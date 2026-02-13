ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

Салат із сиром бурата, помідорами та руколою: рецепт корисної страви

Основа приготування салату — це м’який, ніжний сир бурата з вершковою начинкою, соковиті помідори, рукола і заправка з оливкової олії та бальзамічного оцту.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
182 ккал
Салат із сиром бурата, помідорами та руколою

Салат із сиром бурата, помідорами та руколою / © Credits

Ця страва підійде для легкого обіду або закуски, вона чудово поєднується за смаком із зеленню, помідорами та хрусткими грінками.

Інгредієнти

сир бурата
150 г
помідори чері
8 шт.
рукола
130 г
оливкова олія
2 ст. л.
бальзамічний оцет
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
кедрові горішки
батон
4 скибочки
часник
2 зубчики

  1. Помідори, руколу вимийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. Помідори чері розріжте на половинки.

  3. Кедрові горішки підсмажте на сухій пательні до злегка золотистого кольору й остудіть.

  4. Для заправки: у мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, додайте перець чорний мелений, сіль і перемішайте.

  5. Батон наріжте на невеликі шматочки, посоліть і підсушіть у духовці до золотистого кольору, часник почистьте і натріть ним грінки.

  6. Викладіть на плоску тарілку руколу, помідори, в центр викладіть сир бурата, полийте все заправкою.

  7. Під час подавання приберіть мотузочку з шапочки сиру, розріжте ножем на 3-4 частини, щоб вершки розтеклися на зелень і помідори, посипте кедровими горішками і подайте з грінками.

Поради:

  • Кедрові горішки використовуйте за бажанням.

  • Руколу можна замінити базиліком.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie