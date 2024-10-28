Ретроградний Меркурій у Стрільці від 24 листопада до 15 грудня 2024 року: що на нас чекає в цей час

2 листопада о 22:18 (gmt+3) Меркурій входить у знак Стрільця, де й перейде до ретроградного руху 24 листопада. А вийде планета із цього знака зодіаку 8 січня 2025 року, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Коли Меркурій рухається ретроградно за знаком Стрільця, настає час, коли швидкість сповільнюється, а у звичних процесах комунікації, планування і поїздок, часто виникають несподівані перепони.

Від 24 листопада до 15 грудня 2024 року ретроградний Меркурій змусить нас переглянути свої погляди, змінити плани і звернути увагу на ті моменти, які ми могли прогаяти в минулому. У знаку Стрільця, який пов'язаний із пошуком істини, далекими подорожами та вищими ідеалами, ретро-Меркурій сприятиме глибоким роздумам на ці теми.

Ретроградний Меркурій – це явище, у якому планета, з погляду спостерігача із Землі, ніби рухається у напрямку небесною сферою. На практиці це створює відчуття уповільнення або навіть зупинки у питаннях, пов'язаних із комунікацією, технікою, документами та пересуваннями. Цей час вважається складним для починань та підписання важливих договорів, але він ідеально підходить для повернення до незавершених справ, виправлення помилок та корекції у всіх життєвих царинах.

6 грудня 2024 року розпочинається новий 4-місячний цикл Меркурія. Це відбувається за аспекту поєднання ретро-Меркурія з Сонцем, що створює відчуття свіжості та новизни, ніби з вітром приходять нові ідеї, зміни чи події. Зміни можуть стосуватися будь-якої сфери життя: нові можливості у кар'єрі, зміни у міжособистісних взаєминах, культурні чи соціальні зміни у суспільстві. На зміну старим звичкам та укладу приходять нові ідеї та перспективи.

Особливості ретроградного Меркурія у Стрільці: знак Стрільця відрізняється прагненням свободи, розширенню горизонтів та пошуку нових знань. Він символізує подорожі, філософію та прагнення зрозуміти сенс життя. Але в ретроградній фазі Меркурій у цьому знаку проявляється не так звично — планета ніби занурюється усередину і звертає увагу на власні переконання.

У цей час можна зіткнутися із ситуаціями, коли старі методи перестають працювати, і виникає потреба їх переглянути. Наприклад, ті ідеї, які здавалися правильними та надихаючими, тепер можуть вимагати змін або адаптації до нових реалій.

Це період внутрішнього діалогу, коли ми переглядаємо свої переконання, шукаємо відповіді на філософські питання та заглиблюємось у теми самопізнання. Меркурій у ретроградному русі у Стрільці спонукає нас шукати відповіді на запитання: "Що я насправді вважаю важливим? ", "До чого я прагну довгостроковій перспективі?".

Цей період дасть усім можливість переглянути свої плани, виявити приховані проблеми та завершити старі справи, щоб відкрити новий шлях.

Подорожі до минулого

Стрілець традиційно пов'язаний з далекими поїздками та подорожами, але в період ретроградного Меркурія вони можуть бути не лише фізичними, а й ментальними. Це час, коли думки повертаються до колишніх планів, можливо, до місць, де колись були, і до ідей, які залишалися нездійсненими.

Якщо в цей період плануються поїздки, особливо до далеких місць, варто бути готовими до затримок, плутанини з квитками або несподіваних змін маршруту. Краще перевіряти ще раз всі деталі і проявляти гнучкість.

Коригування планів та очікувань

Період ретроградного Меркурія у Стрільці підходить для того, щоб скоригувати свої мету та плани на майбутнє. Можливо, якісь амбіції та мрії стають неактуальними, а колишні наміри вже не відповідають реальності.

Це час, коли добре повертатися до вже розпочатих проєктів, переглядати домовленості та вносити до них зміни. Якщо виникнуть затримки або уповільнення у справах, це можна сприймати як можливість зробити паузу та внести корективи.

Комунікаційні непорозуміння

Вплив ретроградного Меркурія у Стрільці може викликати плутанину у спілкуванні, особливо якщо йдеться про складні теми та філософські дискусії. Люди можуть не одразу розуміти одне одного, особливо якщо розмова стосується ідеалів та світогляду.

Важливо бути уважними у висловленні своїх думок і слухати співрозмовників, щоб уникнути непорозумінь. Це гарний час для того, щоб переглянути, як ви доносите свої ідеї до інших, і навчитись чіткішим і зрозумілішим висловлюванням.

Як використовувати цей період із користю?

Поверніться до навчання та саморозвитку: цей період добре підходить для того, щоб повернутися до навчання або переглянути ті теми, які колись здавалися складними. Можливо, ви знайдете в них нові сенси та відповіді на свої запитання.

Обміркуйте свою мету на майбутнє: якщо у вас були довгострокові плани, які не вдавалося реалізувати, настав час повернутися до них і зрозуміти, що можна змінити. Це дозволить краще підготуватися до майбутніх починань.

Проаналізуйте свої переконання: подумайте, які ідеї та філософські погляди керують вашим життям. Можливо, настав час відпустити ті з них, які більше не приносять користі.

Ретроградний Меркурій у Стрільці від 24 листопада до 15 грудня 2024 року – це час переосмислення, внутрішнього пошуку та перегляду своїх цілей. Хоча цей період може здатися складним для нових починань, він ідеально підходить для того, щоб глибше зрозуміти себе та підготуватися до наступних кроків з ясним баченням та розумінням своїх справжніх цілей. Нехай цей період принесе всім мудрість та відкриє нові горизонти!

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