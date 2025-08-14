Червоний Вогняний Кінь / © Credits

Реклама

Не дивно, що нам хочеться дізнатися, що чекає на нас у цей час. Чимало таємниць може розкрити тотем року — «вдача» однієї з дванадцяти тварин китайського календаря розповідає про основні його характеристики: наскільки мирним він буде, які події найвірогідніші в цей час, а також які якості треба проявити людям, щоб досягти успіхів і уникнути проблем.

Про те, під знаком якої тварини пройде 2026 рік і як зміниться наше життя в цей час, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Новий рік мине під знаком Червоного Вогняного Коня — він триватиме від 17 лютого 2026 року до 5 лютого 2027 року. Його тотем посідає сьоме місце серед дванадцяти знаків китайського календаря, попереднє його царювання було 2014 року, а наступне настане 2038 року.

Реклама

Основні характеристики року

У роки Коня, особливо якщо його стихія — Вогонь, цивілізація не стоїть на місці — навпаки, в усіх сферах життя відбувається швидкий та активний розвиток. Робляться наукові та науково-технічні відкриття, реалізуються найсміливіші плани — як на глобальному, так і на приватному — особистісному — рівні. Для багатьох цей час стане успішним у кар’єрному плані, коли вдасться здобути завидну посаду або перейти на роботу своєї мрії. Головне — діяти, долаючи всі перешкоди, які можуть виникати на шляху — для Коня, який легко долає бар'єри, це, як правило, не становить особливих труднощів. Також не варто боятися ухвалювати важливі рішення, над якими небажано довго роздумувати: перше, що спаде на думку, виявиться найправильнішим. Найбільш успішними виявляться люди творчих професій, а також ті, чия робота так чи інакше пов'язана з ризиком — зрозуміло, проявляти його потрібно в розумних межах.

Кінь стихії Вогню

Червоний Кінь — істота енергійна, вільна і життєлюбна, але водночас невгамовна і норовлива, що яскраво характеризує енергії року, які багаторазово посилюватимуться стихією Вогню. Будь-які — передусім, професійні — завдання в новому році вирішуватимуться швидко — все буде буквально горіти в наших руках, а до тих, робота над якими затягнулася, ми, закинувши їх, найімовірніше, ніколи не повернемося. Кінь буде протегувати тим, хто рухається вперед, і навряд чи допоможе людям повільним, нерішучим і ледачим. Ухвалюючи важливі рішення, зірки рекомендують керуватися інтуїцією — вона у Коня сильна і ніколи його не обдурює.

Які вони — люди-Коні?

У рік Коня народжуються рішучі, харизаматичні та цілеспрямовані люди, які точно знають, чого хочуть, і сміливо цього домагаються. Вони є природженими лідерами, які готові повести за собою своїх однодумців. Їм притаманна доброта, чесність і відкритість — Кінь ніколи не буде тримати каміння за пазухою і все, що думає, скаже в очі, навіть не підозрюючи, що комусь це може бути неприємно. Господар року завжди чинить тільки так, як вважає за потрібне, не даючи нікому нав’язати їй свою волю — не варто навіть намагатися цього робити. Тому Коні не завжди підходять для роботи в колективі, але там, де вони можуть розраховувати тільки на себе, їм — на заздрість багатьом — вдається досягти феноменальних результатів.

Залюбливі, але вірні

Стосунки Коня з близькими людьми часто ускладнюються його імпульсивністю і непередбачуваністю — грубо кажучи, він може вибухнути на рівному місці, і до цього потрібно бути готовим. Господар року також дуже залюбливий — він потребує нових вражень та яскравих почуттів, вільні від зобов’язань Коні можуть часто змінювати об’єкти своїх симпатій. Проте, вступивши в серйозні стосунки, вони найчастіше зберігають вірність своєму партнеру, що, втім, не заважає короткочасним, але несерйозним захопленням. Винятком є жінки, які з'явилися на світ саме в рік Вогняного Коня: вважалося, що вони не створені для сімейного життя, тому в минулі століття в східних країнах їх не видавали заміж, на щастя, в наш час на такий забобон вже не звертають уваги. До особистісних якостей Коня також слід занести егоїзм — вони завжди насамперед зациклені на собі і тільки потім — на інших, навіть якщо йдеться про близьких.

Реклама

Головне — терпіння

Господарю 2026 року також часто — хоч би чим він займався — бракує терпіння, тому далеко не всі свої розпочаті нею проєкти — як професійні, так і господарські — вона доводить до переможного кінця. Також Коню властива впертість, вона вважає за краще «ковзати поверхнею», не вникаючи в суть речей.

Знаменитості, які народилися в рік Коня

Серед знаменитостей, які народилися в рік Коня — Чингісхан, Рембрандт ван Рейн, Франклін Делано Рузвельт, Володимир Зеленський, Віктор Ющеко, Луї Пастер, Пол Маккартні, Майк Тайсон, Джекі Чан, Клінт Іствуд, Гаррісон Форд, Голі Беррі, Сальма Гаєк, Ештон Кутчер, Дженніфер Лоуренс, Крістен Стюарт, Емма Вотсон, Ліам Гемсворт.