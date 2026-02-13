- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Кількість переглядів
- 99
Час на прочитання
- 1 хв
Салат із сиром бурата, помідорами та руколою: рецепт корисної страви
Основа приготування салату — це м’який, ніжний сир бурата з вершковою начинкою, соковиті помідори, рукола і заправка з оливкової олії та бальзамічного оцту.
Ця страва підійде для легкого обіду або закуски, вона чудово поєднується за смаком із зеленню, помідорами та хрусткими грінками.
Інгредієнти
- сир бурата
- 150 г
- помідори чері
- 8 шт.
- рукола
- 130 г
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- бальзамічний оцет
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- кедрові горішки
- батон
- 4 скибочки
- часник
- 2 зубчики
Помідори, руколу вимийте та обсушіть паперовим рушником.
Помідори чері розріжте на половинки.
Кедрові горішки підсмажте на сухій пательні до злегка золотистого кольору й остудіть.
Для заправки: у мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, додайте перець чорний мелений, сіль і перемішайте.
Батон наріжте на невеликі шматочки, посоліть і підсушіть у духовці до золотистого кольору, часник почистьте і натріть ним грінки.
Викладіть на плоску тарілку руколу, помідори, в центр викладіть сир бурата, полийте все заправкою.
Під час подавання приберіть мотузочку з шапочки сиру, розріжте ножем на 3-4 частини, щоб вершки розтеклися на зелень і помідори, посипте кедровими горішками і подайте з грінками.
Поради:
Кедрові горішки використовуйте за бажанням.
Руколу можна замінити базиліком.