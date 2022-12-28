Ретроградний Меркурій 29 грудня 2022 - 18 січня 2023 року: що на нас чекає в цей час

28 грудня Меркурій у фазі стаціонарності, а від 29 грудня переходить у ретроградний рух у Козорозі до 19 січня 2023 року. Це означає, що планета з погляду спостерігача на Землі рухається в зодіаку назад.

Транзит ретро-Меркурія у важкому, земному знаку зодіаку, яким є Козоріг, може створювати атмосферу, яка тисне і гнітить, особливо від початку фази ретроградного руху. Але вже за кілька днів люди адаптуються, енергетичне тло вирівняється, і життя ввійде у звичне русло, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Стихія Землі відповідає за матеріальний аспект буття: гроші, майно, робота, кар'єра. Козоріг – знак досягнень, відповідальності, закону та структури. Ретроградний Меркурій, здійснюючи транзит цим знаком, змушує переглянути свої професійні та фінансові плани, обміркувати стратегію кар'єрного розвитку. Водночас враховуйте той факт, що в період ретро-Меркурія, обтяженого ретро-Марсом (до 13 січня), можуть частіше відбуватися комп'ютерні збої, втрата інформації, важливих даних, траплятися проблеми зі зв'язком.

Меркурій, планета комунікацій, мислення, інформації, управляє знаками Близнята та Діва, також має статус у Стрільці та Рибах, а це означає, що представники цих знаків зодіаку найсильніше відчують енергії ретро-Меркурія. Козороги насамперед виявляться під впливом ретроградної планети. Представники цих знаків зіткнуться з нерозумінням з боку оточення, виникнуть перешкоди, затримки, перешкоди у справах. Але для тих, у кого Меркурій є ретроградним в особистому гороскопі, цей період може бути дуже продуктивним.

Від 29 грудня до 19 січня частіше, ніж зазвичай, виникають перерви чи збої у роботі, отже іноді здається, що навіть прості проєкти складно виконати. У цей час потрібно бути уважнішими, але водночас не поспішати, щоб усе зробити вчасно та якісно. Особливо складний період для справ, пов'язаних із соціальною сферою – до 13 січня 2023 року, бо тим часом ретроградні одразу дві планети – Марс і Меркурій. Може бути скасування зустрічей, запізнення або виявиться, що вас неправильно зрозуміли у важливому питанні.

29 грудня ретро-Меркурій та Венера поєднуються у знаку Козорога, що є сприятливим аспектом для сфери особистих та ділових взаємин, вирішення фінансових питань, повернення боргів та отримання грошових компенсацій. Чудовий день для того, щоб написати давнім колегам, старим знайомим або, якщо є бажання, можна поспілкуватися з колишнім романтичним партнером і спробувати повернути взаємини. Намагайтеся вирішити всі конфлікти і почніть 2023 з чистим сумлінням.

У період від 29 до 31 грудня обставини складаються якнайкраще для того, щоб розставити всі точки у взаєминах із людьми, з якими ви більше не хочете мати нічого спільного. Цими днями психічний стан багатьох досить тривожний, можуть бути ознаки емоційного вигоряння, можливі розчарування. Займіть себе побутовими питаннями, щоб не залишалося часу на похмурі думки, подбайте про себе та увійдіть у новий рік із новими силами.

Не засмучуйтесь, якщо не встигли зробити до Нового року все, що планували! Хоч би як намагалися прискорювати події – ефекту не варто очікувати, бо наприкінці 2022 – першій половині січня 2023 року, зовнішнє тло не сприяє швидкому вирішенню питань та виконання робіт. Триває період ретроградного Марса, і до цього транзиту додається ще й ретро-Меркурій – планетарні впливи гальмують розвиток усіх справ, сприяють неприємностям у дорозі та зриву домовленостей. Але наскільки це можливо, розберіться з боргами і сплануйте витрати: це стосується і навчання, і фінансів, і рахунків. Перевірте, чи немає заборгованості з оплати комунальних послуг, податків чи штрафів.

