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Салат з куркою, грибами та свіжим огірком: літній варіант "Олів'є"

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
2020
Час на прочитання
1 хв
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Салат з куркою, грибами та свіжим огірком: літній варіант "Олів'є"

Салат з куркою, грибами та свіжим огірком / Фото: Credits

Салат із куркою, грибами та свіжими огірками стане паличкою-виручалочкою для тих, кому не вистачає часу для приготування складних страв.

Салат із чотирьох інгредієнтів та заправки, але за смаком він з легкістю може змагатися з традиційним "Олів'є".

Складники

  • куряче філе – 2 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • гриби мариновані – 200 г;
  • огірки свіжі – 2 шт.;
  • майонез;
  • зелень.

Приготування

  • Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин. Остудіть.
  • Мариновані гриби та куряче філе наріжте кубиками.
  • Яйця відваріть круто, остудіть. Наріжте кубиками.
  • Огірки вимийте, обсушіть. Наріжте брусочками.
  • У салатниці поєднайте варене філе, гриби, яйця, свіжі огірки. Заправте майонезом. Перемішайте. Посипте зеленню.

Поради

  • Замість майонезу можете взяти сметану або будь-яку іншу заправку.
  • Для аромату філе в бульйон під час варіння додайте спеції.

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Дата публікації
Перегляди
2020
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