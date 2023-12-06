Ретроградний Меркурій від 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Початок 2024 припадає на період ретро-Меркурія, пов'язує минуле і майбутнє, символізує те, що багато тем 2023-го будуть розвиватися і в новому році. У цей час в інформаційному просторі багато тривожних звісток, але важливо не піддаватися похмурим думкам та настроям у новорічну ніч, щоб не програмувати себе на негатив.

13 грудня Меркурій переходить у ретрофазу у знаку Козорога, а вийде з неї 2 січня у Стрільці. Але вплив планети, що "гальмує", відчувається з 25 листопада і продовжиться до 21 січня — це час петлі ретроградності Меркурія, що істотно впливають на перебіг всіх процесів, що відбуваються на Землі, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Меркурій – планета, яка найшвидше робить повний оберт навколо Сонця і ніколи не відходить від нього на велику відстань. Для цього їй доводиться 3-4 рази на рік йти у фазу зворотного руху, вимагаючи від людей в цей час неабияку частку терпіння і витримки.

Зазвичай в астрології за Меркурієм закріплені такі теми: торгівля, комунікація з іншими людьми, транспорт, поїздки, мислення, документи, навчання. Саме фази цієї планети впливають на те, як розвиватимуться події, пов'язані із життєвими сферами, які характеризує Меркурій. Ретроградність Меркурія зупиняє їх, зумовлює різноманітних затримки, запізнення, непорозуміння, поламки і збої.

Перебуваючи в Козорозі від 13 до 23 грудня, Меркурій відсіває все зайве, що перешкоджає нормальній інтелектуальній працездатності. Одразу після початку свого нового циклу 23 грудня, Меркурій повертається від Козорога у знак Стрільця, створюючи атмосферу зовнішньої радості, але внутрішньої стурбованості своїм душевним станом.

Знак Козорога комфортний для Меркурія, сприяє усвідомленню своєї життєвої перспективи, головних цілей, шляхів та способів їх досягнення. Багато задумів та тем, які нас захоплювали 2023 року, над реалізацією яких ми серйозно працювали, більше не викликають інтересу. Приходить розуміння того, що певний життєвий етап закінчено і настав час рухатися у бік більших можливостей.

Від 23 грудня до 14 січня Меркурій рухається ретроградно за знаком Стрільця, який пов'язаний із розширенням світогляду, філософією, вищою освітою, зарубіжжям, вивченням іноземних мов, викладанням. У цей час нові знання засвоюються насилу, зате добре дається повторення пройденого матеріалу, коригування. Цей період чудово підходить для глибоких роздумів про життя, самовдосконалення, виправлення раніше скоєних помилок.

У Стрільці Меркурій має статус вигнання, умовно слабкий. Але, поєднуючись зі світлими та позитивними енергіями цього знака Зодіаку, до якого планета увійшла вже після з'єднання із Сонцем 23 грудня (тобто після початку нового циклу), створює сприятливі можливості для розширення зв'язків, активної соціальної діяльності, освіти, взаємин з іноземцями, створення нового бізнесу та організації групових проєктів

Від 23 грудня справи, що застоялися, можна зрушити з нерухомої точки, але важливо підійти до цього з усією відповідальністю. Важливо зосередитись, бути пильними та обережними, або якщо вже налаштувалися на святкування Нового року, то всі починання відкласти до 3 січня 2024 року. У період ретроградного руху Меркурія легко сприймається різного роду ошуканство, а шахраї легко вводять в оману довірливих людей. В цей час краще спілкуватися тільки з тими, кого давно знаєте і в жодному разі не потрапляти до нових компаній.

Після завершення петлі ретроградності планети 21 січня власні амбітні плани буде легше втілити в реальність. Ба більше, з цього дня Плутон увійде у знак Водолія, наполегливо нагадуючи про те, що нові часи настали.

Від 13 до 23 грудня 2023 року:

Тельці, Діви і Козороги, народжені в першій декаді зодіакальних символів, можуть правильно завершити календарний рік, закрити мляві справи і створити для себе хорошу базу, яка допоможе інтегруватися в нову реальність вже на початку 2024 року. Дуже важливо у цей час переглянути свої взаємини із грошима. Напевно, ви виявите шляхи для розширення своїх фінансових кордонів і збільшення матеріальних можливостей. Дії стають вдумливішими, дрібних хиб відбувається менше. Однак ризик серйозних помилок все ж таки не виключений, а також підвищується тенденція до неправильного розуміння речей.

Овнам, Терезам та Козорогам, народженим у першій декаді зодіакальних знаків, дуже складно будувати взаємини та вирішувати питання, яких скупчилося маса до кінця року. У цей період в навколишньому просторі панує метушня і поспіх. Несподівано виникають завдання, що вимагають термінового вирішення, що провокує напруження емоцій та нервозність. Інформація, що надходить, може збити вас з пантелику, а нечесні люди цим скористатися. Якщо всі заплановані завдання будуть реалізовані до 13 грудня, старі справи закриті, то період від 13 до 23 грудня, загалом, піде відносно легко. Головне стежити, що й кому ви кажете, т.к. великий ризик наговорити зайвого, піддавшись почуттям.

Від 24 грудня 2023 року до 21 січня 2024 року:

Діви, Близята та Риби, народжені у третій декаді зодіакальних знаків, наприкінці 2023 року – перші дві декади 2024 року переповнені емоціями та невисловленими образами. Транзитний Меркурій у Стрільці формує напружені аспекти до Сонця перелічених вище представників знаків зодіаку і піднімає найнеприємніші старі справи, зв'язки з минулого і невирішені питання особистих і ділових взаємин. У зовнішніх обставинах, що стрімко змінюються, важливо не упустити шанс використати ситуацію на свою користь. Якщо не ви, то інші зможуть це зробити, а вам залишиться лише спостерігати за їхніми трансформаціями, які відкривають дорогу до щасливого життя.

Овнам, Левам, Стрільцям, народженим у третій декаді зодіакальних знаків, варто діяти сміливіше, озвучувати свої бажання, заявляти про себе. Велика можливість, що вас почують, допоможуть у справах, допоможуть з документами, якщо ці теми актуальні. Сприятливий час для ділових поїздок та подорожей до тих міст та країн, які вже відвідували. Гарний час для творчих занять. Піднімайте свою популярність, щоб потім її монетизувати! Важливо правильно розставити свої пріоритети, спрямувати зусилля розширення горизонтів і можливостей. Якщо є "скелети в шафі", треба бути готовими до того, що раніше невраховані обставини та невизнані помилки минулого можуть стати серйозною перешкодою на шляху до успіху.

Всі представники знаків зодіаку, у кого в натальній карті Меркурій ретроградний, відчувають сильне бажання докопатися до правди, знайти справжні, правильні способи досягнення цілей та вирішення наболілих проблем. І багатьом людям це вдається, оскільки енергії цього періоду співзвучні з вашим природним потенціалом.

Дні ретроградного Меркурія ідеально підходять для того, щоб подивитися на речі критичним поглядом та під іншим кутом. Обережними варто бути всім, хто з якоїсь причини приховує інформацію.

Читайте також: