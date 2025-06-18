Ретроградний Меркурій від 30 червня до 25 серпня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Ретроградний Меркурій від 30 червня до 25 серпня 2025 року / © Associated Press

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Символ Лева перегукується з декількома міфологічними сюжетами, але один із найяскравіших — Лев Немейський із давньогрецької міфології. Це чудовисько з невразливою шкірою, яке тероризувало всіх навколо. Перемогти його міг лише герой — і ним став Геракл у своєму першому подвигу. Він задушив лева голими руками, а його шкуру став носити як броню, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Цей міф говорить нам про подолання дикого початку через силу духу та звитягу — і про те, як внутрішня міць може стати захистом. Перемігши Лева, Геракл знаходить не тільки славу, але також він вчиться смиренності та використанню сили на благо.

Також Лев символізує сузір’я, подароване Зевсом, на честь героїзму. Це свідчить про космічне схвалення сили, коли він використовується в ім’я великого. Під час транзиту ретро-Меркурія Левом актуальні питання его і самовираження, авторства і визнання.

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Лев — знак, керований Сонцем. Звідси архетип вічної дитини: щедрої, яскравої, люблячої свята, але часом уразливої ​​перед відсутністю уваги.

Сонце — сам принцип Життя, частка Творця у кожному з нас. У період ретро Меркурія може з’явитися міркування про ті ідеї, які не були реалізовані. Або ж жаль про те, що промовчали, коли хотіли щось сказати.

У Лева величезне серце (в астрології він керує серцем та спиною). Він захищає тих, кого любить, відданий до кінця, але може бути поранений, якщо не отримує тепла у відповідь. Знак Лева символізує внутрішній вогонь, прагнення бути визнаним, висвітлювати шлях іншим, творити із любові, натхнення та сили духу.

Ретро-Меркурій у Леві — як режисер, який раптом розгортає знімання назад, щоб перезняти епізод, де актор (це ви!) зіграв не із серця, а зі страху. Це найкращий час для того, щоб переосмислити, що означає бути собою та відновити втрачену гордість, а також пробачити минулі «фальшиві репліки».

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Коли Меркурій — бог спілкування, торгівлі і посередник між світами — проходить ретроградно за знаком Лева, відбувається зустріч Вісника з Царем. Але цей Вісник розгортається не назовні, а в спокій внутрішньої зали, туди, де ховаються тіні: забуті творчі задуми, гіркоту невизнання, рани его і нереалізована любов.

Петля Меркурія починається 30 червня о 4⁰15' Лева, символізуючи кармічний коридор між тим, що було, і тим, що має бути осмислено. Тут кожен день може нагадувати про раніше ухвалені рішення та забуті слова. Насіння причин вже закладено і все, що відбувається в цей період, стане предметом переосмислення. Повертаючись до минулого, ми виправляємо помилки, зцілюємося та звільняємось від емоційних вантажів.

Лев покликаний бути світлом іншим, не втрачаючи зв’язку з внутрішнім центром. Його завдання — навчитися світити не задля схвалення, а тому що світло — природа знака Лева. Він втілює силу, яка придушує, а надихає. Це лідер, який веде не страхом, а прикладом, харизмою та відкритим серцем.

У цьому ретроциклі розгортається внутрішній сценарій із самовираженням, творчістю, лідерством, змушуючи нас повернутися до своєї суті, до того, ким ми є, коли боїмося вийти до центру.

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Особливо значущими будуть дати стаціонарних моментів:

Стаціонарно-ретроградний Меркурій — 17 липня о 15⁰30' Лева. Це день уповільнення перед розворотом у ретро фазу, що приносить проблиски усвідомлення.

Меркурій стаціонарний з розворотом у директний рух — 11 серпня о 4⁰15' Лева. Максимальна концентрація енергії планети та знаку дає шанс побачити все гранично ясно. Цього дня можна глибше зрозуміти внутрішні значення ретро фази Меркурія у Леві.

Від 18 липня до 10 серпня — ретроградний Меркурій у повній дії. Період повернення, перезапуску, перегляду. Виникають люди з минулого, повертаються невимовні слова, спливають старі творчі проекти. У цей період в жодному разі не паліть мости: те, що здається остаточною точкою, насправді може виявитися переграною роллю.

Ретро-Меркурій у знаку Лева говорить голосно, яскраво, творчо. Але в ретро фазі його гучність може перетворитися на відлуння спогадів, гордість — у перегляд самооцінки, креативність — на повернення до забутих ідей. Це час, щоб переписати свій власний міф, дати нове звучання голосу серця. Можливі технічні збої — особливо у справах, які потребують видовищності, адже Лев любить сцену.

12 серпня Меркурій починає рух уперед, але ще в межах «петлі». З цього дня багато стає на свої місця, а складності та драми ретро періоду залишаються позаду. Приходить усвідомлення, що зовсім не обов’язково бути ідеальним — важливо бути собою.

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Після майже двох місяців астрологічної драми, пауз, перегравань і тем минулого Меркурій завершує свою ретроградну петлю на 15°30′ Лева. Це день, коли відновлюється сцена власного внутрішнього автора — не для того, щоб повторювати старе, а щоб розпочати наступний розділ без фальшу. Ми повертаємось туди, де 17 липня почався розворот — але з іншим поглядом, іншим знанням і, найголовніше, іншим голосом.

Лев — знак виразності, творчості, сцени, серця. А Меркурій тут — образ власного «Я», як ми розповідаємо про себе світу. Метафорично — це фінал п’єси. Уявіть, що ви стоїте на сцені, текст відрепетирований, ви знаєте, навіщо ви вийшли під світло софітів. Те, що здавалося незрозумілим, нарешті стає зрозумілим. Повертаються забуті таланти, відновлюються давні ідеї, з’являється внутрішнє ясне світло, що виходить із серця.

На завершення петлі відкриваються питання:

Як я говорю про себе? З его чи зі справжності?

Де я боявся висловитись? Де перегравав?

Як змінилася моя самооцінка за ці тижні?