Рік Чорного Водяного Кролика: що нам несе 2023-й

Про те, що він несе нам, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Знайомтесь: Кролик, він же Кіт

Як відомо, двійник Кролика, Кіт, завжди падає на лапи, тому найчастіше уникає травм, через що астрологи називають його щасливчиком, щасливчиком та улюбленцем долі. За характером він спокійний, врівноважений та скромний. Кролик не страждає від відсутності честолюбства, але воно розвинене в нього в міру — настільки, що він міг досягти поставленої мети. Остання, як правило, не буває надхмарною, тому господар нового року весь час буває у виграші. У компанії Кролик незамінний: він доброзичливий, ввічливий, має приємні манери, дотепний і має достатню кількість знань, щоб підтримати розмову, навіть якщо він зовсім не клеїться.

Серед недоліків Кролика астрологи передусім називають його поверховість: люди, що народилися під знаком цього тотема, не "копають глибоко" ні в науках, ні в почуттях. Це не означає, що вони байдужі та легковажні, просто їм вистачає того рівня знань і відчуттів, які вони отримують – більшого їм просто непотрібно: навіщо носити на собі зайвий "вантаж"? Глибокі почуття господар нового року замінює сентиментальністю, а фундаментальні знання – начитаністю.

Кролик – спокійний консерватор

Кролик є консерватором у всіх життєвих сферах, починаючи від політики та фінансів і закінчуючи особистими справами. Представники цього тотема не люблять змін, оскільки ті порушують їхній душевний спокій, і вони готові на все, щоб цього не сталося. Їх досить важко вивести з рівноваги – для цього потрібно дуже постаратися, і далеко не кожному така справа до снаги. А значить, сміливо можна припустити, що після фатальних подій року, що ми минає, якими ми зобов'язані жорсткому — і іноді і жорстокому — авантюристу Тигру, на нас чекає спокійний — принаймні, відносно — час. Важко сказати, чи закінчиться війна, але те, що події на фронті стануть менш інтенсивними, цілком можливо.

Можна розраховувати і на покращення матеріального становища: Кролик любить комфорт, затишок та добробут, і найчастіше він досягає бажаного. До того ж люди, що народилися під цим знаком, рідко заробляють на життя важкою працею – їм вдається зловити "хвилю", яка винесе їх на гребінь успіху, і отримати необхідні для комфортного життя засоби легко, без особливих зусиль. Кролики – люди зі смаком, що позначається як на їхньому зовнішньому вигляді, так і на всьому, що вони роблять і що їх оточує – насамперед домашньої обстановки. Будинок Кролика, як правило, картинка з журналу з інтер'єру, до того ж навести затишок та красу вони можуть за допомогою мінімальних засобів – їм для цього не потрібні великі гроші та дорогі матеріали.

"Захочу покохаю, захочу — припиню кохати"

Характер господаря нового року може розповісти і про те, як розвиватимуться наші стосунки з оточенням. Кролик вміє подобатися всім: представникам протилежної статі, начальству, колегам, сусідам. Вони можуть закохати в себе будь-кого, знову-таки нічого спеціально для цього не роблячи: просто Кролики такі душки, що ними просто не можна не зачаруватися.

Проте в особистому житті вони, як правило, налаштовані рішуче, і залишаються поряд із людиною рівно доти, доки відчувають до неї якісь почуття. Щойно вони відчують, що від них не залишилося і сліду, ніщо – ні почуття обов'язку, ні народжені у шлюбі діти, ні майнові міркування – не змусить їх продовжувати стосунки далі. Водночас ні сльози, ні вмовляння, ні переконливі аргументи не змусять їх змінити свою точку зору – те, що померло, вважають вони, померло.

Наступного року — з великою ймовірністю — розпадуться багато союзів, які наразі вже віджили своє, тому не варто про них шкодувати. Тим більше, що святе місце порожнім не буває, а Кролик не любить самотності: ті, хто залишився без пари, дуже скоро знайдуть нову – справжню – другу половинку.

Друзі та вороги

Кому найбільше пощастить у рік Кролика? Зрозуміло, тим, кого вони вважають своїми друзями та приятелями. На найкомфортніші – як моральні, так і матеріальні умови, можуть розраховувати ті, хто народився на рік Кози, Собаки, Кабана і, звичайно, самого Кролика. Козу він поважає за витонченість та артистизм, у Собаці цінує вірність і відданість, а Кабан імпонує йому своєю серйозністю та скрупульозністю.

Неоднозначні стосунки складаються у Кролика з Тигром. З одного боку, вони, начебто, однієї крові – обидва належать до сімейства котячих: адже Кролик за китайською традицією є ще й Котом – це друга його іпостась. З іншого – Кролик, хоч він і сам собі в цьому не зізнається, потай від усіх заздрить Тигру – той сильніший і сміливіший, а цих якостей господареві наступного року часто не вистачає. Тому Кролик ніколи не втрачає нагоди зробити своєму побратимові дрібну капость, тому останньому варто бути на острозі.

Півень дратує Кролика своїм бажанням хвалитися і фанфаронством, тому представникам цього знака необхідно пам'ятати: господар року час від часу збиватиме з них пиху і вказуватиме на їхнє місце. Ну а найгірші стосунки у Кролика складуться з Щуром: друга іпостась господаря року, у Кота до неї нутряна нприязнь, і представникам знака доведеться цей момент враховувати. Для інших тотемів китайського гороскопу рік виявиться більш менш рівним – без особливих досягнень, але й без серйозних провалів.

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