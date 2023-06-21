Салат з куркою, грибами та свіжим огірком: літній варіант "Олів'є"

Салат із куркою, грибами та свіжими огірками стане паличкою-виручалочкою для тих, кому не вистачає часу для приготування складних страв.
Салат із чотирьох інгредієнтів та заправки, але за смаком він з легкістю може змагатися з традиційним "Олів'є".
Складники
- куряче філе – 2 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- гриби мариновані – 200 г;
- огірки свіжі – 2 шт.;
- майонез;
- зелень.
Приготування
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин. Остудіть.
- Мариновані гриби та куряче філе наріжте кубиками.
- Яйця відваріть круто, остудіть. Наріжте кубиками.
- Огірки вимийте, обсушіть. Наріжте брусочками.
- У салатниці поєднайте варене філе, гриби, яйця, свіжі огірки. Заправте майонезом. Перемішайте. Посипте зеленню.
Поради
- Замість майонезу можете взяти сметану або будь-яку іншу заправку.
- Для аромату філе в бульйон під час варіння додайте спеції.
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