Найкорисніше, що потрібно зробити в останні дні грудня 2022 року – позбутися непотрібних речей, щоб покращити своє життя! Настав час розчистити простір для майбутнього, увійти в новий рік з ладом вдома і в голові, зустріти його з надією, що незабаром все зміниться на краще, і багато можна буде почати з чистого аркуша. Складіть список цілей на наступний рік, але будьте готові до того, що протягом усього періоду ретроградного Меркурія доведеться їх переглядати – доповнювати та коригувати. Однак, до 19 січня ви матимете правильний план дій та робочі методики досягнення мети.

Період ретроградного Меркурія не підходить для нових проєктів. До 13 січня категорично не рекомендується починати щось нове, оскільки до цього дня триває ретроградність Марса. Справи, розпочаті тим часом, складніше просунути, виникнуть перешкоди чи затримки. Втрачаються дрібні необхідні предмети, трапляються поламки в невідповідний момент. Краще почекати, поки Меркурій знову стане директним (від 19 січня 2023 року). Також, не найкращий час для підписання важливих договорів, контрактів. Якщо ви все ж таки повинні це зробити, ретельно перевірте всі деталі.

Козоріг – найвища зона зодіаку, тому під час його активних енергій актуалізуються найважливіші теми. Але все ж таки, якщо ухвалите рішення в період ретро-Меркурія за цим знаком, то, найімовірніше, ви зміните свою думку після 19 січня або згодом отримаєте інформацію, завдяки якій усвідомлюєте, що обрали не найкращий варіант.

Для продажу та купівлі автомобіля, засобів зв'язку, техніки та обладнання, які вже були у використанні, час слушний. Однак, все ретельно перевіряйте, якщо купуєте (продати в цей час легше). Уникайте придбання нових речей, особливо дорогих, оскільки згодом можуть виявитися дефекти, або ви виявите, що предмет вам не підходить, виявився некорисним. Особливо небажано купувати в цей час нову комп'ютерну та офісну техніку.

У перші дві декади січня 2023 року можуть виникнути складності з розсиланням будь-яких матеріалів, документами, важливими паперами. Будь-які заходи, заплановані на цей період, матимуть невисоку віддачу. У цей час несподівано можуть бути виявлені помилки у давніх проєктах, виникає потреба повернутися до старих справ, внести зміни до вже завершених робіт.

Від 2 січня настає деяке покращення, легше вирішуються питання, особливо якщо орієнтуватися на свої почуття, прислухатися до інтуїції. Цього дня ретро-Меркурій у гармонійному аспекті з Нептуном сприяє творчій діяльності, надходить натхнення, підсвідомість матеріалізує конструктивні думки. Вдалий день для того, щоб повторити вже вивчений матеріал.

7 січня з'єднання Сонця і ретро-Меркурія, що може призвести до оприлюднення інформації, що раніше приховується, компромату на високопосадовців. Все таємне стає явним цього дня, легше формувати певну громадську думку. Можлива активізація інформаційної війни, поява нових фейків та хибних відомостей. Можуть відбуватися непорозуміння, коли вас неправильно розуміють або сприймають ваші дотепні жарти як образу.

9 січня ретро-Меркурій у гармонійному аспекті з ретро-Ураном – день чудово підходить для того, щоб завершити вже розпочаті проєкти, особливо ті, які давно закинули, але не закінчили. Аспект сприяє колективній роботі, зустрічам з друзями та однодумцями. Гарний час, щоб зайнятися неспішною роботою з фінансовими документами: перевірити рахунки, квитанції, чеки, провести аналіз витрат та доходів.

У період ретроградного Меркурія висловлюйтесь ясно і чітко, уникаючи двозначності. Потрібно бути обережнішими з новими ідеями та проектами, для починань час невідповідний, надалі вони можуть принести лише розчарування. Трохи більше обачності та уваги – і ви зможете чудово провести час ретроградного Меркурія.

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