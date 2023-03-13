Ще одна війна через 5 років: відьма-некромантка попередила про нову загрозу

За словами Тихої, в березні ЗСУ зможуть піти у контрнаступ на Бахмутському напрямку і не лише там.

Українська відьма-некромантка Марія Тиха заявила, що доки у світі існуватиме Росія, доти буде загроза повторної повномасштабної війни.

Про це вона сказала в інтерв'ю "УНІАН".

"Якщо зараз ця війна закінчиться і до російської влади прийдуть адекватні люди, війни не буде. А от якщо нічого не зміниться – буде (нова війна. – Ред.). Орієнтовно, це може статися через 5 років", – сказала Тиха.

Також некромантка повідомила, що незабаром диктатор Путін планує оголосити нову хвилю мобілізації в РФ.

"Він планує запровадити у Криму воєнний стан. Крім того, йому вкрай важливо у березні отримати Донбас та Луганськ, але цього не буде. Весна буде дуже загостреною для нас", – попередила вона.

Однак Тиха передбачає, що у березні-квітні Україна нарешті отримає танки та далекобійні ракети. Крім того у нас налагоджується власне виробництво військової техніки.

"Західні партнери допомагають тим, що постачають нам необхідні деталі. Більше того, отримавши ще додаткову допомогу від Заходу, вже в березні ми можемо піти у контрнаступ на Бахмутському напрямку та й не тільки", – підсумувала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше півфіналіст 20 сезону Міжнародної битви екстрасенсів Роман Шептицький заявив, що березень буде визначальним в плані подальших бойових дій.

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