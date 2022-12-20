Рік Павича: прогноз на 2023 за зороастрійським календарем

Він пройде під знаком Павича, попередніми роками "правління" якого були 1895, 1927, 1959, 1991, а тепер цей перелік поповнить і 2023-й. Про те, на що нам можна від нього чекати, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

"Бризки шампанського"

Павич – це людина-свято, яскравість і "бризки шампанського": ви завжди впізнаєте її за яскравим – іноді просто крикливим – одягом, широкими жестами і гарними, пишними й барвистими промовами. Вона помітна в будь-якому натовпі, наче райська птаха серед горобців, оскільки через свою чарівність просто не може, навіть якби й хотіла, злитися із загальною масою.

Павич розумний і освічений, причому ніколи не зупиняється на досягнутому і не вважає, що перевершив усі науки та отримав усі можливі знання та навички. Його гасло – знамениті слова "я знаю, що нічого не знаю". Він завжди використовує можливість навчитися чогось нового, отримуючи черговий диплом, записуючись на курси, тренінги та семінари, і так – до сивого волосся. Має він і почуття гумору.

Людині, яка народилася в рік Павича, судилося бути актором, шкода лише, що далеко не всі йдуть за своїм призначенням. Павичі настільки багатоликі й непередбачувані, що, здається, немає такої ролі, яку вони б не могли зіграти на екрані чи сцені, втім, як і в житті. До того ж, вони легко приймають будь-які обставини – як передбачувані, так і реальні – тому легко "вписуються" або, навпаки, виплутуються з них. Якщо їм не вдається спрямувати свої таланти на благо собі та своєму оточенню, вони стають геніальними шахраями, які можуть обвести навколо пальця будь-якого – навіть дуже розумного та хитрого – суперника.

Люди, які мають стосунок до цього тотема, володіють магнетизмом і привабливістю в очах протилежної статі. Цікаво, що більшою мірою це стосується чоловіків, тому серед Павичів багато шлюбних аферистів: вони можуть знайти підхід до будь-якої жінки і зачарувати її протягом кількох днів.

Рік, повний несподіванок

Розібравшись із характером Павича, легше зрозуміти, який рік на нас чекає. Зі стовідсотковою впевненістю можна сказати, що він не дасть нам сумувати, тому спокій нам, як і раніше, буде "лише снитися". Тих, хто втомився від подій останнього часу і мріяв нарешті перевести дух, заспокоїть той факт, що зміни, які несе нам Павич, значною мірою виявляться хорошими й добрими. Але цей фактор не скасовує того, що багато з них виявляться для нас повною несподіванкою. Вони миготітимуть перед очима, наче картинки в калейдоскопі, створюючи ілюзію кінофільму в жанрі фентезі, в якому можливі неймовірні повороти. Різко змінитися можуть навіть речі, які ще вчора здавалися непорушними – до таких подій необхідно ставитися з філософської точки зору, пам'ятаючи про те, що ніщо не існуватиме завжди. Наприклад, результатом революції, що почалася раптово, може стати повалення уряду, а сильна і потужна держава зовсім несподівано для всіх розпадеться на окремі частини, які у свою чергу утворять нові – незалежні – держави. Те, що трапилося, лише на перший погляд здаватиметься невиправданим – насправді відповідні процеси йшли давно, просто не були помітні для поверхневих спостерігачів. До того ж, події такого роду важко буде однозначно оцінити: цілком можливо, що позитиву в їхніх результатах виявиться більше, ніж негативу.

Займайтеся творчістю

На найбільші подарунки долі можуть розраховувати ті, чия професія пов'язана з творчістю: вони досягнуть серйозних успіхів на своїй ниві, створивши собі таким чином серйозну професійну репутацію та заклавши основи для серйозних перспектив, зокрема матеріальної якості. На світ чекає безліч подій, що мають стосунок до мистецтва: свят, театральних і музичних фестивалів, карнавалів – загалом усього того, що передбачає яскравість і блискучість гри, народні гуляння, салюти та феєрверки.

Важливо зазначити, що Павич створить сприятливі умови для творчості не лише для маститих майстрів своєї справи, а й для новачків. Про це варто пам'ятати тим, хто давно хотів проявити себе в якомусь виді мистецтва, але з різних причин – як об'єктивних, так і суб'єктивних – досі не зміг цього зробити. Тепер їхній час настав: необхідно зробити хоча б перший крок, оскільки дорогу, як відомо, може здолати лише той, хто йде.

Обережність не завадить

Попереджають астрологи і про небезпеки, які несе з собою рік, що настає. Астрологи впевнені: в такі часи зло набуває сили на різних рівнях і може бути по-справжньому небезпечним, оскільки захоче взяти реванш за поразки, яких воно зазнало раніше. Використовувати воно для цього може будь-які засоби – артистизм і непередбачуваність Павича значно полегшать йому завдання.

Втім, це не означає, що від зла не можна вберегтися – головне розуміти, як це можна зробити. Йдеться про обережність, якої необхідно дотримуватися в усіх сферах життя, але особливо у відносинах між людьми – як професійного, так і особистого характеру. Зло часто набуватиме вигляду добра, тому необхідно уважно ставитися до різноманітних пропозицій, що виходять від малознайомих людей: людині можуть завдати серйозної шкоди – як матеріальної, так і моральної якості – видаючи це за благодійнісмть.

Антагоніст Павича

Злим тотемом року, якого можна назвати антагоністом Павича, є Хамелеон. Астрологи характеризують його як істоту сіру – причому як у переносному, так і в прямому значенні цього слова, обмежену, злісну й заздрісну. Але найнебезпечніша якість Хамелеона – вміння пристосовуватися: він, як і його тотем зі світу тварин, може "забарвлюватися" в різні кольори і набувати різноманітних форм. Таким чином, він стає своїм у будь-якому середовищі, що допомагає йому, замаскувавшись, досягати своєї мети, обманюючи всіх навколо.

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