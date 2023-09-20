Рік Зеленого Дерев'яного Дракона: що нам принесе 2024 рік і кому особливо пощастить у цей час

До настання нового – 2024 року – залишається трохи більше трьох місяців, а, отже, саме час дізнатися, що він нам несе. Насамперед, під знаком якого тотему він мине, яка з чотирьох космічних стихій пануватиме над нами, чого нам очікувати від нових 366 – рік буде високосним – днів нашого життя.

Про те, яка тварина опікуватиметься нами 2024 року і кому з нас пощастить у цей час, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Зелений – колір надії

На нас чекає рік Зеленого Дерев'яного Дракона, він розпочнеться 10 лютого 2024-го та закінчиться 28 січня 2025 року. Якщо вірити астрологам, він буде набагато легшим, ніж два попередні. Дракон – міфічна істота, якої – на відміну від інших знаків китайського астрологічного календаря – не існує в реальній природі, його можна зустріти тільки в казках, билинах та серіалі "Гра престолів". Незважаючи на грізний вид тотема, роки, яким він протегує, як правило, бувають щасливими і в усіх сенсах щасливими. Підсилить цей чинник стихія року – Дерево – до того ж, не те, яке осипається, а молоде, що зеленіє, що говорить про цей період як час високого гуманізму, коли на перший план у світі – нарешті! – вийде людина, а не політичні чи економічні інтереси.

Кому пощастить у рік Дракона

Досягти поставленої мети зможуть лише ті, хто не лінується рухатися в потрібному напрямку – як кажуть, дорогу здолає той, хто йде. На успіх навряд чи можуть розраховувати ті, ким рухає користь: наприклад, бажання заробити і збагатитися за рахунок інших, зате люди благородні, які підтримують слабких і допомагають тим, хто цього потребує, можуть розраховувати на підтримку господаря року.

Яким буде рік Зеленого Дерев'яного Дракона

Рік Дракона важко назвати спокійним – він із тих, які не дають нудьгувати, що може нести в собі як позитив, так і негатив: не найприємнішими несподіванками, ми, як кажуть, уже ситі по горло. Але саме дерев'яний Дракон – як найвеселіший і доброзичливіший – навряд чи приготує нам неприємні сюрприз, швидше навпаки: якщо феєрверки – то лише святкові, якщо салюти – то переможні. Взагалі рік Дракона – це, образно кажучи, бризки шампанського – напою, який не тільки б'є в голову і п'янить, а й тішить.

У взаєминах між людьми багато що стане на свої місця – як кажуть, будуть розставлені крапки над "і". Навколишні скинуть маски, внаслідок чого ті, кого ми вважали за друзів, можуть виявитися ворогами, і навпаки. Астрологи часто називають такий процес негативним, що виходить від Дракона, але з таким судженням не варто поспішати: незважаючи на тимчасові неприємні емоції, він, швидше, є позитивним, оскільки дозволяє не обманюватися надалі. У рік Дракона також підвищується емоційне тло, але тут все залежить від самої людини: якщо тримати нерви під контролем, вони не стануть причиною неприємних подій.

Людина-Дракон

Люди, що народжуються в рік Дракона – як, втім, і ті, кому 2024-го виповниться 12, 24, 36, 48, 60 і 72 роки – мають потужну особистісну енергетику, внаслідок застосування якої вони можуть радикально змінювати навколишній світ. До того ж їхній вплив може нести як позитив, як і негатив – досить згадати про те, що народна творчість нагороджувала родичів господаря року вмінням дихати вогнем, тому у спілкуванні з ними необхідно бути обережними.

До того ж вони розумні та дотепні, тому не мають браку у друзях – усім хочеться спілкуватися з такими цікавими людьми. Не можна назвати Дракона працьовитим — за найменшої можливості він з радістю перекладе свої обов'язки на когось іншого, але, якщо треба, може працювати, за необхідності викладаючись на всі сто відсотків. Представники знака також відомі своїм умінням вибирати такий вид діяльності, який затребуваний у суспільстві, а тому його праця добре оплачується.

Жінка-дракон

Крім всього сказаного вище, жінку-Дракона вирізняє потяг до блиску, який необов'язково є синонімом багатства та розкоші. Вона вміє справити незабутнє враження, використовуючи мінімум коштів, оскільки має гарний смак і вміння вибирати речі, які підходять саме їй. Жінка-Дракон цінує мистецтво, її часто можна побачити у музейних залах та на концертах класичної музики. Вибираючи між дешевим детективом та серйозною літературою, вона зупиниться на останній, оскільки їй шкода гаяти час на підробки. До речі, це стосується і прикрас, які вона носить: жодної біжутерії, тільки срібло, золото і нехай маленький, але діамант. Її одяг незмінно елегантний, те саме можна сказати і про оформлення її житла, в якому завжди затишно.

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