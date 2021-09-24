Ретроградний Меркурій 27 вересня-18 жовтня 2021: час, коли не варто будувати грандіозні плани

Від 27 вересня Меркурій входить у фазу ретроградного руху на 3 тижні — до 18 жовтня 2021.

У цей період інтелектуальна сприйнятливість, накопичення і передавання інформації, схильність до контактів, спілкування значно зменшується. У сфері обслуговування, в торгівлі, спостерігається зниження активності. І, навпаки, збільшується кількість безглуздих, грішних зв'язків, з'являється розбещеність, схильність до пліток і наклепу. Люди частіше стають жертвою омани і злодійства, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Меркурій керує знаком зодіаку Близнята, яким рухаються кармічні елементи гороскопу, що впливають на маси людей. — Висхідний Місячний Вузол і Чорний Місяць. Ці планети говорять про морально-етичні проблеми людини. Їхнє з'єднання в Близнятах в період ретроградного Меркурія повною мірою покажуть найнегативніші якості людини. У людей одне на одного відкриваються очі, дехто в ближньому оточенні виявляюєься не зовсім таким, яке уявлення про нього було. Залежно від рівня розвитку людини, від того, яким шляхом вона іде, кількість можливих неприємностей збільшується або зменшується.

Найгірший шлях в період ретроградного Меркурія восени 2021 — піддатися всім спокусам, очиститися від яких буде вельми складно в майбутньому. Люди, які мають високий рівень свідомості, отримають можливість побачити негатив і не спіткнуться, в цей період їхній "імунітет до нечисті" посилюється. Але для цього потрібний самостійний, свідомий розвиток. Кожен може впливати на загальну ситуацію — нечесний вчинок збільшує ймовірність неприємностей найближчим часом, а світлий — підсилює захист від негативу в період ретроградного Меркурія.

Також читайте Що зірки нам пророкують: гороскоп на вересень 2021 року

Завершення вересня досить напружене — ретро-Меркурій в напруженні з ретро-Плутоном: тлійний конфлікт обов'язково розгориться! Багато тем переходять і в наступний місяць — все відбувається повільно, раз у раз виникають перешкоди, виявляються помилки.

Від 27 вересня до 18 жовтня 2021 не варто будувати грандіозні плани або проявляти ініціативи будь-якого роду. Життєво необхідно уникати інтелектуального і фізичного перевантаження. Завищені очікування в цей період, призводять до розчарувань і нескінченного жалю. Люди схильні сумніватися в собі або в партнері, в його почуттях і в своїх.

Багатьом період ретро-Меркурія здасться довгим і важким, але важливо усвідомити, що все минає, і будь-які неприємності, зрештою, закінчуються. Це період внутрішнього життя, аналізу минулих подій, накопичення енергії, яка після 18 жовтня різко перейде в проявлену стан. Люди, правильно розуміють потенціал цього періоду, уже незабаром зможуть зробити якісний стрибок в своєму розвитку.

Знак Терези, в якому Меркурій виявиться в ретроградному русі найближчим часом, символізує соціальні взаємини, справедливість, рівновагу. Планета характеризує сферу комунікацій, спілкування, поїздки, навчання, отримання і передавання інформації, а також близьке оточення і родичів.

У період ретроградного руху люди більш схильні до негативних впливів, а природний ритм свого особистісного і духовного розвитку, може бути порушений активним втручанням зовнішніх подій і ситуацій у навколишньому середовищі. Тому дуже важливо відгородити себе від токсичних людей, за можливості, звести до мінімуму соціальне життя і зосередитися на найголовнішому — особистому і фундаментальному.

Період ретроградного Меркурія в Терезах сприятливий для відновлення давніх особистих або ділових взаємин, виправлення минулих помилок і коригування раніше початих проєктів. У цей час не варто закладати нові цикли — краще подумати про те, як нереалізовані можливості в минулому можуть стати надійною основою в сьогоденні і в майбутньому.

Найближчим часом корисно поставити самому собі такі запитання:

наскільки ефективно я комунікую з іншими людьми?

чи приведуть мене до запланованоїмети мої звичні способи комунікації?

чи рівноцінний у мене взаємообмін (енергією, часом, грошима і ін. ресурсами) з іншими людьми?

чи приносить мені бажаний результат взаємодія з іншими? Що варто було б поліпшити в цьому процесі?

що означають в моєму житті взаємини?

який сенс у встановленні взаємин для мене особисто?

чи можу я покладатися на своїх партнерів і на свої зв'язки?

яку інформацію я споживаю? Чи виявилася ця інформація для мене в майбутньому?

