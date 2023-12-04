Рік Лебедя обіцяє дива, вірність і шляхетність: прогноз за зороастрійським календарем

Новий 2024 рік за зороастрійським календарем, який розпочнеться 20 березня в день весняного рівнодення, буде роком Лебедя. Попередніми роками під знаком цього тотема були 1928-й, 1960-й, 1992-й, а ще буде 2056 рік.

Про те, яким він буде та що нам принесе, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Треба вірити в дива!

Вважається, що в роки Лебедя відбуваються справжні дива: зазвичай трапляється те, про що людина давно мріяла, але водночас і не сподівалася – надто сміливими були її бажання. Щоправда, розраховувати на це можуть лише ті, хто вірить у чудеса, інакше вони людини уникатимуть. Не секрет, що кожен із нас у житті перебуває на своїй хвилі: він бачить і, відповідно, отримує лише те, чим сам себе оточує, а отже, необхідно налаштовуватися на позитив.

Головним дивом не для когось конкретно, а для всіх – з великою ймовірністю – може стати настання довгоочікуваного миру або хоча б перемир'я: Лебідь – символ миролюбства. На жаль, далеко не завжди роки Лебедя минали без воєнних конфліктів, але часто ситуація у світі в цьому сенсі пом'якшувалася, а воєнні дії слабшали або ставилися на паузу. Щоправда, наступного року астрологи не виключають можливості політичних інтриг і провокацій, але сподіватимемось на те, що прагнення миру все ж переможе.

Головне – шляхетність

Головна якість, на яку потрібно вплинути, – це шляхетність. Якщо людина не володіє нею від природи, необхідно розвивати її штучно і діяти відповідно до неї. Не можна відповідати брутальністю на брутальність – краще проігнорувати випади недоброзичливців. Не варто добиватися своєї професійної та особистої мети, використовуючи неправедні засоби: те, що людина має отримати, прийде до неї саме, а шахрайство – навіть незначне – обернеться проти свого "джерела". Під категоричною забороною – інтриги, плітки й наклепи, вони порушать світову гармонію. Що знову ж таки негативно позначиться на житті самої людини.

Чарівна сила води

Стихією року за зороастрійською традицією є вода, до якої, на думку астрологів, необхідно ставитися з максимальною повагою і пошаною. В жодному разі не можна її оскверняти – це призведе до непередбачуваних наслідків. Зате воду можна використовувати собі – та іншим – на благо: наприклад, очищати оселю від негативу або проводити ритуали, які використовують її чарівну й цілющу силу.

Бізнес і фінанси

В роки Лебедя на передній план виходить духовність, відсуваючи на другий усе, що так чи інакше стосується матеріального боку життя. Успіх насамперед чекає на тих, кому робота приносить не лише гроші, а й задоволення, оскільки вони, зрештою, отримають і те, й інше. Ті ж, хто терплять роботу, яку не люблять, заради зарплатні, навряд чи зможуть розраховувати на те, що цього зороастрійського року вона зросте.

Якщо говорити про професії, які виявляться найуспішнішими в цей час, то це переважно ті, що пов'язані з творчістю: літератори, художники, актори, режисери, музиканти отримають імпульс натхнення, що й дасть їм можливість досягти успіху. Втім, розраховувати на значні досягнення можуть усі, хто навіть до вирішення суто технічних завдань підходитиме з креативної точки зору.

Що ж стосується ведення бізнесу, то в цьому сенсі Лебідь далеко не такий нешкідливий, як може здатися – він вважає за краще діяти активно, рішуче, а якщо буде потрібно, то й агресивно. До поставленої мети цього року необхідно йти наполегливо й напряму, не сходячи вбік, а свої інтереси відстоювати жорстко, не поступаючись позиціями, які вдалося завоювати. Водночас Лебідь ніколи не бреше і не кривить душею – він чесний не лише з друзями, а й з ворогами, тому очікувати від нього таємної підлості, лицемірства чи каменя за пазухою не доводиться.

Лебедина вірність

Лебідь не вітає полігамію та зраду щодо своїх других половинок, оскільки сам птах живе в парі все життя – своє чи партнера, а про таке явище, як лебедина вірність, чули всі. З цієї ж причини рік є сприятливим для зміцнення стосунків із коханою людиною: в цей час можна освідчуватися, святкувати заручини, одружуватися і народжувати дітей. А ось сваритися, розставатися і розлучатися на рік Лебедя небажано – тотем року таких дій не схвалює.

Антитотем Лебедя

Антитотемом Лебедя є Качка – жадібна, самовдоволена і безпринципна істота, яка прагне отримати бажане за будь-яку ціну, тому їй цілком підходить слоган Ордена єзуїтів "Мета виправдовує засоби". Вона віддає перевагу матеріальному перед духовним, а тілу – перед душею: головне для неї – тваринні інстинкти, висоти духу її антитотема Лебедя їй недоступні. На чільне місце Качка завжди ставить власну вигоду, тому вона є ненадійним другом або колегою і може підвести в будь-який – найнесподіваніший – момент, а отже, спілкуватися з нею необхідно максимально обережно.

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