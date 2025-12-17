ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
4 хв

Рік Червоного Вогняного Коня: як прикрасити оселю

Тренди нинішнього року поєднують у собі ностальгію з модними тенденціями — витонченістю, екодекором і handmade виробами з перероблених матеріалів.

Автор публікації
Міла Корольова
Рік Червоного Вогняного Коня

Рік Червоного Вогняного Коня / © Credits

Прийдешній — 2026 — рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня, що багато в чому визначає як особливості його зустрічі, так і стиль, у якому бажано прикрасити свою оселю.

І тут, крім особливостей, які диктує традиційний китайський тотем, варто сказати і про загальносвітові тренди, які важливо — і потрібно! — врахувати під час підготовки свого житла до свят.

Про те, як правильно прикрасити свій дім до свят, використовуючи світові тренди, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Ялинка з особистісним декором

Розпочати огляд найкраще з ялинки, яка за традицією є центром різдвяно-новорічної композиції. Цьогоріч оформлювачі світового рівня рекомендують прикрасити її особистісним декором, тобто предметами, які несуть смислове навантаження для кожної конкретної сім’ї. Це можуть бути спільні — чи дитячі — світлини, записочки, якими обмінювалися члени родини в щасливі моменти свого життя, старі — про які можна сказати, що вони родом із дитинства — чи створені власноруч ялинкові іграшки. Завдання таких персоналізованих прикрас — згуртувати сім’ю, нагадати нам про її важливу роль на тлі нестабільного на події світу.

Декор власними руками

Декор, створений власноруч, був затребуваний завжди, але в наш час він винятково актуальний, особливо якщо зроблений з підручних матеріалів. Ось якими вони, наприклад, можуть бути.

Дари природи — сезонне листя, ягоди (передусім шипшина, калина і горобина), шишки, жолуді — загалом усе, що трапиться під руку. Щось можна пофарбувати в будь-яий колір, що здається нам новорічним — білий, червоний, зелений, сріблястий або золотистий, але, на думку декораторів, особливого шику вони набувають у своєму натуральному — злегка збляклому — вигляді. У поєднанні з ялиновими гілками та різнокольоровими стрічками, а також оформлені як різдвяні вінки й гірлянди, вони стануть гідною прикрасою камінної полиці, журнального столика, комода, поручнів сходів і навіть новоічного столу.

Банки Мейсона — традиційна для США різдвяно-новорічна прикраса у вигляді скляної банки з кришкою, яка закручується. Спочатку її винайшов Джон Мейсон для домашнього консервування, але згодом їх почали використовувати і для святкового декору, заповнюючи найрізноманітнішими атмосферними предметами — від загорнутих у фольгу цукерок і горіхів до мініатюрних ялинкових іграшок.

Настінний декор — цього року, на думку декораторів, його бажано створити власноруч. Це може бути колаж із дитячих малюнків — власних чи своїх дітей, намальована — нехай у примітивному стилі — картина або гравюра, великі фотографії членів сім’ї.

Саморобні інтер’єрні прикраси — бажано зроблені з перероблених матеріалів: так вони не лише прикрасять оселю, а й покращать екологію. Варіантів тут безліч — чому б не створити декоративну тацю зі старої дощатої шухляди або пакувальної картонної коробки. Заґрунтувавши, а потім пофарбувавши таку заготівлю та прикрасивши її за допомогою трафарету святковим написом, можна отримати чудову підставку для свічок, новорічних іграшок, букетів з ялинових гілок і сухих рослин. З матеріалів, які вже були у вжитку, можна зробити й текстиль — наприклад, наволочки на диванні подушки з будь-якої тканини, прикрашені принтами, аплікацією та вишивкою.

Акцент на аромати

Під Новий рік у домі мають відчуватися відповідні — святкові — аромати, до яких насамперед належать запахи хвої та мандаринів. Та оскільки ялинка в багатьох оселях штучна, варто звернути увагу на аромати ванілі, кориці, кави і, звісно, цитрусових. Розповсюдити їх у помешканні допоможуть як уже готові до використання продукти — свічки, ароматичні дифузори й палички та освіжувачі повітря, так і власноруч виготовлені саше. Зробити їх можна з будь-якої — найкраще, з тієї, що вже була у використанні — тканини довільної форми (ромби, сердечка, зірочки), наповнити синтепоном, а потім занурити, наприклад, у розчин міцної кави — вона довго і приємно пахнутиме, гармонізуючи простір. Для стійкого цитрусового аромату можно зробити помандер, встромивши в апельсин сушені суцвіття гвоздики.

Новорічні вікна

Цього року декоратори пропонують згадати про давно забуте прикрашання вікон. Саме час почати вирізати сніжинки, які ми в дитинстві клеїли до скла, і паперові ліхтарики, робити гірлянди з крафтового — обгорткового — паперу. До того ж займатися цим краще з дітьми — таке проведення часу їм точно сподобається. Ці прикраси створять новорічний настрій, навіть якщо за вікном буде не стільки зимовий, скільки осінній — безсніжний — пейзаж.

Сільський стиль

Ще один тренд, максимально актуальний у цьогорічному новорічному декорі, — сільський стиль. Його рекомендують використовувати в усьому, починаючи від ґанку — чи дверей — своєї оселі і закінчуючи святковим столом. Варіантів тут може бути безліч, кожен може обирати те, що йому найбільше до вподоби. Ось деякі з них: різдвяні вінки, прикрашені цукерками, горіхами, яблуками та святковими написами; глиняний — грубуватий на вигляд — посуд; картаті скатертини і пледи; домоткані — або такі, що імітують цю текстуру — килимки, серветки, наволочки на диванні подушки; вироби з соломи і дерева, зокрема й необструганого. До такого стилю ідеально підійде традиційний український різдвяний оберіг — дідух, якого можна встановити вдома.

