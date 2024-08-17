Рулетики з кабачків із помідорами та сиром: рецепт легкої закуски

Рулетики з кабачків – це чудова літня закуска, яка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного обіду чи вечері.
Кабачкові рулетики готують на основі кабачкових слайсів, які обсмажуються у яєчному клярі. А ніжну сирну начинку доповнять соковитий помідор і пікантний часник.
Інгредієнти
- кабачки молоді
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- сметана
- 2 ст. л.
- борошно
- 1 скл.
- яйця курячі
- 2 шт.
- помідори
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп свіжий
- олія
- В окремій мисці збийте віночком яйця із сіллю.
- Твердий сир натріть на великій тертці.
- Помідори наріжте смужками.
- Кріп дрібно подрібніть.
- Кабачки промийте, обріжте хвостики та наріжте тонкими слайсами. Посоліть. З двох боків обваляйте в борошні, занурте у збите яйце і обсмажте на розігрітій сковороді з олією, з двох боків, до золотистої скоринки.
- Для начинки з'єднайте твердий сир, сметану, зелень, часник, видавлений через прес, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте.
- На обсмажений кабачок викладіть сирну начинку, помідор і загорніть у рулетик.
Поради:
- Сир використовуйте будь-який.
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