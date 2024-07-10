Рік Зеленої Дерев'яної Змії: що чекає на нас 2025-го

До настання нового – 2025 року – залишилося менше пів року, тому саме час дізнатися, яким він буде і що нам принесе. Про це може розповісти тотем, під яким – згідно з китайським календарем – він мине: у кожного з дванадцяти тварин, що складають його коло, свій «характер», а, отже, і події, що очікують нас наступного року, багато в чому можуть бути визначені наперед.

Про те, яка тварина опікуватиметься нами 2025 року і як зміниться наше життя в цей час, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Новий рік мине під знаком Зеленої Дерев'яної Змії – він триватиме від 29 січня 2025 року до 16 лютого 2026 року. Її тотем посідає шосте місце серед дванадцяти знаків китайського календаря, попереднє її царювання було 2013-го, а наступне настане 2037 року.

Змія – символ мудрості

Змія – мабуть, найзагадковіша істота китайського зодіаку. У всіх життєвих ситуаціях її представники керуються не так розумом, як інтуїцією, хоча за розумовими та інтелектуальними здібностями перевершують багатьох. Змії розважливі і знають, як із будь-якої ситуації отримати вигоду. Вони не визнають авторитетів, тому за будь-яких обставин керуються винятково власною думкою. Змії – приємні співрозмовники, хоча вважають за краще більше слухати, ніж говорити, але всі їхні репліки улучають у точку. До того ж, вони знають, як сказати іншій людині гарне і замовчати про погане.

Дерево – молоде та зелене

Якщо вірити китайській астрологічній традиції, характер року визначається як знаком-тотемом, а й стихією, яка цього року відповідає. Стихія 2025 року — Дерево, до того ж не осіннє, що завмирає з листям, що осипається, а весняне, молоде і зелене. Як правило, такі характеристики говорять про успішність більшості починань цього часу — робота над ними виявиться набагато пліднішою, ніж над тими, що були розпочаті раніше, але з якоїсь причини незакінчені досі. Вітатимуться також свіжі ідеї та креативний погляд на вирішення звичних – а іноді й добряче набридлих – проблем.

Соціальна напруженість та військові конфлікти

Мабуть, більше за інших питань нас цікавить геополітична ситуація у світі – особливо це стосується соціальної напруженості та конфліктів, зокрема й військових. Змія не любить різких змін, тому ситуація у світі – як на кращий, так і на гірший бік – у цей час не зміниться, в нашій країні вона, найімовірніше, залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Щоправда, є надія на те, що мирних угод буде досягнуто ще нинішнього, 2024 року, а це означає, що в рік Змії вони не будуть порушені і на нас чекає спокійний час.

Технічний прогрес

Змія зосереджена на отриманні нових знань, тому технічний прогрес у цей період на місці не стоятиме. Переважно його розвиток буде пов'язаний із штучним інтелектом: продовжиться автоматизація процесів, у яких зараз застосовується ручна праця, зміниться робота транспорту та системи охорони здоров'я – у них особливо важливе застосування нових технологій. З'являться нові джерела відновлюваної енергії, будуть знайдені способи вирішення таких глобальних викликів як зміна клімату та пандемії, що позначиться на якості життя.

Один в полі воїн

Змія – істота не колективна, тому наступного року успіху у професійному відношенні досягнуть переважно ті з нас, хто працюватиме поодинці – тобто це той рідкісний випадок, коли один у полі воїн. Звичайно, відмовлятися від допомоги в деяких особливо важливих випадках не варто, але перемога в новому році за самотніми геніями, які зможуть сподіватися тільки на себе, зате й славою ділитися ні з ким не доведеться. Щоправда, зворотним боком роботи поза колективом може стати схильність до стресів – все-таки важко нести все на своїх плечах: у таких випадках бажано взяти тайм-аут, перепочити і все буде гаразд.

Гарний час для зміни роботи

У рік Змії не тільки можна, а й потрібно міняти роботу – на більш цікаву, творчу та вигідну у фінансовому плані. У кар'єрі потрібно прагнути від простого до складного: кожне нове завдання має бути складнішим і перспективнішим за попереднє, тому, відчути, що на нинішньому робочому місці ми досягли стелі, необхідно шукати нове. У роботі необхідно виявляти такі якості, як проникливість і винахідливість, а всі питання вирішувати вдумливо і не поспішаючи. Важливо також прагнути особистісного зростання та професійного самовдосконалення, а також прагнути практичності та ефективності.

Хто добре відпочиває, той добре працює

У рік Змії потрібно не лише посилено працювати, а й повноцінно відпочивати – без релаксу відновити сили для нових успіхів не вдасться. Необхідно з користю проводити вихідні, вчасно брати відпустку та робити перерви протягом робочого дня. Особливо важливо це для тих, що дбати про своє здоров'я: будь-які захворювання набагато простіше запобігти, ніж згодом лікувати.

Дружба та кохання

Змії вибіркові у відносинах: спілкуванню з людиною, яка, як їм виявиться, не дотягує до їхнього рівня, вони віддадуть перевагу самотності. Перед тим, як стати другом Змії, необхідно пройти досить жорсткий «кастінг», тільки після цього представники знака допустять їх у своє коло. Змії рідко діляться своїми секретами та таємницями – навіть із близькою подругою чи другом вони або обговорюють його проблеми, або розмовляють на абстрактні теми. Серед знаків китайського календаря найкраща сумісність у Змії з Драконами та Півнями, а напружені стосунки – з Тігром, Кроликом та Козою. До речі, це стосується не тільки дружніх, а й романтичних відносин. Тим не менш, це не означає, що представникам цих тотемів не вдасться знайти з господаркою року спільну мову – головне, не обманювати її: зла та зради Змія не пробачить.

Знамениті люди, що народилися на рік Змії

Список знаменитих людей, що народилися під знаком Змії, вражає — так, Зміями є Гете, Авраам Лінкольн, Альфред Нобель, Стівен Хокінг, Пабло Пікассо, Франц Шуберт, Одрі Хепберн, Мохаммед Алі, Брюс Лі, Бред Пітт.

Читайте також: