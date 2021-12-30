Рік 2022 у слов'янській міфології: що нам несе час Златорогого Туру

Згідно з слов'янським гороскопом, який найближче нам у ментальному плані, наступний рік пройде під знаком Золоторогого Тура.

Він почнеться 20 березня 2022 року — саме в цей день Золоторогий Тур замінить на "посту" Півня, який кричав, який визначав наше життя в році, що минає. Під егідою цього тотему пройшли 1958, 1974, 1990 та 2006 роки. Що ж нам несе новий – слов'янський – тотем?

Золоторогий Тур – робота та матеріальне благополуччя

Астрологи говорять про Золоторого Туру виключно в чудових ступенях: характеризують його як виключно чесна і працьовита тварина. Він багато працює, забезпечуючи цим безбідне існування – як своє, і своєї сім'ї. Неважко припустити, що в наступному році насамперед пощастить тим, хто поставить на чільне місце поступальну і завзяту роботу. Він навряд чи буде прихильним до тих, хто любить хитрувати, юлити, звалювати свою роботу на інших і використовувати шахрайські схеми – більш того, вони можуть випробувати всю силу рогів господаря нового року. Ну а їх колір говорить про те, що тим, хто дотримується всіх цих умов, Тур, образно кажучи, "позолотить ручку": вони зможуть розраховувати на солідний прибуток.

Приводи для дуелі

Втім, тільки працею та винагородою за нього вплив Златорогого Тура на наше життя не обмежиться. Тур — первісний дикий бик, його досить важко вивести з себе, але якщо це станеться, то його лють набуде розмірів катастрофи. Господар наступаючого року не радить вступати в безпідставні конфлікти, але якщо іншого виходу немає і "дуелі" не уникнути, необхідно битися, але тільки в тому випадку, якщо привід дійсно важливий і серйозний. Такими Тур вважає своє чесне ім'я, професійну репутацію та стосунки з рідними та близькими людьми. Ці сфери у спілкуванні наступного року краще не зачіпати з негативного погляду – вийде, що називається, собі дорожче.

Сім'я понад усе

Сім'я у списку інтересів Златорого Тура знаходиться на першому місці, відсуваючи на другорядні позиції все інше – професійну сферу, кар'єру, суспільний стан, стосунки з друзями. Звичайно, він не проти всього вищезгаданого, але якщо перед тотемом року постане вибір – сім'я або щось інше з даного списку – вони обов'язково оберуть її. Не дивно, що Тур благоволить тим, хто поділяє їх – сімейні – цінності, всіляко допомагати їм і опікуватися ними. На багатьох чекають заручини та весілля, додаток у сімействі та нове житло – більш комфортне та просторе.

Тим же, хто вважає, що жити в сім'ї абсолютно необов'язково – можна обійтися холостяцьким існуванням, навряд чи варто розраховувати на прихильність господаря наступного року. До речі, і сам Новий рік Золоторогий Тур радить зустрічати у колі сім'ї: у спокійній, затишній та комфортній обстановці, у світлі каміна, що горить, та свічок із зимовим ароматом – кориці та ванілі.

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