директного. А у Меркурія — навпаки.

Уран стаціонарний до 22 січня, керує ретроградним Меркурієм. Від 13 до 15 січня тримається напружений аспект Урана та Меркурія, які мають спільну природу — це планети інтелекту. Уран вважається богом Неба, Грому та Блискавки, символом цієї планети є Блискавка. Уран керує ретроградним Меркурієм, поки він рухається Водолієм — від 14 до 26 січня 2022. Уран – вища іпостась Меркурія. Образно, це конфлікт Вчителя і учня, але Уран в Тельці у статусі падіння, це становище можна охарактеризувати як незгоду і навіть конфлікт.

Від 13 до 15 січня — дуже напружені дні, складні, виникає безліч перешкод, відбуваються ламання техніки в невідповідний момент, скасовуються або переносяться зустрічі та поїздки. Після 15 січня ситуація більш-менш стабілізується, люди звикають, адаптуються до впливів ретроградного Меркурія.

У період від 13 до 22 січня потрібно більше часу, витрат енергії та сил для вирішення будь-яких питань та виконання робіт. Причому, несподівано можуть виникнути додаткові умови та якісь особливі обставини для того, щоб проявити себе та реалізувати те, що заплановано раніше. Звичайно ж, не варто починати в цей час щось нове, зокрема нові взаємини — Венера ретроградна до 31 січня.

Дні від 13 до 22 січня можуть стати найкращим часом для прояву своєї індивідуальності, головне, направити цю енергію у мирному ключі. Стаціонарний Уран у Тельці пробуджує потребу у руйнуванні традицій, посилюючи бажання бути єдиним та унікальним. Ці енергії Уран передає Меркурію, оскільки. керує ретроградним Меркурієм. Тому, не можна вважати ретроперіоди руху планет негативними, просто потрібно правильно розуміти особливості ретроградності та стаціонарності планет, тим паче, коли вони у тісному взаємозв'язку.

У період ретроградного Меркурія від 14 січня до 4 лютого з'явиться багато ідей у сфері заробітку, але на вже на базі, що існує. Також варто пам'ятати про те, що в цей час люди дуже сприйнятливі до будь-якої інформації. Тому можливі інформаційні вкидання з метою сформувати певну громадську думку мас людей.

Після 22 січня стане легше у всіх життєвих сферах загальмованість, зацикленість, скутість, виявлятимуться менше. Стануть найбільш акцентовані теми особистого життя, додадуться акценти на внутрішні, приховані процеси. Можуть прояснятися таємниці, секрети, виявлятися помилки та спотворені факти, хибна інформація.

26 січня ретро-Меркурій повертається на знак Козорога о 05:05 за київським часом і рухатиметься за цим знаком до 15 лютого. Козорогом управляє Сатурн, що у Водолії. Виникне багато питань, справ, пов'язаних із роботою, кар'єрою, статусом – можливо, ці теми вже були порушені у грудні 2021 року.

Завершення ретрофази Меркурія відбувається на гармонійному аспекті з Північним Вузлом у Тельці. Від 18 січня на півтора року Місячні Вузли входять у вісь ресурсів (Телець – Скорпіон), від цього моменту будуть актуальні питання економічних взаємин між країнами, а також забезпечення продовольством усередині держави. Генна інженерія буде розвиватися, але чи це добре для людей, ось у чому питання.

Кінець січня — початок лютого — найважливіший період для фінансової системи, економічних та політичних міжнародних взаємин. Енергія Водолія та Урана особливо акцентована на транзиті ретроградного Меркурія і може значно вплинути на світові цикли та політичні ситуації в країні та світі.

Від 31 січня Венера директна, 30 січня, відповідно, стаціонарна, але з цього моменту складнощі у сфері особистих та ділових взаємин закінчуються. Лютий загалом буде набагато позитивнішим, ніж січень, особливо після 4 лютого, коли закінчиться ретроперіод Меркурія.

З'єднання Меркурія та Плутона в Козорозі — хороший показник для фінансової сфери, бізнесу, вирішення питань спільних ресурсів – цей аспект впливатиме на ділову сферу та бізнес-процеси від 26 січня до 14 лютого, а найбільш сприятливий період — від 8 по 13 лютого. Тобто. у ці дні можна вирішити всі складні питання попереднього періоду, особливо на теми професійної діяльності, бізнесу, довгострокових проєктів.

На початку лютого відбувається багато важливих подій, які сприяють переосмисленню життя, або, як мінімум, деяких своїх переконань. Меркурій уповільнює швидкість і готується перейти в директний рух, з'єднання з Плутоном сприяє глибокому аналізу інформації, що надходить, вдається осчягнути складні питання і повністю в них розібратися. Важливо не поспішати, врахувати те, що в періоди ретроградного руху Меркурія потрібно більше часу на те, щоб зрозуміти, засвоїти і структурувати для себе нові знання.

Взимку 2022 період ретро-Меркурія збігається з ретро-Венерою — це гарний час для того, щоб аналізувати своє минуле, знаходити та виправляти помилки, позбавлятися давніх стереотипів, які зараз уже втратили сенс і лише заважають розвитку, зав'язуванню нових відносин.

Деякі люди народилися в періоди ретроградності Меркурія, тому для них цей час є дуже продуктивним — три рази на рік по три тижні з'являються сприятливі можливості для найсміливіших проєктів та втілення бажань. Періоди ретроградного Меркурія сприяють зміні наших планів, у сфері комунікації складається все дуже непросто, зовнішні обставини змушують коригувати все заплановане раніше, робити переоцінку цінностей.

Мета ретроградного Меркурія — зробити людей терплячими. А це допоможе врівноважити багато спірних і суперечливих ситуацій, а також уникнути неприємностей і знайти найкращий вихід зі складних обставин у період ретроградного Меркурія.

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