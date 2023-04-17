Ретроградний Меркурій від 21 квітня до 15 травня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Транзит ретроградного Меркурія розворушить пам'ять та допоможе подивитися на звичні речі з іншого боку. Якнайбільше часу слід присвятити собі і своїм думкам, спокою та тиші.

Від 21 квітня до 15 травня 2023 року – період ретроградного руху у знаку Тельця. На цей раз збігається з весняним коридором затемнень, що створює особливе енергетичне тло. Цей час нестабільності практично у всіх сферах, пов'язаних із пошуком, обробкою та передачею інформації, транспортною системою та будь-якими переміщеннями, розрахунками та документами, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 7 квітня до 31 травня – петля Меркурія, тобто. її початок припадає на 7 квітня. Цього дня планета перебувала у шостому градусі Тельця, в якому закінчиться період її ретроградності 15 травня.

21 квітня Меркурій буде у шістнадцятому градусі Тельця, в якому планета опиниться 31 травня, після завершення ретроградного руху. Відповідно, це день виходу Меркурія із петлі.

З'єднання Сонця та ретроградного Меркурія відбудеться 2 травня – це початок нового циклу планети, який завжди триває близько чотирьох місяців. І, загалом, травень стане місяцем виходу із попереднього циклу турбот та проблем. Але також у цей час виникнуть нові інтереси, з'являться інші пріоритети, які спричинять клопіт і клопіт. Все це буде важливим до наступного перезавантаження Меркурія, а потім знову новий цикл. Це можна уявити за аналогією зі зміною сезонів у природі.

Розворот Меркурія на ретроградний рух 20 квітня, в день Сонячного затемнення, збільшує значущість цих двох астрологічних подій, які посилюють одна одну. Всесвіт ніби дає нам можливість глибше зрозуміти суть бентежливих питань, внаслідок чого відбувається осяяння, з'являються абсолютно неординарні рішення та підходи.

Телець – матеріальний знак зодіаку, пов'язаний із поняттям краси та комфорту, яке у кожного своє, залежно від особливостей особистого гороскопу. Враховуючи, що весняний коридор затемнень відбувається на тлі петлі Меркурія, то можна очікувати спотворень та перекосів у сферах, пов'язаних із грошима, майном, професійною сферою. Період ретроградного Меркурія у Тельці може посилити бажання продемонструвати свій статус та високі доходи (навіть якщо такого близько немає). Багато людей намагатимуться видавати себе не через те, ким є насправді.

Управитель Меркурія в Тельці — Венера, що переміщається Близнятами, значно збільшує можливість контактів і поїздок, зустрічей з давніми знайомими і партнерами, нових знайомств. Однак, чи всі вони корисні? Також цей час метушні, марних розмов і пліток, непотрібних покупок.

У третій декаді квітня – у першій половині травня кожен проходить перевірку на адекватність. Умови та обставини абсолютно різні, але до кінця травня стануть очевидні свої сильні та слабкі сторони. Усвідомлені, вдумливі особистості проведуть переоцінку цінностей, зрозуміють справжні причини проблем, зможуть змінити мислення та зробити своє життя кращим. Люди, які звикли звинувачувати у власних життєвих складностях усіх, але тільки не себе, ризикують ще більше поринути у болоті пороків, боргів та невлаштованості.

Меркурій буває ретроградним частіше, ніж будь-яка інша планета, характеризує мислення та комунікації, здатність домовлятися та встановлювати зв'язки. Початок чергового меркуріанського циклу (навесні 2023 – це 2 травня) відкриває нові можливості, якщо навести лад у власній голові, упорядкувати свої думки, відкинути інформаційне сміття. Це слушний час для того, щоб відмовитися від: заважаючих переконань, старих уявлень, методів і моделей поведінки.

Ретроградний Меркурій у Тельці у квітні – травні 2023 року вимагатиме перегляду товарно-грошових відносин з іншими людьми та взаємодії із зовнішнім світом. Це чудовий час для повторення пройденого матеріалу або повільного навчання новому. Інформація в цей час добре запам'ятовується, а підсвідомість дає цінні підказки у вигляді образів та відчуттів, які можна буде застосувати практично після 15 травня.

Період ретроградного Меркурія сприятливий для купівлі або продажу техніки, обладнання та інших речей, що були у вжитку. Проте, будь-які витрати би мало бути продумані і обґрунтовані, бо часто у цей час гроші витрачаються на зовсім непотрібні предмети та послуги. Гарний час для переоформлення документів, перегляду договорів, внесення змін до дієвих проєктів, а також відновлення взаємовідносин із колишніми колегами та партнерами.

Збіг періодів ретроградного Меркурія та весняного сезону затемнення говорить про велику значущість весняних подій на всіх рівнях. Все, що відбуватиметься в дні ретроградного Меркурія (21 квітня — 15 травня), а в ширшому діапазоні — від 7 квітня до 31 травня, відіграє важливу роль у формуванні нових життєвих пріоритетів, в умовах дійсності, що стрімко змінюється.

Слід пам'ятати про те, що в дні ретроградного Меркурія виникають усілякі поломки техніки та обладнання, трапляються аварії, травми через неуважність. Враховуючи транзит по земному знаку зодіаку – Тельцю, важливо вжити заходів щодо охорони майна, цінних речей, грошей. Тримайте паролі від електронних кабінетів, документи та банківські картки у суворій таємності, оскільки шахраї активізуються в період ретроградного Меркурія.

Якщо ви вже готові бронювати житло та квитки на літо, плануєте туристичну поїздку, краще все ж таки робити це після 15 травня. Найімовірніше, привабливі ціни та знижки, які зараз трапляються на очі, в результаті призведуть до втрат та розчарувань, якщо ви на них купитеся. Не поспішайте, час ще буде. Поки що можна порівнювати варіанти, аналізувати та зіставляти деталі. Не варто найближчим часом змінювати стиль одягу, колір волосся або зачіску. Утримайтеся від будь-яких експериментів, особливо пов'язаних із зовнішністю. Не найкращий час навіть для дрібного ремонту — потім все доведеться переробляти.

Дні від 21 квітня до 15 травня будуть особливо напруженими для Левів, Скорпіонів та Водоліїв, які особливо народилися у першій та другій декадах зодіакального місяця. Ретроградний Меркурій Тельце може принести плутанину у фінансові питання, відносини, основою яких є грошовий інтерес. Це час метушні, побутових неприємностей, що стомлюють і турбот.

Багато людей в третій декаді квітня — першій половині травня можуть проживати життєві сценарії, що повторюються. Якщо таке відбувається, значить, настав час вирішувати це питання, значить, настав час обнулитися і звільниться від уже знайомих неприємностей. Це зробити складно, оскільки Телець – фіксований знак зодіаку, але краще все ж таки не затягувати, інакше ситуація та обставини ущільняться на стільки, що навряд чи потім з них вдасться вибратися.

Приблизно 20 – 25% людей мають у натальній карті ретроградний Меркурій, тому такі транзити є сприятливими. Які народилися під час ретроградного Меркурія, найчастіше інтроверти. Їхній розум як би спрямований усередину себе, їм важко спілкуватися з оточуючими, оскільки є відчуття, що їх ніхто не розуміє. У періоди ретроградного Меркурія такі люди потрапляють у природні та комфортні для них умови. Планета допомагає максимально розкритися, зустріти людину зі схожим типом мислення, вийти із замкнутого кола проблем, знайти рішення, здавалося б, безвихідних ситуацій.

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