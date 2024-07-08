Що на нас чекає у другій декаді липня 2024 року: астрологиня розповіла про Марс та Уран на зірці Алголь

Друга декада липня 2024 року – найспекотніший період літа, як у сезонному, так і в астрологічному сенсі.

Від 12 до 17 липня Уран і Марс у точному аспекті поєднання зі шкідливою зіркою Алголь у знаку Тельця. Обидві планети в цьому знаку у негативному статусі: Уран – у вигнанні, а Марс – у падінні, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Уран, планета революцій, несподіванок, оновлень через руйнування старого, увійде в точне поєднання зі шкідливою зіркою Алголь, яке відбувається раз на 84 роки. А з'єднання Марса з Алголь – раз на 2 роки. Вже вдруге за період військової агресії РФ проти України відбувається з'єднання Урана і Марса в Тельці (знак пов'язаний з Україною). Влітку 2022 року це сталося у першій декаді серпня. Цього разу поєднання складних планет відбувається на зірці Алголь.

У найлегшому варіанті, в середині липня 2024 року, можна спостерігати загальну схильність до нудьги і похмурих настроїв. Варто пам'ятати про те, що наслідки цієї сполуки відчуватимуться до кінця липня, а може й довше – до виходу Урану зі знака Тельця. Як свідчить історія, поєднання Урана і Марса з Алголь приносить криваві та болючі зміни, трагічні та несподівані перевороти в житті цілих народів та держав.

Попереднє з'єднання Урана та Марса на Алголь було у травні 1857-го (Перша війна Індії за незалежність) – повстання індійських солдатів проти колоніальної політики англійців у 1857-1859 роках. У травні 1941-го Уран з'єднувався з Алголь, а після ретрофази, вже лютому-березні 1942-го, до Урана приєднався Марс. У ці роки на території України точилися запеклі бої під час Другої світової війни.

У другій половині липня 2024 року може активізуватися діяльність терористичних організацій, виникнути виверження вулканів, урагани, смерчі чи тайфуни, відбутися техногенні катастрофи. Краще відмовитися від авіаперельотів, перебування у натовпі, особливо революційно налаштованого. Тельцям, Левам, Скорпіонам та Водоліям, народженим у третій декаді зодіакального місяця, з усією відповідальністю необхідно підійти до питань своєї безпеки.

Алголь (Algol) – нерухома зірка 2-ї величини сузір'я бета Персея, положення 26 ° 24 'знаку Тельця. Зірка, що змінює яскравість, частина потрійної зіркової системи. Темніша зірка має природу Сатурна, світліша передає не тільки сатурніанський, а й Марсо-Урановий вплив. А третю зірку віддалено від перших двох. Алголь у малюнку сузір'я розташований у відрубаній голові Медузи Горгони, яку тримає в руці Персей. Це найгірша і найнебезпечніша зі всіх зірок. Її назва "Аль Гуль" у перекладі з арабської означає "привид" або "зірка демона". Відома ще й як "демон, який тремтить (моргає)".

Медуза, єдина смертна з трьох сестер-Горгон, раніше була красивою дівчиною, але Афіна перетворила її волосся на шиплячих змій за те, що вона народила в одному з її храмів дітей (Хрісаора та Пегаса) від Посейдона. Вона стала настільки потворною, що кожен, кому доводилося глянути на неї, каменів.

Персей – міфологічний герой, син Зевса та Данаї, дочки аргоського царя Акрісія. Царю Акрісію було передбачено, що він помре від руки онука. Щоб уникнути цієї долі, Акрисій ув'язнив Данаю в мідну вежу. Дізнавшись про це, Зевс проникнув до вежі до Данаї у вигляді дощу і, згодом вона народила Персея. Розгніваний Акрисій наказав помістити дочку та онука в ящик, забити його і кинути в море. Через багато днів ящик хвилями прибило до острова Серіф, де царював Полідект.

Минули роки, і Данаю та Персея накрило нове лихо. Полідект захотів опанувати Данаю і, побоюючись Персея, що змужнів на той час, послав його за головою Медузи Горгони на вірну смерть. Боги допомогли Персею: Афіна та Гермес подарували йому крилаті сандалії, мішок та чарівну шапку-невидимку Аїда, а також допомогли знайти шлях до сестер-горгон. До того ж Гермес подарував Персею гострий ніж, а Афіна — дзеркальний щит. Озброївшись цими подарунками, Персей вирушив у небезпечний шлях. Погляд Медузи перетворював усе живе на камінь, тому Персею довелося дивитись на щиті Афіни, коли він, підвівшись у повітря на крилатих сандалях, відрубав голову однієї з трьох сестер. Сховавши голову Медузи в мішок, Персей зник від інших горгон за допомогою шапки-невидимки.

В Ефіопії, дорогою додому, Персей звільнив від морського чудовиська Кита царську дочку Андромеду. Вбивши її нареченого, він узяв Андромеду собі за дружину. Коли Персей прибув на Серіф, він застав свою матір Данаю в храмі, де вона переховувалась від переслідувань Полідекта. Персей перетворив Полідекта та його поплічників у каміння, показавши їм голову горгони Медузи. Стародавнє пророцтво збулося: Персей випадково вбив Акрісія. Не бажаючи царювати після вбивства діда, Персей залишив аргоський трон своєму родичу, а сам поїхав до Тірінфу.

Боги піднесли на небо Персея, Андромеду, мати Андромеди Кассіопею та морське чудовисько Кіта, перетворивши їх на сузір'я.

У єврейській міфології Алголь називали "Голова Сатани" або Ліліт і символізує жіночу сексуальну енергію. Вони вважали цю нічну демоницю першою дружиною Адама. Слово "алкоголь" також походить від Алголь. Подібно до крові Медузи алкоголь може вбити, а може зцілити, якщо застосовується як антисептик.

Алголь – зірка жіночої пристрасті чи безжалісності, має два боки прояву. У найзнаменитішого терориста у світі – Осами Бен Ладена – просто на зірці Алголь розташований Марс у поєднанні з низхідним місячним вузлом і напруженому аспекті з Плутоном. Ще приклад – гороскоп принцеси Діани. У її карті Венера – планета у коханні у статусі управління, але у поєднанні із зіркою Алголь. Діана загинула в автокатастрофі зі своєю коханою людиною.

Жуль Верн, французький письменник, класик пригодницької літератури, один із основоположників жанру наукової фантастики, зірка Алголь у поєднанні з Сонцем. Такий аспект дав авторові інтенсивність та масивний потік творчої енергії. Тобто від Алголя виходять також і "світлі промені", але можуть їх приймати ті люди, які вже досягли високого рівня духовного розвитку.

Незважаючи на те, що зараз період зростального Місяця, не варто планувати важливі починання в період від 12 до 17 липня. Зірка Алголь руйнує всі починання, доводячи до психічних комплексів та захворювань. Усю другу декаду місяця в обставинах та ситуаціях закладено зло та всілякий негатив. У цей час відчувається потужний потік енергії, який контролювати дуже важко і майже нереально. Ця зірка деформує свідомість та забирає психологічний ресурс, тому краще провести середину літа 2024 року якомога спокійніше, не беручи участі у масових процесах. Відкладіть важливі справи на третю декаду липня та бережіть себе!

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