Ретроградний Меркурій 9–29 листопада 2025 року: що на нас чекає в цей час

Ретроградний Меркурій 9–29 листопада 2025 року / © Credits

Від 9 до 29 листопада Меркурій рухається ретроградно, розгортаючи увагу всередину. Він відкриває діалог із минулим, кличе переглянути слова, обіцянки, спогади. У цей час слова знаходять вагу, а мовчання — глибину. Випадкові зустрічі виявляються не випадковими, а ніби ретельно спланованими самою долею. Усе, що відбувається, має сенс — важливо лише чути, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Перші десять днів ретроградності (від 9 до 18 листопада) Меркурій іде знаком Стрільця, змушуючи вогняні знаки — Овнів, Левів і Стрільців — повернутися до старих планів, ідей і подорожей. Це час переосмислення віри, цілей і сенсу шляху. Можливі спалахи нетерплячості, але саме вони покажуть, де ви йдете не своєю дорогою.

Від 19 до 29 листопада Меркурій повертається в Скорпіон — і простір стає глибшим, емоційнішим, відвертішим. Водні знаки — Раки, Скорпіони і Риби — відчують цей період особливо гостро, але гармонійно: їм надано шанс розплутати внутрішні вузли, звільнитися від таємниць, зрозуміти, що лежить в основі їхніх почуттів.

Для Близнят, Дів і Риб перша половина ретроградного періоду може виявитися складнішою — інформація і плани плутаються, а думки біжать у різні боки. Але вже після 19 листопада все вирівнюється, і Риби особливо відчують полегшення — начебто завіса, що приховувала відповіді, нарешті піднімається.

А ось Тельцям, Левам і Водоліям варто бути уважнішими в другій половині місяця — від 19 до 29 листопада. Ретро-Меркурій у напружених аспектах до їхнього Сонця, що може спровокувати непередбачувані повороти, нерозуміння або затримки. Головне — не поспішати і пам’ятати, що навіть сповільнення має сенс: воно відкриває шлях до більш зрілих і точних рішень.

20 листопада стає серцем цього періоду — днем внутрішньої алхімії. Цього дня відбувається молодик у Скорпіоні та з’єднання Сонця з ретро-Меркурієм — момент, коли завершується старий цикл мислення й починається новий. Ми відпускаємо віджилі думки, переконання, зв’язки. Двері в минуле зачиняються — і за ними нас зустрічає свіже повітря, нові смисли, нова сила.

Цей ретроградний Меркурій не ламає — він очищує. Усе, що повертається, приходить для завершення. Усе, що зникає, йде назавжди. А все, що залишається, — дійсно наше.

Овен

Для вас перша половина листопада — час переосмислення планів і напрямів. Ретро-Меркурій у Стрільці піднімає тему світогляду і цілей: ви можете відчути, що колишній шлях більше не надихає. Виникає бажання почати наново, але поки що краще не діяти, а спостерігати. Можливі затримки в навчанні, поїздках, переговорах — не поспішайте, вони відкриють вам нові перспективи. Від 19 листопада енергія стає глибшою, і ви починаєте розуміти, що справжня сила не в русі, а в усвідомленості.

Телець

Від 19 до 29 листопада ретро-Меркурій у Скорпіоні проходить вашим сектором партнерства — і стосунки стають випробуванням на чесність. Старі емоції, образи або невирішені розмови повертаються, щоб ви могли їх завершити. Можливі ситуації ревнощів або недомовленості — не пригнічуйте їх, а розберіться, звідки вони зростають. Період непростий, але такий, що очищує: все, що залишається після нього, стане справжньою опорою.

Близнята

Ретро-Меркурій, ваш управитель, розгортає увагу до стосунків і внутрішніх конфліктів. До 18 листопада можливі труднощі в комунікації: слова розуміють не так, як ви їх вимовляєте. Це час, коли корисно переглядати домовленості, повертатися до старих контактів, завершувати розпочате. Після 19 листопада фокус зміщується до роботи та здоров’я — звертайте увагу на сигнали тіла і не перевантажуйте себе.

