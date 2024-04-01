Що носити і які кольори вибирати Діві: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Діва втілює матеріальний принцип, що символізує повільне дозрівання всередині форми. Знак чистоти, ладу та організованості, це очевидні та відчутні результати від докладених зусиль. Правила Діви, здебільшого, прості, але дуже важливі для забезпечення нормальної життєдіяльності.

Місія Діви – впорядковувати, визначати та аналізувати реальну, практичний складник кожної деталі навколишнього світу. Другий знак стихії Землі та шостий у зодіаку від точки Весняного Рівненства. Жіночий пасивний, що належить до мутабельного хреста. Мутабельна стадія – мінливий, перехідний стан. Важливість знань та навичок, системності, дрібниць та деталей, умінь та професійних здібностей описує мутабельну якість знака Діви, яка готує новий етап, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Діва – знак фізичного служіння, жіночий, пасивний, перебуває у зоні оформлення. Ця зона описує становлення, зміцнення та досягнення максимального розвитку всіх починань. Відмінною рисою цієї зони є розвиток лише на рівні матеріалізації. Практичність, працездатність та вміння піклуватися про інших людей робить представників знака Діви незамінними співробітниками в будь-якому колективі.

Дівою керує Меркурій (планета інтелекту), тут у екзальтації також Меркурій, у вигнанні Нептун і Юпітер, у падінні – Венера. Енергія Діви пов'язана з неймовірною деталізацією, логікою, чіткістю, фокусом уваги головних сенсах. Основна проблема людей, народжених під цим знаком, у тому, що вони часто не вміють розслабитися, багато метушаться та ускладнюють собі життя.

Діва – дуже елегантний, діловий та практичний знак. Енергія Діви, пофарбована земною стихією, дозволяє досягати результатів у довгих, складних і копітких справах, таких як наукові дослідження, завзяті тренування тощо. Закон кількості, що переходить одного разу в якість, дуже точно визначає цей процес.

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Представники знака Діви несхильні до ілюзій та мрій, вони здатні одухотворити свої щоденні справи і наповнити їх смисловим складником, тим самим вносячи у свою повсякденність світло самого життя. Але часто люди творчого складу розуму, романтики та авантюристи, Дів зовсім не розуміють. Хоча у разі правильного розуміння своїх слабких і сильних сторін, якраз у таких людей Діві і потрібно навчитися деяких якостей, яких їй бракує. І, хоча б підсвідомо, допустити передумову існування більш тонкої, невидимої, астральної матерії.

Завдання Діви – напрацювати якості Венери, Юпітера та Нептуна, тобто займатися духовним розвитком, формувати почуття краси та гармонії, природність прояву себе. Потрібно розвивати творче та художньо-образне мислення, інтуїцію та уяву. Цьому також допоможе відповідний макіяж та стиль в одязі, відповідні аксесуари, амулети з натуральних каменів-самоцвітів.

У макіяжі та одязі усвідомлена Діва дотримується природних відтінків, використовуючи теплі коричневі та бежеві тони. Головне – зручність, акуратність, доглянутість та бездоганний манікюр (ідеальний френч). Любить мінімалізм в одязі та нюдовий макіяж, а часто обходиться навіть без нього. В образі не повинно бути агресивних кольорів. Навряд чи можна побачити Діву з яскравою червоною помадою чи пишною зачіскою.

В образі важлива акуратність і увага до деталей та аксесуарів — все має бути ідеально і прискіпливо стикуватися одне з одним. Діві підходять строгі вбрання, спідниця-олівець, ділові костюми, сукні до колін, блузи і, звичайно ж, зручне повсякденне взуття. Діва, як жоден інший знак, вміє бачити подробиці та цінує малі форми. Чудово, якщо в сумочці є багато відділень, а в жилеті – безліч кишень.

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Діяльність Діви вимагає терпіння і наполегливості, монотонного повторення, довгих одноманітних циклів заради деякої світлої мети в результаті. Тому представники цього знака завжди у формі і готові стати до роботи, щойно з'явиться цікаве завдання. До того ж, зовсім неважливо, чи це будуть робочі будні, день чи ніч, вихідні, відпустка. Діви – трудоголіки та практики. Чимало лікарів, бухгалтерів, секретарів серед представників цього знаку зодіаку.

Діловий стиль на відміну багатьох інших не терпить компромісів – тому ідеально підходить Дівам. Класика має на увазі використання всіх необхідних елементів — блузи або сорочки, штанів або спідниці і обов'язково піджака або жакета. Діловий, офісний, строгий стиль уперше з'явився у чоловічому гардеробі. Простий крій, спокійна палітра, тканини, що не мнуться, мінімум аксесуарів. Сорочки та блузи завжди повинні бути свіжими, штани випрасуваними.

Види ділового стилю досить різноманітні. Загальне для всіх: одяг не повинен "висіти", але крій має бути зрозумілим, простим. Піджаки приталені або напівприталені, штани по фігурі або прямі.

Формальний або строгий діловий стиль не допускає штанів, що облягають, не приймає коротких рукавів, а колготки обов'язкові навіть влітку. Базова палітра: білий, чорний, сірий, коричневий. Допускаються приглушені кольори – темно-зелений, темно-синій, бордовий.

Повсякденний діловий чи офісний стиль – це бізнес-кежуал, який набагато демократичніший, ніж формальний. Образи у цьому стилі менш вимогливі, адаптовані під повсякденність. Допускаються легке жіночне взуття, поєднання різних тканин, використання різних кроїв штанів, іноді навіть джинсів.

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Неформальний діловий стиль у багатьох великих компаніях називають "стиль п'ятниці". Цього дня співробітникам дозволено трохи поступитися дрескодом та прийти на роботу без жакету – лише у спокійній сорочці чи блузі, додати яскравих прикрас, зробити романтичну зачіску чи розпустити волосся.

Знайшов діловий стиль відображення у спортивному стилі одягу. Це найрозслабленіший варіант складання офіційного гардеробу. Сорочки тут замінюються футболками та майками, штани джинсами, туфлі – білими кросівками чи кедами.

Стиль Шанель — це просте, але елегантне класичне вбрання, не сприймає яскравості, тому колірна палітра стримана, спокійна. Основним чином служать штани або спідниця і твідовий жакет. Доречною буде сукня-футляр або спідниця-олівець. Доповнить образ витончене кольє на шиї або класична брошка.

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