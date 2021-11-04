Рік Синього Водяного Тигра за китайським календарем: що принесе нам 2022-й

За китайським гороскопом 1 лютого 2022 року починається рік Тигра.

Його стихією є Вода, тому господаря ще називають Синім – Блакитним чи Чорним – тут кому вже як більше подобається. Триватиме він трохи менше дванадцяти місяців і закінчиться 23 січня 2023 року, поступившись місцем року Кота. На нас чекає багато в чому непростий, але цікавий та захопливий час, повний подій, що мають серйозну перспективу – як у професійній, так і в особистій сфері. То яким буде рік Синього Водяного Тигра?

Дві стихії Синього Водяного Тигра

Незважаючи на те, що визначальною стихією року є Вода, на нас впливатиме і друга – стихія Дерева. І саме цей факт дає астрологам надію на те, що наступний рік буде добрішим до людей, ніж попередні два. Річ у тім, що в природі вода живить дерево, не дозволяючи йому загинути, дерево ж, зі свого боку, виробляє кисень і перетворює повітря на вологу, що збирається в хмари, і дощ, що проливається на землю — таким чином життя на Землі триває.

Характеристика Синього Водяного Тигра

Головними — і, мабуть, такими, що лежать на поверхні — якостями господаря наступного року є краса (з цим навряд чи хтось стане сперечатися) і шляхетність: він не дозволяє собі непорядних вчинків, не дріб'язкувати і обожнює широкі — царствені — жести, воліючи віддати своє, чим прихопити чуже — це не збігається з його поняттям про свою гідність. Тигра має аристократичні манери, які виділяють його на тлі представників інших знаків китайського гороскопа.

У взаєминах господар року чуттєвий і пристрасний, любить подорожі та пригоди, не боїться життєвих та професійних авантюр, але водночас не кидається в них як у вир із головою, а намагається прораховувати всі наслідки вчинків, які він вважає нерозсудливими. Представники цього знака люблять робити благородні вчинки, дізнавшись про які, оточення незмінно умліває від захоплення: у колишні століття вони співали серенади під вікном коханих і влаштовували лицарські турніри та дуелі на їхню честь, а в наш час освідчуються в найромантичніших місцях планети ( або країни – так зручніше в період пандемії) і дарують "мільйон червоних троянд" у будь-якому еквіваленті.

Втім, усе сказане вище не означає, що у Тигра немає недоліків. До них насамперед слід заднести непередбачуваність господаря року: ніхто – включаючи найчастіше їх самих – не знає, що вони скажуть чи почнуть наступного моменту. Саме така раптовість і несподіванка поведінки дозволяє їм спантеличити противників або конкурентів і досягти мети, яку вони перед собою ставлять.Тигру також можна робити зауваження щодо його запальності, яку він у критичні ситуації не може – та й не хоче – стримувати, та пов'язану з нею агресивність, від якої може страждати оточення. Щоправда, треба визнати, що останню якість господар року ніколи не виявляє на порожньому місці — він "показує ікла", тільки якщо його всерйоз розлютять.

То яким же буде для нас прийдешній рік?

Робота та успіх у рік Синього Водяного Тигра

У рік Тигра більшість із нас нарешті серйозно усвідомлює той факт, що світ за останній час кардинально змінювався, тому успіх чекатиме переважно на тих, хто готовий пристосовуватися до нових умов роботи. Цілком можливо, що доведеться шукати нові точки докладання для своїх сил чи здібностей, змінивши – а то й зовсім змінивши – рід діяльності. Пильну увагу Тигр рекомендує звернути на своє хобі, особливо якщо воно пов'язане з ручною працею та творчістю – у новому світі такі вироби цінуватимуться дуже високо.

Особисте життя у рік Синього Водяного Тигра

Тигр, всупереч загальноприйнятій думці, зовсім не є одинаком: він високо цінує сім'ю і віддає перевагу пов'язаним із нею цінностям іншим. Наступного року можуть зустріти свою другу половинку навіть ті, хто вже зневірився у цьому. Більше того, стосунки, що почалися в цей час, виявляться надзвичайно вдалими і триватимуть все життя – до тих, хто одружиться на рік Тигра, цілком можна застосувати казкову формулу: "вони жили довго і щасливо". До речі, у цьому сенсі господар року як прихильник рішучих дій рекомендує не чекати, коли кохана людина нарешті налаштується на зізнання чи пропозиції руки та серця, а робити їх самим навіть представницям прекрасної статі. Вони з подивом виявлять, що об'єкт їхніх симпатій тільки цього й чекав.

Втім, наступний рік також може виявитися багатим на розлучення та розставання. Річ у тім, що господар року не терпить брехні та омани, тому підштовхуватиме до руйнування ті шлюби та стосунки, які давно вже зжили себе і тримаються, як то кажуть, на чесному слові.

Здоров'я у рік Синього Водяного Тигра

У плані здоров'я Тигр наполегливо радить застосовувати превентивні заходи – насамперед фізкультуру та спорт, тоді самопочуття буде стабільно задовільним. стануть у пригоді правильне харчування, загартовування, прогулянки на свіжому повітрі та зміцнення імунітету. Якщо ж організм подасть "сигнали лиха", господар року наполегливо вимагатиме до них максимум уваги: Тигр справедливо вважає, що чим раніше розпочати лікування, тим швидше вдасться вигнати хворобу.

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