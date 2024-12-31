Що чекає у новому – 2025 – році на всі знаки зодіаку: прогноз відомої астрологині

Наступний – 2025 – рік Зеленої Дерев'яної Змії стане початком глобальних змін, які відбуватимуться так повільно, що спочатку ми цього навіть не помітимо.

Найвищі планети – Уран. Нептун, Сатурн – змінять знаки перебування, що призведе до найрізноманітніших – часом очікуваних, а часом і несподіваних – подій: прискореного розвитку штучного інтелекту, утворення нових та переформатування старих військових блоків, революцій та державних переворотів – у деяких країнах може прийти до влади хунта, що стане причиною боротьби за свободу та справедливість. Нікуди не подінуться і військові конфлікти, що почалися раніше, але поряд зі старою в них буде використовуватися і нова — наприклад, біологічна — зброя.

На соціальному рівні на перший план вийдуть сімейні цінності, захист дітей та – одночасно – наявних на цей момент державних кордонів. Нам потрібно виявляти милосердя, займатися благодійністю і пробачати кривдників, тоді й нам вибачать ті, кому ми заподіяли зло. Також розташування вищих планет говорить про закінчення старого і початок нового життєвого циклу, так що на нас чекає багато важливих і цікавих подій: у житті суспільства на глобальному рівні відкриється новий розділ.

Про те, що чекає наступного року на всі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овнам не доведеться вибирати між коханням та грошима – на початку року вони отримають і те, й те. Починаючи від квітня, зірки можуть заганяти представників цього імпульсивного та емоційного знака у певні рамки, що викличе у них роздратування, але, наслідуючи «приписи» зверху, вони відчують, що жити і працювати за правилами – легше і простіше. Зустрічі та розставання, які відбудуться в цей час, матимуть кармічний шлейф: тут вони «пожнуть» те, що «посіяли».

Телець

Тельці весь свій час і увагу присвячуватимуть роботі: їм вдасться всерйоз просунутися кар'єрними сходами і добре заробити, особливо якщо вони зв'яжуть свою діяльність з новими та перспективними технологіями – насамперед розвитком штучного інтелекту. Завзятість та наполегливість у роботі сприятимуть кар'єрному зростанню та покращенню матеріального добробуту, що для представників знака особливо важливо. Вдалими виявляться поїздки – як особисті, так і ділові.

Близнята

Близнята під впливом подій наступного року на багато речей будуть дивитися під іншим кутом зору — можна сказати, що у них відбудеться повна переоцінка цінностей: те, що здавалося важливим, вже не матиме значення, і навпаки. У будь-якій незрозумілій ситуації зірки радять їм звертатися за допомогою до друзів, тим більше, що в другій половині року в найближчому оточенні з'являться нові люди, які розділятимуть їхні інтереси та захоплення, а ось з кимось із колишніх, можливо, доведеться розлучитися.

Рак

Раки – особливо ті з них, хто давно мріяв про власну справу – зможуть нарешті припинити працювати на когось і заснувати свій бізнес. Процес цей буде нешвидким – своє щасливе майбутнє доведеться створювати буквально по «цеглинці», тож важливо запастися терпінням і завзятістю, а в деяких випадках і впертістю. Щоправда, і результат – насамперед фінансовий, перші плоди якого можна буде побачити вже у другій половині року, безсумнівно потішить представників знака.

Лев

У Левів всі приємні події – як у професії, так і в особистому житті – будуть пов'язані із зарубіжжям: саме там вони знайдуть і привабливу у всіх сенсі роботу, і ділових партнерів, і кохання, а, можливо, і долю. Імовірні подорожі – зокрема, і до місць сили, знайомство з новими друзями, спілкування з людьми інших культур, що значно розширить кругозір і, можливо, викличе бажання повністю змінити своє життя, перевернувши його з ніг на голову.

Діва

Діви зможуть досягти успіху – у будь-якій важливій для них життєвій сфері – лише у разі суворої дисципліни та обмежень, що для них, втім, не так складно, як для інших представників зодіаку. Поставивши перед собою одну мету, вони повинні будуть відмовитись від інших – мистецтво досягнення перемог вимагатиме від них таких «жертв». Можливо, також, що у них відкриється дар передбачення, завдяки якому вони не лише зможуть передбачити комусь майбутнє, а й проникнуть у чужі таємниці, а також стануть свідками загадкових подій.

Терези

Терезам зірки радять приготуватися до турбулентності в особистому житті: тут імовірні як розлучення, так і наступні за цим шлюби. У будь-якому разі люди, які розірвуть стосунки з колишніми партнерами на самоті не залишаться — за рік вони успішно знайдуть нових. Втім, зірки не рекомендують представникам знака створювати собі кумира – розчарування може виявитися прикрим, але на тих, хто пройде це випробування на міцність на «відмінно», чекає красива – як у кіно – церемонія одруження.

Скорпіон

Скорпіони мають кілька місяців на початку року, щоб підготуватися до змін – насамперед, у професійній – сфері життя. Вже в середині літа вони можуть отримати цікаву пропозицію від зарубіжних партнерів, заради якої їм доведеться зрушити з місця, тобто переїхати не тільки до іншої країни, а й на інший континент. Представниці прекрасної статі можуть зацікавитись пластичною хірургією, але зірки радять їм звернути увагу на менш радикальні способи вдосконалення зовнішності.

Стрілець

У Стрільців рік мине під знаком кохання: навіть ті представники знака, які давно розчарувалися в цьому боці свого життя і вже ні на що не сподіваються, несподівано зустрінуть людину, яка стане їхнім супутником надовго, можливо, назавжди – вже восени представники знака можуть чекати на весілля. Гроші будуть приходити в потрібному обсязі з різних джерел, але насамперед можна розраховувати на державні виплати та гранти від комерційних структур – головне, зацікавити їх можливими результатами своєї праці.

Козоріг

У Козорогів на перше місце вийдуть клопоти, пов'язані з нерухомістю: успішними стануть будь-які угоди – купівля, продаж, обмін, а також ремонт та декорування створеного раніше інтер'єру, головне – створити умови для комфортного життя та відпочинку після роботи. Ті, хто давно хотів переїхати до моря, зможуть нарешті здійснити цю мрію, до того ж житло вдасться як придбати, так і побудувати, що називається, з нуля – з урахуванням усіх своїх побажань. Робочий графік у цей час також бажано вибудувати «під себе» – так, як зручно самим представникам знака.

Водолій

Водоліям необхідно звернути особливу увагу на стосунки з дітьми, які в цей час стануть переламними: дорослі змінять місце проживання, вирушивши на навчання за кордон, або, створивши сім'ю і переїхавши на власну квартиру, а тинейджери – влаштують бунт через правила, що нав'язуються батьками, насамперед, пов'язаними з вибором професії та подальшого життєвого шляху. У будь-якому разі представникам знака знадобляться гнучкість і готовність йти на компроміси, у такому разі вони зможуть не лише налагодити стосунки, а й отримати радісні звістки про успіхи своїх дітей.

Риби

Початок року принесе представникам знака події, на які вони давно чекали – насамперед, це торкнеться їхньої родини, в якій вдало вирішуватимуться складні ситуації, що ускладнювали життя минулого року. Романтичні стосунки, які – з великою ймовірністю – виникнуть влітку, можливо, і не матимуть серйозних наслідків, але дадуть відчути всю повноту життя і не лише подарують приємні емоції, але і залишать незабутні враження. Професійні проблеми будуть вирішуватися легко і без напруження.

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