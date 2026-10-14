Ретроградна Венера 24 жовтня змінить погляди на кохання та гроші: що важливо знати кожному знаку зодіаку

Ретроградна Венера 24 жовтня / © Credits

Реклама

Планета кохання, грошей і цінностей на мить зливається зі світилом, ніби зникає в його променях, щоб народитися заново. З цього дня починається новий цикл Венери, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Те, що ми усвідомлюємо наприкінці жовтня, стане основою для всього, що ми будемо будувати надалі: у коханні та дружбі, у фінансах та роботі, у ставленні до себе та до того, чого ми справді прагнемо. Рішення, ухвалені в цей період, визначають курс найближчих півтора року.

Реклама

Венера зараз рухається по небесній сфері у зворотному напрямку — проходить між Землею та Сонцем, утворюючи «нижнє сполучення». Цими днями Венера практично невидима: вона тоне у сонячному світлі. Була «вечірньою зіркою», а стане «ранковою». Один період життя богині кохання закінчився, інший ще не почався.

Реклама

В астрології цей момент вважають найважливішим у венеріанському циклі. Він символізує смерть і відродження. У цей момент колишні уявлення про кохання, гроші та цінності ніби згорають, а з цього попелу народжується нове розуміння. Не випадково все це відбувається в найпершому градусі Скорпіона, у точці початку знака глибини та трансформації.

Найточніше уявлення про цей день дає шумерський міф про Інанну, богиню кохання та родючості, яка спустилася до підземного царства до своєї сестри Ерешкігаль. Біля кожної з семи брам їй доводилося знімати частину своїх прикрас і одягу: корону, намисто, пояс. До останніх брам вона прийшла оголеною й беззахисною. Її засудили, і на три дні вона залишилася у світі мертвих. Потім боги повернули її до життя, і Інанна вийшла нагору іншою — тією, що пізнала зворотний бік власної сили.

Це майже дослівне відображення нашого дня. Венера у Скорпіоні проходить ті самі ворота: втрачає зовнішнє, щоб залишитися з головним. Три дні Інанни перегукуються з тими кількома днями, коли Венера прихована у променях Сонця.

Другий образ: Афродіта й Адоніс. Адоніс народився незвичайним чином. Його мати Смирна (в іншому варіанті — Мірра) була покарана богами й перетворилася на дерево, а зі стовбура з’явилося на світ немовля такої краси, що Афродіта втратила спокій. Вона сховала дитину в скриньці й віддала на зберігання Персефоні, цариці підземного світу. Але коли Афродіта прийшла за ним, Персефона заглянула в скриньку, побачила юнака й відмовилася його повернути. Суперечка богинь дійшла до Зевса, і той виніс рішення: третину року Адоніс проводить з Афродітою, третину — з Персефоною, а решту часу живе, як сам забажає. І він добровільно віддав її Афродіті.

Реклама

Вони були щасливі. Адоніс був мисливцем, і богиня кохання, забувши про власні справи, ходила з ним лісами. Одного разу під час полювання на нього напав кабан (за однією з версій, його наслав ревнивий Арес), і ікла звіра обірвали життя Адоніса. Афродіта, почувши його крик, кинулася до нього крізь ліс. Вона знайшла коханого вже мертвим. З його крові виросли анемони (вітрянки) — ніжні, тендітні квіти, які розквітають на короткий час і опадають від першого подиху вітру. Афродіта оплакувала його, а на згадку про нього люди щороку святкували свято Адонія, під час якого жінки садили «сади Адоніса»: насіння в черепках, яке швидко сходило і так само швидко в’януло.

Насправді це міф про те, що кохання має свою ціну, а краса й тлінність нерозривно пов’язані. Афродіта, богиня, якій підвладне все, виявляється безсилою перед смертю коханого. Але з втрати народжуються квіти. Біль не знищує кохання, а перетворює його на щось живе й довговічне, хай і зовсім іншого вигляду.

Третій: Персефона та гранатове зерно. Персефона була дочкою богині родючості Деметри й жила безтурботно, збираючи квіти на лузі. Одного разу земля розверзлася, і з неї виїхав на колісниці Аїд, володар підземного світу, архетип Плутона — повелителя Скорпіона. Він схопив дівчину й відвіз до себе, щоб зробити своєю дружиною. Деметра, не знайшовши доньку, дев’ять днів обходила землю з смолоскипами, а потім припинила дбати про поля. Почався голод, і люди почали вмирати. Тоді Зевс послав Гермеса, вісника богів, єдиного, хто міг вільно спускатися до царства мертвих, із наказом повернути Персефону.

