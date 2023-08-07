Ретроградний Меркурій від 23 серпня до 15 вересня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Меркурій є заповзятливою та енергійною планетою, управляє знаками Близнята та Діва. У період ретроградності Меркурія перебіг всіх процесів уповільнюється, частіше виникають перешкоди. Але водночас у глибше усвідомлюється те, що відбувається, краще засвоюється інформація, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Планету Меркурій названо на честь римського бога Меркурія (грецьке ім'я Гермес), швидконогого небесного кур'єра, посередника між богами та людьми. Також його знають як бога подорожей та торгівлі, спілкування та красномовства, спритності та хитрості. Одним із знаменитих невід'ємних атрибутів бога Меркурія є крилаті сандалії – на них він здатний зі швидкістю думки переміщуватися куди захоче. Девіз Меркурія: "Я цікавлюся!"

Меркурій – планета, яка найшвидше робить повне обертання навколо Сонця. Водночас Меркурій ніколи не відходить від нього на велику відстань, і для цього планеті доводиться тричі на рік на три тижні йти у фазу ретроградного руху. У цей час виникають проблеми з документами, скасовуються рейси, затримки та інші технічні неприємні історії. У деяких людей з'являється страх упущених можливостей.

Діва – символ стихії Землі, Меркурій – планета Повітря та Землі. Вплив транзиту Меркурія Дівою сприяє збереженню майна та примноженню ресурсів завдяки неспішній, відповідальній роботі. У всіх сферах, де відбувається обмін або купівля-продаж, торгові угоди та розрахунки, досягаються хороші результати. Однак у період ретроградності Меркурія успішніші старі проекти, продаж вживаної техніки або квартир на вторинному ринку житла, співпраця з давніми партнерами. Ефективність висока у всіх справах, де не потрібна швидкість.

Деякі складнощі, пов'язані з ретроградністю Меркурія, тривають значно довше, ніж три тижні ретроруху планети. Петля ретроградності Меркурія починається від 4 серпня і закінчується 30 вересня, новий цикл планети щодо Сонця – 6 вересня. У цей час варто звернути увагу на побутові проблеми, подумати про своє здоров'я, переглянути своє ставлення до роботи. Вирішення всіх актуальних питань та завдань, реалізація планів, прояснення події першого тижня серпня відбудеться лише до кінця вересня.

23 серпня, в день зміни фази руху Меркурія, о 12:01 за київським часом Сонце входить у знак Діви. З'єднання ретро-Меркурія та Сонця у Діві 6 вересня відкриє новий цикл планети, який триватиме приблизно 4 місяці. У другій декаді вересня з'являться нові ідеї, відкриються можливості, що дають змогу закрити справи, вийти з кола проблем попереднього циклу. У періоди ретроградності ті самі якості Меркурія спрямовані вглиб, тому люди схильні докопуватися до суті речей.

Ретроградність Меркурія значно гальмує всі сфери, що перебувають під керуванням цієї планети: торгівля, щоденне спілкування, транспорт, техніка, поїздки, мислення. Саме транзити Меркурія впливають на те, як розвиватимуться події, пов'язані з цими сферами життя. У період від 23 серпня до 15 вересня вплив ретро-Меркурія зумовлюює різноманітні затримки, запізнення, непорозуміння, поломки та збої. Негаразди та непередбачувані обставини можуть вибити з колії. Самі собою вони часто не несуть особливої шкоди, але в комплексі цілком здатні завдати відчутної шкоди.

Варто пам'ятати про те, що від 23 липня до 4 вересня Венера також перебуває у фазі ретроградного руху. Дві ретропланети земної групи у другій половині серпня – на початку вересня можуть значно зіпсувати настрій. Цими днями багато проєктів, на які були покладені великі надії, не виправдають зусиль, а ресурси і час випадуть даремно. Краще відійти від справ у цей період, відпочити, набратися сил та енергії, підготуватися до продуктивної осені.

Ретроградність Меркурія посилює негативні реакції, виявляє слабкі якості людини – це може бути емоційна нестійкість, мінливість, спритність, балакучість, перемикання уваги. Часто відбувається зміна настрою зі збудження на гальмування та назад. Енергія Меркурія, залежно від обставин, може бути творчою чи руйнівною. Ця планета змушує розмірковувати і робити висновки, метатися з боку на бік, встановлювати контакти, у пошуках відповіді безліч запитань.

Тим не менш, ретроградний Меркурій — зовсім не привід сумувати, оскільки поряд з очевидними неприємностями він ховає у собі безліч можливостей. Наприклад, це гарний час для відновлення контактів із старими знайомими. Будуть вдалими поїздки до тих місць, де вже були, зустрічі з родичами, якщо давно не бачилися.

Найбільше вплив ретроградного Меркурія схильні до представників знаків Діва і Близнята, а також всі, хто зосереджений на навчанні, працюють з цифрами і документами, займаються бізнесом, доставлянням товарів, їх складуванням і розподілом. У цей час люди сприймають інформацію більш емоційно, але суб'єктивно її оцінюють.

Знак Риби (мутабельна Вода) розташований навпроти знака Діви (мутабельна Земля) – в астрології це вісь служіння, пов'язана з допомогою та розумінням потреб людей. Ця вісь підкреслює найважливіші жіночі якості – дбайливість, вміння створити затишок та пом'якшити стреси. У період ретро Меркурія у Діві ретельніше вивчаються соціальні питання, приділяється увага життєзабезпеченню, активізується робота волонтерів, соціальних працівників, лікарів.

Водночас люди, народжені під знаком Риби, важко переносять опозицію ретро-Меркурія до свого натального Сонця. У Рибах планета має слабкі статуси – вигнання та падіння. Ретро-Меркурій у Рибах змушує робити складний вибір, чимось жертвувати, стикатися з критикою та засудженням. Щоб звести до мінімуму неприємності, висловлюйтесь зрозуміло, не здавайтеся, якщо щось не вдається з першого разу. Намагайтеся хоч трохи відпочити та у спокійному стані продумати стратегію дій.

Стрільцям також непросто у дні ретроградності Меркурія, особливо за транзитів планети за знаками Діви, Риб або Близнят. Це пов'язано з тим, що Меркурій безпосередньо пов'язаний із характеристиками Стрільця, оскільки у цьому знаку має статус вигнання. Тому краще в цей період звести до мінімуму громадську діяльність, відкласти вирішення важливих питань на більш вдалий час і, головне, уникати конфліктів, берегти свою репутацію. Інакше шлейф неприємностей тягнутиметься дуже довго, а помиритися навряд чи вдасться в найближчому майбутньому.

Ретро-Меркурій акцентує повсякденні справи, тому всі тією чи тією мірою відчуватимуть його вібрації. Може бути відчуття скутості, безвиході, але, щоб не відбувалося, не буває безвихідних ситуацій, буває вихід, який не дуже подобається. У цей період необхідно перевіряти ще раз, по кілька разів те, що підписуєте, кому перераховуєте гроші, на які дні і дати купуєте квитки.

Намагайтеся мати запас часу перед важливою зустріччю, мандрівкою поїздом або літаком, вчитуйтеся в папери, які підписуєте, не полінуйтеся вивчити всі питання, а також переконатися в правильності даних. У період ретроградності Меркурія ці заходи є абсолютно доречними: ймовірність помилок велика як ніколи.

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