Рак

Вам ретроградний Меркурій приносить спокій і мудрість. У першій половині місяця ви спостерігаєте, як інші поспішають і помиляються, а в другій — розумієте, чому потрібно було зачекати. Вода Скорпіона і стаціонарний Юпітер у вашому знаку допомагають вам відновити внутрішню опору, налагодити контакт із близькими, пробачити й відпустити минуле. Це час душевного зцілення, коли тиша каже голосніше за слова.

Лев

Для Левів листопад вимагає стриманості. У першій половині місяця ви можете відчувати емоційну напруженість у спілкуванні, а в другій — плутанину в справах сім’ї або вдома. Меркурій у Скорпіоні створює відчуття, ніби все навколо стає надто особистим. Будьте уважними до слів — один необережний вислів здатен зруйнувати тендітну рівновагу. Слухайте більше, ніж кажіть, і уникайте крайнощів.

Діва

Ваш управитель Меркурій веде вас углиб власних думок. До 18 листопада ви можете почуватися втомленими від надлишку інформації та зовнішнього шуму. Це ідеальний час для внутрішнього аналізу й розставляння пріоритетів. Після 19 листопада інтуїція стане вашим головним інструментом. З’являться відповіді на запитання, над якими ви давно роздумували. Головне — не тисніть на себе, а дозвольте процесам розгортатися природно.

Терези

Ретро-Меркурій у листопаді відкриє тему цінностей — і духовних, і матеріальних. Допоки Меркурій рухається Стрільцем (9–18 листопада), увага зосередиться на спілкуванні, ідеях і контактах. Може з’явитися людина з минулого, щоб завершити незакінчену бесіду або повернути недомовлене. Після 19 листопада, коли Меркурій повернеться до Скорпіона, акцент зміщується в другий дім — сферу ресурсів, самоповаги і фінансів. Можливо, доведеться переглянути домовленості, перерахувати доходи, переоцінити свої зусилля.

Скорпіон

Ви — у центрі космічних подій. Ретро-Меркурій у вашому знаку в другій половині місяця активує глибоку внутрішню роботу. З’являються яскраві сни, інсайти, повертаються старі почуття й незавершені історії. Усе, що спливає, вимагає чесного погляду. Новий цикл Меркурія 20 листопада стає точкою переродження: ви відпускаєте старий біль і відроджуєтеся оновленими. Це не просто трансформація — це такий собі ритуал посвяти у власну силу.

Стрілець

Меркурій у вашому знаку до 18 листопада сповільнює звичний темп. Те, що ви раніше вимовляли легко, тепер вимагає глибини й точності. Виникає необхідність перевірити свої переконання, віру, плани на майбутнє. Період ретроградності допомагає очистити мислення від зайвого ідеалізму і повернути реальне бачення. Після 19 листопада можливий емоційний спад — використовуйте його для відпочинку і перегляду цілей.

Козоріг

Спочатку, від 9 до 18 листопада, він проходить дванадцятим домом вашого зодіакального кола. Це немов пауза перед новим стартом, коли потрібно зупинитися і почути власні думки, щоб не діяти за інерцією. Ви можете зіткнутися з внутрішніми сумнівами, особливо в професійній сфері. А коли Меркурій повернеться до Скорпіона, від 19 до 29 листопада, він активізує ваш сектор однодумців, планів і громадських зв’язків. Можливо, доведеться повернутися до старих проєктів або переглянути коло спілкування.

Водолій

У другій половині листопада ретро-Меркурій у Скорпіоні активує ваш сектор кар’єри і статусу. Можливі зміни в робочих стосунках, нерозуміння з керівництвом або клієнтами. Головне — зберігати гнучкість і не чинити опір змінам. Старі проєкти можуть повернутися, вимагаючи доопрацювання. Ваше завдання — бути спостерігачем, а не учасником хаосу. Після молодика 20 листопада настане ясність і новий напрямок.

Риби

Для вас листопад стає місяцем прозрінь. Коли Меркурій рухається водними знаками, інтуїція стає особливо гострою. Ви можете отримувати знаки, сни, передчуття — і всі вони невипадкові. Від 19 до 29 листопада життя немов уповільнюється, щоб ви змогли почути внутрішній голос. Це час духовного оновлення, коли все зовнішнє відходить на другий план, а внутрішнє світло стає вашим головним орієнтиром.