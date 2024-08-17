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Рулетики з кабачків із помідорами та сиром: рецепт легкої закуски

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
122 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
1 хв
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Рулетики з кабачків із помідорами та сиром: рецепт легкої закуски

Рулетики з кабачків з помідорами та сиром / Фото: Credits

Рулетики з кабачків – це чудова літня закуска, яка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного обіду чи вечері.

Кабачкові рулетики готують на основі кабачкових слайсів, які обсмажуються у яєчному клярі. А ніжну сирну начинку доповнять соковитий помідор і пікантний часник.

Інгредієнти

кабачки молоді
2 шт.
сир твердий
100 г
сметана
2 ст. л.
борошно
1 скл.
яйця курячі
2 шт.
помідори
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
кріп свіжий
олія
  1. В окремій мисці збийте віночком яйця із сіллю.
  2. Твердий сир натріть на великій тертці.
  3. Помідори наріжте смужками.
  4. Кріп дрібно подрібніть.
  5. Кабачки промийте, обріжте хвостики та наріжте тонкими слайсами. Посоліть. З двох боків обваляйте в борошні, занурте у збите яйце і обсмажте на розігрітій сковороді з олією, з двох боків, до золотистої скоринки.
  6. Для начинки з'єднайте твердий сир, сметану, зелень, часник, видавлений через прес, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте.
  7. На обсмажений кабачок викладіть сирну начинку, помідор і загорніть у рулетик.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

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