чи достатньо у мене знань?

наскільки мої переконання і спосіб мислення відповідають нинішнім реаліям?

Після закінчення осіннього періоду ретроградного Меркурія перед нами виникнуть зовсім інші, нові завдання, які нам доведеться виконувати з тими напрацюваннями, яких ми навчимося зараз. Меркурій у Терезах закликає до розумного спокою і до свідомого вибору контактів. У цей час необхідно виявляти способи досягнення гармонії, виробляти свою систему оцінок. Після 18 жовтня відбудеться пробудження нових здібностей, посвіжішає пам'ять, і для багатьох почнеться новий життєвий виток.

Найбільш складний період ретроградного Меркурія в Терезах — для представників знаку Овен: це опозиція до вашого Сонця — доводиться робити складний вибір. У вас є шанс звільнитися від внутрішніх блоків, непотрібних думок і контактів. Водночас, можна відновити дорогі вам стосунки. Не варто уникати вирішення питань, якщо вони проявилися в цей період — прийшов час розібратися у всьому. Використовуйте планетарні енергії правильно, дотримуйтесь загальних рекомендацій і не відкладайте справи і розмови на потім — інакше в майбутньому повернутися до виниклих зараз ситуацій і виправити їх, буде практично неможливо.

Багато перешкод з'явиться у Раків і Козорогів, період супроводжуються нервозністю, неуважністю і дратівливістю. Імунітет виробляється в жорстких умовах, але це дасть вам сили видозмінювати ситуації на світліші і гармонійні. Несприятливий час для розумової праці, сімейних справ, контактів із близькими людьми. Не поспішайте ухвалювати рішення, висловлювати свої претензії — вас не почують або зрозуміють неправильно. Звузьте своє коло спілкування до мінімуму, відмовтеся від укладення угод, впідписання важливих паперів і роботи з документами. Збільшується ймовірність захворювань легень і верхніх дихальних шляхів, відчують погіршення люди з астмою. Намагайтеся не потрапляти в забруднені райони, побережіть зв'язки і горло. Будьте уважні на дорозі — як за кермом, так і як пішохід. Якщо ви влітку не встигли побувати у відпустці — постарайтеся відпочити в період від 27 вересня до 18 жовтня.

Для представників знаків стихії Повітря — Близнята, Терези, Водолій — період ретроградного Меркурія в Терезах буде відносно спокійним. Головне не конфліктувати, йти на компроміс, зважувати всі за і проти — в цьому разі ви опинитеся у виграші. Ви можете успішно впливати на розум вашого партнера, чоловіка і членів сім'ї. Цей період за необхідності можна використовувати для поліпшення стосунків із братами і сестрами, сусідами. Цілюще впливають на сімейні відносини спільні вечори і пікніки, романтичні поїздки та прогулянки в ті місця, які вже відвідували раніше. Можуть виникати хаотичні ситуації, але якщо ви спробуєте наповнити їх змістом, глибиною, безпосередністю, то зможете поліпшити не тільки свій настрій, але допомогти оточенню вийти зі складних емоційних станів. Близнята, Терези і Водолії — найменш схильні до негативних впливів цього періоду ретроградного Меркурія, але на вас лежить велика відповідальність за інших людей.

Леви і Стрільці зі змінним успіхом, повільно, але впевнено, рухаються до своєї мети. Потрібні величезні витрати психічних, інтелектуальних і фізичних сил. Але якщо ви не відмовитеся від запланованого, а тільки лише трохи знизите активність, щоб зміцнитися на досягнутому етапі, то після 18 жовтня ви зможете вирватися вперед і досягти бажаного. Люди з минулого, попередній досвід, набутий в процесі роботи і в стосунках, допоможуть вам пройти період ретроградного Меркурія найбільш гармонійно в обставинах, що склалися.

Діви, Скорпіони, Риби і Тельці часто можуть опинитися в ситуаціях "крок вперед і два назад". Це гарний час для перегляду своєї самооцінки, планів на майбутнє, нинішніх стосунків. Для багатьох — виснажливий період, питання вирішуються повільно, плани несподівано змінюються, що призводить до незадоволення і розбіжностей з близькими людьми, співробітниками та колегами. Можуть нагадати про себе неприємні теми минулого, які потрібно зрозуміти і знайти рішення. Деякі надії з різних причин і обставин не зможуть бути реалізовані найближчим часом. Не переймайтеся і не поспішайте — можливо ви подивіться на це з іншого боку і ваші пріоритети зміняться.

Читайте також: Астрологиня назвала найкрасивіші знаки зодіаку

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання