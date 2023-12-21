Рік Зеленого Дерев'яного Дракона: як зустрічати, що одягнути, які страви приготувати

Цьогорічний Новий рік згідно з китайським календарем мине під знаком Зеленого Дерев'яного Дракона, якого дуже хочеться задобрити – можливо, тоді він буде до нас прихильний.

Новий рік за китайським календарем настане лише 10 лютого 2024 року, але зустрічати ми його будемо вже в ніч проти 1 січня, тому саме час дізнатися, чим і як потішити цю фантастичну тварину.

На запитання, як зустрічати рік Зеленого Дерев'яного Дракона, відповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Як зустрічати рік Дракона

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Як зустрічати рік Дракона? Головною якістю цієї міфічної істоти є гідність, тому незалежно від того, де і як ми вирішимо її зустрічати, про це необхідно пам'ятати. Господарю року важко уявити його гостей – тобто кожного з нас – за танцями біля ялинки в масках ведмедиків чи зайчиків, та й у цей час – зі зрозумілих причин – це навряд чи буде доречним.

Але й зовсім відмовлятися від свята не можна – Дракон може вважати, що його не поважають, і образитися. Тим не менш, потрібно дотримуватися основних правил. По-перше, святкова вечеря має бути урочистою. Навіть зустрічаючи Новий рік удома, робити це потрібно за повного параду: у гарному одязі, за світла свічок та з посудом для особливих випадків. Красива – але неголосна та нетанцювальна – музика допоможе створити відповідну атмосферу. По-друге, ні в чому, включаючи одяг, прикраси та страви на святковому столі, не повинно бути дешевизни: нехай речей чи продуктів буде менше, однак вибір потрібно зробити лише на користь найвищої якості.

Улюблені кольори Зеленого Дракона

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Найкращий спосіб створити собі святковий настрій – прикрасити будинок до приходу Різдва та Нового року: купити – або зробити своїми руками – нові штори, скатертини, ткані серветки, накидки та наволочки для диванних подушок. Дракон у Китаї є символом імператорської влади, головними кольорами якої є червоний та золотий кольори в будь-яких поєднаннях. Можна додати до них білий та зелений, зробивши декор у традиційних кольорах Різдва. Ті, для кого такі поєднання здадуться надто яскравими, можуть вибрати фіолетовий або фіолетовий зі сріблом – це матиме більш приглушений, але не менш розкішний вигляд. Головне, не цуратися блиску – без нього Дракон не мислить свого існування. Не обов'язковими, але бажаними, є і фігурки Дракона, які прикрасять інтер'єр, – найкраще, якщо вони будуть дерев'яними чи керамічними.

Що приготувати

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Хазяїн року, незважаючи на своє містичне походження, травоїдною твариною не є, він однаково любить як м'ясо, так і рибопродукти. Тому, накриваючи новорічний стіл, потрібно орієнтуватися на свій смак, наявні в сім'ї можливості та, звичайно ж, фінансовий стан. Тим же, хто хоче зробити Дракону приємне, потрібно приділити особливу увагу десертам. Прийнято вважати, що Дракон – ласун, тому, насамперед, на святковому столі мають бути різноманітні смаколики – до того ж, необов'язково шкідливі, зараз є можливість придбати масу корисних солодощів, які і можна виставити для себе та гостей.

Як прикрасити будинок

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Здавалося б, чого нас не варто вчити, так це того, як вбирати ялинку – цією навичкою від дитинства володіють усі. Тим не менш, щороку дизайнери підкидають нам цікаві ідеї – так, цього року у тренді квіти та ягоди, які мають замінити звичні кулі, фігурки, шишки та бурульки. Втім, ті, хто є прихильником консервативного підходу до прикрашання новорічного дерева, можуть не робити таких різких рухів, зупинившись на традиційних іграшках.

Якщо говорити про конкретні предмети, які обов'язково мають бути на ялинці цього року, то, по-перше, це китайські монетки, що символізують багатство. Вважається, що вони приваблюють успіх у фінансових питаннях і в будь-який інший час, але в рік Дракона їхній магічний вплив на наше життя збільшиться в рази, особливо якщо зв'язати кілька штук червоною атласною стрічкою. По-друге, Дракона потішить його власна фігурка або кулька з його зображенням – найкраще, якщо вона буде зеленою. Ну, і по-третє, з наявних іграшок бажано вибрати ті, які поєднують у собі червоний та золотий кольори. Слушною також буде комбінація фіолетового і срібного, та й зеленого — куди ж без нього напередодні року Зеленого Дерев'яного дракона.

Що вдягнути

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Прикрасивши будинок, накривши стіл і вбравши ялинку, не варто забувати і про себе. Відповідаючи на запитання, який колір одягу вибрати для новорічної ночі, астрологи, незважаючи на притаманний господареві року зелений, не наполягають на ньому. У всякому разі, він не повинен бути яскравим – краще нефритовим чи малахітовим. Стосується це і червоного – яскравий червоний відтінок краще замінити на бордовий або пурпуровий, зате яскраво-червоним може – і повинен! — бути манікюр. Дракон навряд чи оцінить блякле вбрання, тому всі пастельні відтінки краще відкласти убік, не любить господар року і синій колір – у ньому в новорічну ніч краще не з'являтися.

Фасони — як у жіночому, так і в чоловічому одязі — необхідно вибирати класичні — жодної фривольності, вульгарності або, не дай боже, повсякденності, Дракону це не за статусом. Що стосується фактури матеріалів, то найкращими будуть шовк і парча, а також шкіра — найкраще ековаріант. Щоб бути в тренді господаря року, без блискіток – люрексу, стразів та паєток – не обійтися, а їхню кількість визначить особистий смак кожного. Прикраси можна вибирати масивні – платинові, золоті чи срібні, біжутерія несумісна з імператорською величчю Дракона. Втім, можливий і варіант із дерев'яними прикрасами – з урахуванням стихії наступного року.

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