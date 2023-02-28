Сатурн у Рибах від 7 березня 2023 року: як ця подія вплине на наші життя

7 березня – дуже важливий день для представників таких знаків зодіаку: Риби, Діва, Близнята, Стрілець, Водолій, Рак, Скорпіон. Це обумовлено інгресією планети Сатурн у Риби о 15:34 за київським часом. Також цього дня повня у Діві о 15:34 за київським часом, і ця астрологічна подія вплине на життя всіх людей.

Сатурн – планета карми, законів, і обмежень. Характеризує соціальне життя, вищу мету, кар'єру, політичні процеси. Цикл Сатурна – 29, 5 року, і цей вік є одним із критичних у нашому житті. Тобто кожні 30 років Сатурн повертається до тих самих координат на небі, в яких планета була під час народження, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Транзит Сатурна у Рибах, насамперед, дасть свободу Водоліям і обмежить можливості, народжені під знаком Риби. Попередні 2,5 року Сатурн переміщувався за знаком свободи та незалежності – Водолієм. Весь світ зіткнувся з обмеженнями, а особливо представники цього знака зодіаку. Однак Сатурн є другим управителем Водолія, що допомогло багатьом людям, діяльність яких пов'язана з водолійськими енергіями, знайти для себе точку опори.

Сатурн – це лад, традиція та дисципліна. Планета формує серйозність та зміцнює життєві позиції. Коли планета кожні 2,5-3 роки входить у кожен знак зодіаку, це свідчить, що настав час нести персональну відповідальність за раніше здійнені вчинені. У цей період Риби зіткнуться з внутрішніми протиріччями, відбуватиметься боротьба в них самих, сумніви, коливання, але так чи так помітні іншим, видимі в стані нерішучості, або навпаки – у протистоянні та не злагоді. Це важкий період структурування особистості, але протягом цього часу можна навчитися бути зібраним та серйозним.

Попередні 2,5 року Водолії отримували життєві уроки, відпрацьовували свою карму, але водночас багато представників цього знаку зодіака набули внутрішнього стрижня. Наступні кілька років для Водоліїв будуть дуже яскравими, оскільки нарешті зможуть досягти відчуття бажаної волі. Наприкінці лютого – на початку березня 2023 року Сатурн підіб'є підсумки, допоможе закріпити результат, після чого на Водоліїв чекає нова реальність, яка почне оформлюватися вже у квітні – травні поточного року.

Рибами Сатурн буде переміщуватися від 7 березня 2023 до 15 лютого 2026 року. Насамперед цей період надовго запам'ятається представникам знака Риби. Наскільки несподіваними і незручними є обмеження Сатурна у Водолії (кінець 2020 – початок 2023), настільки плавно планета виявляє себе в Рибах. Не варто транзит Сатурна сприймати як покарання, але це все ж таки, серйозне життєве випробування. Насамперед, переміщуючись тим чи тим знаком зодіаку, планета посилює здатність структурувати, планувати, зосереджуватися. Проте це відбувається через взяття на себе додаткових зобов'язань, самоорганізацію, що дозволяє створити певну систему, яка вписується у загальноприйняті рамки.

Сатурн у Рибах вчить чіткому та беземоційному розрізненню структури та кордонів, допомагає правильно оцінити ситуацію та виставити оцінку. Також, переміщуючись цим знаком, планета зумовлює формування підводних каменів, куди будуть натикатися представники знака Риби, цим працюючи як криголам, прокладаючи шлях іншим, але водночас, певною мірою, жертвуючи собою. Якщо людина, народжена під знаком Риби, зможе подолати нестачу впевненості в собі та доведе, що здатна на більше, тоді вивільниться напружена енергія, і вона зможе здійснити всі свої життєві цілі та плани.

Риби – символ духовності, віри, ідеалів, протилежний Діві. Переміщуючись Рибами, Сатурн будує опозицію до Сонця людей, що народилися під знаком Діви. Якщо розділити повне коло, що становить зодіак, і має величину кола у градусах 360 на 2, ми отримаємо 180 градусів – аспект опозиції. 2 (двійка) символізує два початки, дві протилежності, відмінність та взаємодоповнення, як Ян та Інь. Виявляти себе Сатурн і Сонце у цьому аспекті аналогічно – через протистояння, протиріччя створення цілого.

