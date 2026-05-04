Росія втрачає контроль: астрологиня розповіла, коли у Путіна почнуться складні часи

Гороскоп Росії традиційно будують на момент ухвалення Декларації про державний суверенітет РРФСР — 12 червня 1990 року о 14:10. Саме цю дату вважають точкою народження сучасної російської державності в астрологічному сенсі і вона слугує основою для аналізу її довгострокових циклів та ключових транзитів, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Почнемо з того, що і в гороскопі Росії, і в гороскопі Володимира Путіна присутній аспект з’єднання Плутона і Ліліт. У карті Росії це з’єднання стоїть у Скорпіоні — знаку, де Плутон перебуває в керуванні, а Ліліт виявляє свої найбільш негативні якості.

Місяць як нічне світило у Скорпіоні перебуває в статусі падіння, а Ліліт в астрології розглядають як його тіньову похідну. Таке становище посилює теми прихованої сили, криз, трансформацій і тих процесів, які розгортаються в глибинних шарах колективного несвідомого.

У гороскопі Володимира Путіна з’єднання Плутона і Ліліт у Леві виявляється як сильна фіксація на владі та страх втрати контролю. Лев — знак персональної влади, статусу і символічного «трону», а Плутон у з’єднанні з Ліліт посилює тінь цього архетипу. В астрологічній інтерпретації таке становище часто вказує на глибокий внутрішній страх втратити позицію, вплив або визнання, що робить тему утримання влади центральною і психологічно чутливою.

Напружений аспект між з’єднанням Плутона і Ліліт у Скорпіоні гороскопа Росії та з’єднанням Плутона і Ліліт у Леві гороскопа Путіна створює вкрай жорстку, конфліктну та руйнівну динаміку. Скорпіон підкреслює кризи, тиск системи, владу й великі гроші, земні надра, темні імпульси та процеси, що розгортаються в глибині та призводять до зіткнень із тіньовим боком. Лев, навпаки, пов’язаний з особистою владою, статусом, образом лідера і потребою утримувати «трон».

Коли ці елементи гороскопа утворюють квадрат, виникає напруженість між колективними глибинними пластами й особистими мотивами, між масштабними подіями та страхом втрати влади.

Ліліт із Плутоном у Скорпіоні розкривають приховані шари й оголюють те, що довго залишалося під поверхнею, тоді як їхнє становище цих самих елементів у Леві утримує фокус на контролі та символічній недоторканності. У підсумку формується зв’язок, що вказує на внутрішній конфлікт між прагненням зберегти владу і неминучим завершенням циклу.

Путін — останній президент тієї Росії, яку ми знаємо. Його місія є руйнівною як для його країни, так і для України і для світу загалом. Про Харків, Одесу, Херсон, Донбас і Крим вигадали зручну історичну конструкцію, видаючи політичний міф за реальність. Однак це пояснюється з’єднанням Ліліт і Плутона в гороскопі Путіна — хворобливі амбіції. На жаль, це і показник того, що заради досягнення цілей він здатен на все, аж до застосування ядерної зброї.

Однак транзитні Ліліт і Плутон у другій половині 2027 року в опозиції до Ліліт і Плутона в гороскопі Путіна, повернуть проти нього ж самого цю агресивну енергію. Водночас це буде напружений аспект до Ліліт і Плутона карти Росії, що свідчитиме про виснаження країни — значні людські й матеріальні втрати, витрачання військових запасів. Відповідно, Росія буде вимушена піти на поступки й погодитися на підписання мирної угоди з Україною, але без її кабальних умов.

З відходом Путіна всі механізми підтримання культу особи і «непорушної російської культури» досить швидко почнуть давати збій. І поступово країна може розділитися на кілька незалежних держав за національними околицями і регіональними центрами. Але це вже не буде Росія з її прагненням до домінування, контролю над сусідніми територіями, диктату своєї волі та спроб відновлення колишньої величі.

У період від червня 2027 року до березня 2028 року у Водолії зустрічаються транзитні Ліліт і Плутон, добудовуючи напружену конфігурацію «тау-квадрат» з Ліліт і Плутоном у гороскопах Росії і Путіна. В астрологічній інтерпретації така конфігурація вказує на глибоку системну кризу, коли колишня конструкція починає втрачати стійкість і підходить до фази розпаду.

До 1 липня 2026 року транзитний Юпітер переміщується знаком Рака, де і натальний Юпітер Росії, її амбіції поки що залишаються масштабними. Але це остання кульмінація, і вже влітку 2026 року планети сприяють Україні.

26 квітня Уран (бог Неба) покинув важку, земну стихію Тельця (статус падіння) і увійшов у знак Близнята до 2033 року, яким управляє Меркурій. Повітря дає планеті свободу. Уран — вища октава Меркурія.

Уран у Близнятах змінює характер військових конфліктів. У період першої інгресії (7 липня – 8 листопада 2025 року) розвиток безпілотних технологій і летючих систем спостереження та розвідки перебудував логіку війни.

«Байрактари», «Джавеліни» та інші символи перших років війни вже відійшли в минуле. Вони зіграли свою роль, але час змінюється. Нові розробки визначають сучасну тактику і формують зовсім інший характер бойових дій.

Україна переходить до нового етапу розвитку оборонної промисловості та вже лідирує в інноваціях із застосування безпілотників на фронті, а Росія стикається з «панікою» через технологічне відставання в цій сфері, особливо у використанні «безшумних» дронів. І наполягає на переговорах із завершення війни, які, справді, потрібні. Та поки що вимоги Росії є надто високими, проте дуже скоро вони зменшаться.

2030 року Уран з’єднається із Сонцем гороскопу Росії, що призведе до її глибокого оновлення, оскільки Уран приносить нові підходи до управління, взаємодії та розподілу влади. В астрологічній традиції таке з’єднання символізує різкий поворот, звільнення від застарілих структур і перехід до сучаснішого та гнучкішого устрою. Для всього світового співтовариства — це позитивні зміни.

Від серпня 2026 року до березня 2028 року — повернення кармічних Місячних Вузлів у гороскопі Росії. Ці 1,5 року роки року завжди підбивають підсумки і часто приносять потрясіння. Період складний для Росії — зміниться влада і сам устрій системи управління державою. Минулого разу це було 18 років тому (січень 2008 – серпень 2009).

Звичайні люди проживають такий період із 36,5 до 38 років, і виходом із цього є нове життя, хоч би як сильно людина була прив’язана до того звичного й рідного, що було з нею попередні 18 років.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

