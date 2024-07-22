Ретроградний Меркурій від 5 до 28 серпня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Від 5 до 28 серпня 2024 року – період внутрішнього діалогу, переналаштування своїх програм, зміни планів: матеріальних, духовних, фізичних. Таке завжди відбувається у період ретроградного руху Меркурія. Цього разу петля з'єднає знаки Лева та Діви.

У повсякденному житті цей час є нестабільним у роботі систем обробки та передачі інформації. Багато людей припускаються найнеймовірніших помилок, відбуваються часті збої в Інтернеті, працює принцип "зіпсованого телефона". Техніка та обладнання, комп'ютери, засоби зв'язку, куплені під час ретроградного Меркурія, дуже часто виявляються неякісними, містять приховані дефекти або виявляються марними, дуже швидко втрачають свою актуальність, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Лев – Центр Творіння, знак керівників, громадських особистостей, продовження себе у дітях, творчості, проєктах. Концепція цього знака зодіаку пов'язана з життєвим успіхом, але якщо гідно проходити певні випробування, а не ховатися, зіткнувшись із ними. Багато представників цього знака зодіаку досягають висот у житті. Однак ті, хто дозволяє собі колись принизитися до помсти, використовує свою харизму на шкоду, дуже швидко втрачають владу та становище у суспільстві.

Діва – знак щільної, земної енергії, реальної взаємодії зі світом, практичного вирішення завдань. Знак стратегів, перфекціоністів та людей з високим інтелектуальним потенціалом. Статус цікавить лише з погляду його реальної користі, а не пафосу (це тема Лева). Діва містить архетип приносить урожай богині, чистої та доброчесної, незалежної від чоловіків. Вона дає чотири сезони року і є джерелом родючості землі. Її акцент під час збирання врожаю швидше пов'язав її з дарами Природи та циклами Землі, ніж із земними заняттями, такими як комерція та торгівля.

Вплив ретроградного Меркурія розпочався від 17 липня – це початок петлі планети у Леві, у знаку життєвої енергії, творчості, кохання. Від цього дня багато людей схильні глибоко занурюватися у найважливіші людські питання, займатися самопізнанням, усвідомленням власного потенціалу та пошуком практичних способів власної реалізації у зовнішньому світі.

4 серпня Меркурій стаціонарний із поворотом у ретро – це найскладніший день у всій петлі ретроградності планети. Також це день молодика у Леві, що показує значущість планетарних впливів 4 та 5 серпня. Реакції, дії та рішення у цей період будуть особливо важливими, оскільки закладаються основи, опорні точки розвитку багатьох процесів.

За кілька днів люди звикають до особливих планетарних впливів. І загалом життя входить у звичне русло, якщо дотримуватися основних рекомендацій щодо того, як правильно пройти цей період. Але процес чергового перезавантаження продовжиться до завершення петлі ретроградності – 12 вересня у знаку Діви.

14 та 15 серпня, а також 9 вересня, Меркурій поєднується з королівською зіркою Регул – цими днями людям комфортно жити гаслами, кліше та емоціями. 15 серпня на ретрофазі о 03:15 (gmt+3) планета повертається зі знака Діви у знак Лева.

Регул – нерухома зірка першої величини, Серце Лева, зараз її становище 0°05′ Діви. Міфологія сузір'я Лева та головної його зірки Регул пов'язаний із німейським левом, якого Геракл убив, здійснив перший подвиг. Геракл спочатку спробував уразити його стрілами. Але оскільки цей лев був нащадком Тифона та Єхидни, його шкура була непробивна, і стріли відскакували від нього. Тоді Геракл узяв свою палицю і пішов шукати Лева. Той сховався у своїй печері, і Гераклові знадобилося два місяці, щоб знайти лева і задушити його. Використовуючи пазурі цього ж лева, Геракл зняв з нього шкуру і став носити її як трофей. І все-таки це сузір'я вважається доленосним, оскільки лев – цар всіх звірів.

Сузір'я Лева, безсумнівно, символ могутності, високого соціального стану та головних цілей, оскільки перемога над Німейським Левом була першим завданням Геракла. Тому, як перший із 12 подвигів Геракла, символізує все перше і головне, як і подвиг сам собі. Лев — сильний звір, але зірки з цього сузір'я можуть вказати не тільки на міць і гідність, але і на можливість невдач і поразок — як лев був задушений Гераклом, до того ж його власні пазурі і були використані, щоб здерти його шкуру.

14 і 15 серпня, а також вже після завершення ретрофази Меркурія, але ще перебуваючи в петлі – 9 вересня, за аспекту з'єднання з Регулом, є небезпека того, що внаслідок власного страху (лев сховався в печері) та власної зброї (його пазурі використовувалися проти нього ж), вели ризик постраждати внаслідок фатальної помилки. Цей страх видається як егоцентризм, оскільки людина стає егоцентричною, коли втрачає впевненість у собі, а зброя вказує на будь-яке надмірне вживання сили, яке пізніше обернеться проти самої ж людини.

У дні з'єднання Меркурія з Регулом зростає потреба хвалитися своїми досягненнями, привертати до себе увагу яскравими висловлюваннями у справі і без, озвучувати те, що має бути приховане. Але варто враховувати і те, що пізніше слова можуть бути осміяні і обернуться неприємностями і навіть втратою репутації. Демонстрація розкоші, дорогих автомобілів, телефонів тощо може стати причиною великих неприємностей – зростає ймовірність того, що вкрадуть або завдадуть шкоди цим речам.

19 серпня Меркурій та Сонце з'єднуються у знаку Лева – це ключовий момент всього ретроперіоду планети та початок її нового чотиримісячного циклу. Відкриваються хороші перспективи, коли за бажання і завзятості можна досягти хороших результатів, підвищення заробітної плати та просування кар'єрними сходами. Головне – не опускати руки, розвивати мовні навички, бути відкритим та комунікативним.

У третій декаді серпня можна побачити нові можливості чи рішення, яких раніше не помічали. Найбільше змін відбудеться у житті народжених під знаком Лева третьої декади зодіакального місяця (приблизно від 12 – 13 серпня до 22 – 23 серпня) та Діви першої декади знака (від 23 – 24 серпня до 1 – 2 вересня). Останні дати символів зодіаку змінюються залежно від року, часу народження та географічних координат.

28 серпня Меркурій стаціонарний із поворотом у директний рух. Це складний день, оскільки відбувається гальмування у всьому – затримки рейсів, помилки під час проведення платежів, скасування замовлень. У пунктах перетину кордону можуть виникнути пробки та багатогодинні черги, а у документах виявлятися невідповідності, через що доводиться відкладати справи.

Найбільш продуктивний період розпочнеться від 29 серпня, тобто з переходом Меркурія в директний рух, але повне становлення та впевнений рух уперед – після 12 вересня. Цього дня Меркурій вийде з петлі у знаку Діви, що принесе більшу передбачуваність та прозорість у різних системах. Розвіються сумніви, з'являться нові інструменти та способи перетворення та впорядкування повсякденного життя.

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