Двійка – активне джерело коливань, тому опозиція пов'язана з розривами, руйнуваннями як видом випробування, пройшовши через яке, представники знака Діви отримають доповнення, компенсацію та гармонію. Тому необхідно бути готовими до того, що в період від 7 березня 2023 року до 15 лютого 2026 року багато Дів зіткнуться з протиріччям та протистоянням з боку зовнішнього світу. Щоб звести до мінімуму можливі складнощі, необхідно навчитися встановлювати рівновагу, але надмірної поступливості слід уникати. У найближчі три роки Діви напрацюють ті якості, яких може не вистачати для соціального та професійного успіху. Це стане можливим через інших людей, через навколишній світ, але у вигляді саме складних життєвих ситуацій.

Близнята і Стрільці також мають приготуватися до складного періоду, бо напружений аспект від транзитного Сатурна до Сонця представників цих знаків зодіаку змушує боротися, призводить до конфліктів, руйнувань як внутрішніх (особисте життя, здоров'я), так і зовнішніх (кар'єра, професійна діяльність). Але руйнується лише те, що нестійке, що вже немає сенсу підтримувати та реконструювати. Аспект "квадратура" пов'язаний із 4 (четвіркою) символізує конкретну реалізацію, матеріалізацію, оформленість, жорсткість. У найближчі три роки виявиться те, що відкладалося у довгу скриньку у попередні роки.

Квадратура транзитного Сатурна до Сонця Близнят і Стрільців змусить їх пройти життєві уроки, скласти іспит і вимагатиме величезних енергетичних витрат на шляху до досягнення мети. Але такі умови напруженого аспекту формують особистість сильну, часом жорстку, зі стрижнем усередині, строгою внутрішньою системою. Або, не пройшовши випробувань квадратом, людина отримує руйнування і перетворюється на становище примусу, його змушують, ставлять у жорсткі рамки, важкі умови. Таким чином, квадрат виховує і "вирощує" в людині Особистість, або людина сама стане "Квадратом" — стійкою, реалізованою в цьому світі, або буде пригнічена обставинами ззовні.

Раки і Скорпіони також виявляться під впливом Сатурна, але це пов'язано з вдалим збігом обставин, успіхом в роботі. З'явиться можливість виявити те, що представники цих знаків добре вміють або чимось майстерно володіють. Для цих людей дуже важливо знайти свій внутрішній світ, який дасть їм змогу погасити внутрішні конфлікти та подивитися на життя з об'єктивної точки зору. Їм необхідно зв'язати в одне ціле безліч речей, вчинків та дій, але в результаті, до весни 2026 року Раки та Скорпіони почуватимуться впевнено, досягнуть висот у соціальній сфері, створять успішний бізнес чи офіційно оформлять шлюбний союз. Але для цього необхідно будувати плани, працювати, а не сидіти склавши руки і чекати, коли все станеться само собою і якось.

Головна небезпека для Раків і Скорпіонів у тому, що в період гармонійного аспекту від транзитного Сатурна можуть з'явитися лінощі, небажання робити більше та використовувати можливості максимуму, бо і так все вдається. Такий стан, коли людина просто "пливе за течією", може стати причиною заблокованої енергії, що проявляється у складних, важких та неприємних ситуаціях, захворюваннях. Нагромаджену, але нереалізовану енергію дуже важко розблокувати, оскільки поступово вона ущільнюється. А через кілька років виникає інерція, створюється велика внутрішня напруженість, що призводить іноді до прагнення підкоритися долі, до самознищення або самобичування.

Транзит Сатурна у Рибах та його гармонійні аспекти до Сонця Раків та Скорпіонів допомагають позбутися життєвих проблем, які представлялися нерозв'язними та вимагали колосальних тимчасових та енергетичних витрат. Але необхідно цінувати час (Сатурн – володар Часу) та намагатися знайти відповіді, а не покладатися на щасливий випадок. Важливо ввімкнути цю позитивну енергію – і тоді обставини складуться якнайкраще для Раків і Скорпіонів.

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