Аїд погодився відпустити її, але перед цим запропонував їй зернятко граната. Персефона з’їла його, не замислившись, що в підземному царстві їжа прив’язує того, хто її скуштував. Коли вона повернулася, з’ясувалося, що вона вже не належить лише до верхнього світу. Було знайдено компроміс: частину року вона проводить із матір’ю на землі, а частину — під землею поруч із Аїдом. Коли вона спускається, земля завмирає й настає осінь, а коли повертається, настає весна.

Реклама

Це міф про ініціацію. Дівчинка, яка збирала квіти, повертається царицею, яка знає обидві сторони світу: світло й темряву, життя й смерть. Гранат тут є символом вибору, який не можна скасувати: поки ви лише дивитеся, ви — спостерігач, але варто спробувати на смак — і ви вже учасник. Тому Персефона не може просто повернутися такою, як раніше. Вона стала іншою, і шляху до колишнього «я» немає. Але саме тому вона отримала силу, якої раніше не мала.

Аспект з’єднання Венери з Сонцем символізує момент прозріння. Тому 24 жовтня важливі не лише події, а й внутрішні осяяння. Наприклад, може виникнути думка про те, чого ви насправді хочете, що для вас по-справжньому дороге і від чого пора відмовитися.

Не пропустіть також те, що цього ж дня, 24 жовтня, Меркурій зупиняється на 21° Скорпіона перед тим, як змінити напрямок руху. Розум завмирає разом із почуттями. Подій може бути небагато, а думок і усвідомлень — більше, ніж зазвичай.

Як це впливає на різні сфери життя

Кохання та стосунки. Це початок нового етапу в сердечних справах. Якщо раніше у стосунках багато чого трималося на звичці, то зараз стає зрозуміло, що справжнє, а що ні. Дехто ухвалює чітке рішення: поглибити союз, змінити формат, розійтися. Це не імпульс, а спокійне усвідомлення правди. Якщо ви самотні, зверніть увагу, яких стосунків ви тепер прагнете, а не просто кого зустрінете. Колишні шаблони («тягне до тих, хто недоступний», «вибираю тих, хто потребує порятунку») стають очевидними, і це шанс їх змінити. Повернення людей із минулого цими тижнями є закономірним, але вирішувати, навіщо це потрібно, краще після 12–16 листопада, коли Венера перейде у прямий рух.

Гроші та матеріальні цінності. Венера відповідає не лише за дохід, а й за те, як ви цінуєте себе, свої зусилля та свої речі. Новий цикл часто спонукає до перегляду фінансових звичок: на що насправді йдуть гроші, які витрати виправдані, де ви недооцінюєте свою працю. Оскільки Скорпіон керує спільними ресурсами, особливо важливими є питання кредитів, боргів, спадщини, спільних вкладень та податків. Варто записати фінансові висновки та намітити цілі на найближчі місяці. Але різких кроків, таких як великі закупи чи інвестиції, під тиском емоцій краще не робити, адже Венера все ще ретроградна, незважаючи на те, що новий цикл уже розпочався.

Самооцінка та особисті цінності. Найтонша сфера цього дня. Ви можете побачити, де «продавали себе задешево»: у стосунках, на роботі, у домовленостях. Венеріанське оновлення допомагає визначити, що ви цінуєте і чим готові бути корисними. Це основа для майбутніх рішень: з ким бути, де працювати і скільки коштує ваш час.

Ділові стосунки. Партнерства отримують шанс на більш чесну основу. Розмова про внески, доходи, ролі та очікування, якої давно уникали, зараз є особливо продуктивною, але краще вести її в спокійному тоні, без ультиматумів. Підписання нових договорів краще відкласти до виходу Меркурія на прямий хід 13 листопада.

Краса, стиль, творчість. Венера оновлює й смак. У багатьох з’являється бажання змінити образ, простір або стиль життя. Радикальні кроки, такі як кардинальна зміна зовнішності або переробка інтер’єру, краще відкласти до листопадового розвороту в прямому русі, а намітити ідеї можна вже зараз.

Новини партнерів

Новини партнерів