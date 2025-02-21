Ретроградний Меркурій 15 березня - 7 квітня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Ретроградний Меркурій у знаках Овна та Риби від 15 березня до 7 квітня 2025 року можна охарактеризувати як подорож крізь туман ілюзій. Цей період надає унікальну можливість самоаналізу.

Коли Меркурій ретроградний, час перестає текти звичним чином, а розум тоне у глибині емоцій. Ми ніби опиняємося в задзеркаллі свідомості, де межі між минулим (Риби) та майбутнім (Овен) стираються, слова вислизають, а логіка поступається місцем передчуттям, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Ретроградність завжди пов'язана з іньськими енергіями, жіночими, тому період схожий на занурення у таємничі води, де кожне відображення – натяк на істину, але не сама істина. Ми чуємо голоси з минулого, зустрічаємо забуті почуття та стикаємося з думками, які давно чекали, щоб їх усвідомили.

Ретроградний рух — це явище, коли планета виглядає як би рухається у зворотний бік небом щодо Землі. Це оптична ілюзія, викликана різними швидкостями руху Землі, Сонця та планети. У цей час енергія планети стає інтроспективною, уповільненою, спрямованої вглиб. В астрології ретроградний рух асоціюється з періодами переосмислення, перегляду та виправлення помилок.

Меркурій – найрухливіша, найлегша і спритна планета. Він керує тим, як ми думаємо, говоримо, сприймаємо інформацію, обробляємо факти, спілкуємося, пересуваємось та вчимося. Це символ розуму та зв'язку, провідник між світами, посередник між людьми, канал між думкою та дією. У міфології його асоціюють із Гермесом (у греків) та Меркурієм (у римлян) – швидким богом, який міг вільно подорожувати між Олімпом, Землею та Підземним світом. Він приносив вісті, домовлявся, обдурював, хитрував, торгував, навчав, творив хаос, але водночас залишався невловимим та гнучким.

Сфери впливу Меркурія в астрології:

Розум і мислення: становище в натальній карті показує, як ми думаємо, аналізуємо, сприймаємо світ. Меркурій відповідає за логіку, інтелект, мовлення, здатність до навчання, допитливість та стиль мислення.

Комунікація та інформація: мова, тексти, книжки, новини, листування, соцмережі, чутки – все, що передає інформацію, під впливом Меркурія. Він керує тим, як ми висловлюємо думки і як вони сягають інших.

Переміщення та дороги: поїздки, подорожі, пересування, транспорт, дороги – все, що пов'язане з рухом, також пов'язане з Меркурієм.

Торгівля та посередництво: Меркурій – покровитель торгівлі, бізнесу, угод, договорів, обміну. Він управляє вмінням домовлятися, вести переговори, укладати угоди.

Гнучкість і адаптивність: це найшвидше змінюється планета — вона може бути то ранковою, то вечірньою зіркою, її рух часом здається хаотичним. Тому Меркурій символізує гнучкість, уміння швидко підлаштовуватися, знаходити рішення та лавірувати між обставинами.

Коли Меркурій ретроградний, його сфери впливу починають працювати інакше:

Збої у комунікації – непорозуміння, непорозуміння, хибна інформація, недомовленість.

Затримки у справах – документи, зустрічі, правочини можуть гальмуватися.

Поломки техніки – телефони, ноутбуки, машини найчастіше виходять з ладу.

Повернення минулого – колишні партнери, старі друзі, незакінчені теми нагадують про себе.

Відчуття "петлі часу" — дежавю, ситуації, що повторюються, необхідність переглянути старі рішення.

До 30 березня 04:17 (gmt+2) Меркурій рухається Овном – це перший знак Зодіаку. Але найцікавіший період ретроградного руху Меркурія за знаком Риби (завершує Зодіак), де планета у статусах вигнання та падіння.

Овен – войовничий знак, але тут Меркурій немає статусу, тому спотворення, пов'язані з ретроградністю, менш яскраві. У період ретроруху Овном ймовірність конфліктів і провокацій значно зростає. Найкраще, що можна зробити, – виявляти терпіння стосовно себе та інших: усвідомлюйте свою чутливість та емпатію, намагаючись зберігати спокій та об'єктивність у спілкуванні.

Знак Риб пов'язаний з інтуїцією, мріями, емоційною глибиною та духовністю. У період ретроградного руху на цьому знаку емоційна нестабільність і складне психологічне тло – звичайне явище. Цей час може бути сповнений глибокими роздумами та пошуком духовного розуміння.

Риби – знак таємниць, натхнення, підсвідомості, а Меркурій, управитель розуму та мови, почувається тут, м'яко кажучи, невпевнено. У звичайному русі він і так втрачає різкість у цьому знаку, але коли стає ретроградним, то перетворюється на мандрівника, який шукає шлях у тумані.

У Рибах Меркурій стає поетом, але з вченим; містиком, але з аналітиком. Його мова – символи, емоції, півтони, і що більше ми намагаємося зрозуміти все через логіку, то складнішою стає навігація. Це не найкращий час для починань, але він ідеально підходить для занурення в себе, роботи з підсвідомістю, творчості та внутрішнього очищення.

Коли планета руху стає ретроградною, цей час зупинитись і заглянути назад. У Рибах цей процес особливо глибинний. Старі стосунки можуть нагадати себе через випадкові зустрічі, повідомлення, несподівані спогади. А забуті мрії, творчі ідеї, інтуїтивні прозріння знову виходять на поверхню. Те, що не закрито, не усвідомлено, не прощено, вимагатиме перегляду.

У період ретро-Меркурія в Рибах інтуїція особливо сильна, і люди можуть краще розуміти свої емоції та внутрішні потреби. Сни в цей період можуть бути особливо яскравими та значущими, пропонуючи підказки та осяяння. Гарний час для перегляду минулих рішень, аналізування своїх дій та знаходження способів покращення свого життя.

Ретроградний рух у Рибах може посилити творчі здібності, надихнути створення нових проєктів чи завершення старих. Люди можуть стати більш чутливими до емоцій оточення і більш схильними до співчуття та розуміння.

Ретроградний Меркурій – не лише проблеми, а й унікальний час для роздумів, аналізу, виправлення помилок та пошуку нових рішень. Він вчить сповільнюватися, замислюватися, повертатися до важливого та не квапити події.

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