Розлучення у знаків зодіаку: як переживають цей період Тельці, Раки, Терези та Риби

Астрологія допомагає зрозуміти, як же знайти виходи, зцілитися і розквітнути на руїнах минулого. Тельці, Раки, Терези і Риби стикаються з глибоким болем, але саме через нього народжують ніжність і мудрість. Часто заглиблюються у себе, але однаково прагнуть знайти партнера і почати нове життя з блиском в очах, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Тельцям, Ракам, Терезам і Рибам найважче — їм потрібні час і підтримка, щоб не згаснути.

Телець — Хоронитель саду

Архетип: Венера, втілення тіла і насолоди.

Міф: Телець схожий на Деметру, богиню родючості, яка не може змиритися з втратою. Розлучення вибиває ґрунт з-під ніг, забирає відчуття стабільності. Але як Деметра повернула родючість землі, так і Телець після довгої зими здатний розквітнути. Важливим є час: поки він сумує, здається, що сад зів’яв, але потім коріння дає нові паростки. Його процвітання приходить повільно, але залишається назавжди.

Тельцям важливо навчитися не триматися за минуле зі страху змін. Щоб відволіктися, створіть затишний простір, займіться тілом та естетикою. Природа, масаж, кулінарія — все, що повертає їм відчуття стабільності та краси.

Оскільки для Тельця одним із головних пріоритетів є стабільність, то розрив стосунків може сприйматися як землетрус. Однак земля після бурі народжує нові плоди.

Телець важко відпускає звичне, а коли віднаходить у собі сили це здійснити, знаходить надійнішого партнера. Процвітання приходить повільно, але міцно. Він може довго триматися за минуле, але коли приймає зміни, то будує нове життя з іще більшою стабільністю і красою.

Рак — Хоронитель вогнища

Архетип: Місяць, велика мати.

Міф: розлучення для Рака подібне до вигнання з рідної домівки і серцевої рани. Представники цього знака зодіаку є охоронцями домашнього вогнища, перебувають під заступництвом Місяця. І нічне світило нагадує про те, що після будь-якої темряви настає світло. Ваше коріння — це ваша сила.

У такий період Раки нібито стоять на кордоні двох світів — як Геката, богиня перехресть, і як Селена, небесна дороговказниця. Перед ними — вибір: замкнутися в печалі, залишитися в тіні минулого, або розкритися назустріч оновленню, дозволивши турботі прийняти нову форму.

Геката (темний бік Місяця) кличе вглиб — до чесного погляду на біль, до внутрішньої трансформації. Селена веде вгору — до інтуїтивної, легкої, вільної турботи, яка більше не вимагає жертви, а стає даром. Це символізує певний рух лінією душі, де старе помирає, щоб народилося теперішнє.

Це знак, який пов’язує стосунки з сім’єю, домом, безпекою. Втрата близької людини для нього дорівнює краху цілого світу. Рак може довго жити спогадами, впадати в меланхолію. Але якщо він знаходить нові джерела турботи (діти, творчість, допомога іншим), починає повільно відроджуватися.

Терези — Шукачі рівноваги

Архетип: Венера в повітряній іпостасі, богиня гармонії.

Міф: для представників знака Терези розлучення можна описати, як поламку терезів Феміди. Їхній внутрішній світ втрачає баланс, адже вони народжені бути в парі. Але саме тут розкривається архетип Афродіти Уранії, кохання духовного та очищеного: Терези знаходять нові стосунки, що будуються на істинній рівності. Вони процвітають тоді, коли вчаться бути цілісними і на самоті.

Розлучення для Терезів — це руйнування гармонії. Але Афродіта і Феміда вчать: рівновага повертається через нові форми, естетику, соціальні взаємини. Важливо не прискорювати процес відновлення і не кидатися в нові стосунки. Спочатку треба знайти баланс усередині. Танці, мистецтво, медитація — все, що повертає гармонію. Істинне зцілення приходить, коли вони знаходять гармонію всередині себе.

Терезам найскладніше бути на самоті, вони впадають у депресію, проте завжди шукають нових стосунків. Саме через партнерство вони процвітають знову. Народженим під цим знаком важливо навчитися сприймати розставання як перезапуск, адже нові стосунки часто виявляються гармонійнішими за старі.

Риби — Містики та поети

Архетип: Нептун, бог ілюзій і натхнення.

Міф: після розлучення Риби можуть почуватися дезорієнтованими, немов Орфей, що спустився в підземний світ у пошуках Еврідіки — любові, сенсу, втраченої гармонії. Ці «тіні» є внутрішніми лабіринтами пам’яті, жалю, фантазій про те, як могло б бути.

Риби схильні ідеалізувати, розчинятися в партнері, і коли ілюзія руйнується, вони губляться між реальністю і мрією. Для них розлучення — як містична мандрівка. Вони можуть зануритися в мовчання, самотність, нічні роздуми, намагаючись зрозуміти, де була помилка — в собі, в іншому, в долі. Їхній біль немов розчинено в атмосфері, в музиці, у снах, у відчутті, що світ став чужим.

Але саме в цьому стані — на межі між світами — Риби знаходять свою силу. Вони починають писати, малювати, молитися, творити. Знаходять силу там, де інші бачать тільки порожнечу — у тиші, у сльозах, у символах, у снах. І коли вони повертаються з цього внутрішнього підземного світу, вони вже не ті. Вони — глибші, мудріші, світліші. Їхнє страждання стає творчим імпульсом, а духовний пошук — способом повернути собі цілісність.