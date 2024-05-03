Що носити і які кольори вибирати Козорогу: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Мінімалізм в одязі співзвучний енергіям знаку Козоріг. Цей стиль дозволяє виразити індивідуальність без мішури, блиску та великої кількості декоративних елементів. Аксесуари обов'язково мають бути дорогими, виконаними у класичному стилі.

Кардинальний знак стихії Землі – Козоріг має цілеспрямованість, стійкість у важких життєвих обставинах, відповідальність. Перевершує інші знаки зодіаку щодо управління процесами. Основною метою типового Козорога є досягнення максимально високого рівня щодо соціальних умов, за яких відбувається особистісний розвиток, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Козоріг – найдисциплінованіший знак зодіаку, може створити життєздатну структуру та налагодити надходження прибутку. Це люди консервативного складу, схильні відкидати нововведення, тому їм важко орієнтуватися у непередбачуваних обставинах поза системою. Запеклі трудоголіки, які більшу частину року проводять на роботі. Свої глибокі почуття вважають за краще нікому не відкривати, важко зближуються з людьми.

Козоріг дуже бережливий і, за необхідності, легко піде на самообмеження, якщо цього вимагає справа. Величезна жага діяльності часто призводить до того, що Козороги підсвідомо ставлять перед собою мету, що важко досягти. Енергія Козорога характеризується наполегливістю та ґрунтовністю, вона сприяє реалізації задуманого в житті. "Ми легких шляхів не шукаємо" – це про Козорогів.

Представників цього знака зодіаку не цікавлять поверхневі зв'язки. Тому партнер має відповідати чітко визначеним критеріям – зі схожими цілями та цінностями, чесний та працелюбний. Водночас чудову пару для Козорога складуть люди емоційніші, ніж він сам, тому що не звик виставляти почуття напоказ.

Козоріг є дуже матеріальним та практичним знаком, він виражає вершину еволюції форм. Його управитель — Сатурн (Владика Часу), планета важкої енергетики. Сатурн пов'язаний із досвідом, відбиває принцип кристалізації, все звужує, стягує, сушить і робить твердим. Планета має велике значення у соціальному житті, це закон і лад, які утримують суспільство у межах. Із Сатурном пов'язана структура влади, апарат чиновників, усі органи контролю.

Козоріг керує переходом на новий рівень. Символічно – це вершина найвищої гори. У цьому знаку завершуються старі цикли зусиль і починаються нові. Кармічне завдання Козорога полягає у створенні форм на стику матеріального (вершина гори) та тонкого світів (небо). Щоб повністю розкрити свій потенціал, Козорогам потрібно розвинути в собі вміння ризикувати і пробувати нове.

Козороги не женуться за славою та увагою оточення. Серйозні і впевнені в собі люди, які старанно виконують свій обов'язок, тому і вигляд вони повинні мати належний. Їхній образ вивірений до дрібниць. Козорогам як знаку землі підійде стиль одягу, який відображає їхню практичність, стабільність і серйозність поглядів на життя. Вони люблять прості, чисті лінії та дизайн, який не привертає надто багато уваги.

Козорогам ідеально підходить діловий образ: суворі костюми та сукні класичного крою, сорочки, спідниця-олівець, сукні-футляри. І, звичайно, приглушені тони в одязі, чорний, коричневий, сірий, темно-синій. В образах темних відтінків жінки-Козороги завжди матимуть ефектний та жіночний вигляд.

Гармонійний вигляд матимуть стиль англійської королеви, ретростиль, класика та холодна естетика у поєднанні з якісними прикрасами. Як правило, Козороги вибирають елегантні вбрання, суворі костюми, піджаки, сукні, що підкреслюють статус.

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Англійський чи британський стиль складається із простих силуетів, консервативних, але елегантних речей. Вбрання скромні, що демонструють виховання, освіченість та відданість традиціям. Аксесуаром виступає невелика шкіряна сумка, за бажанням – фетровий капелюх або кепі. Взуття – класичні човники.

Аристократичний стиль відрізняється скромністю та стриманістю, але припускає адаптацію сучасних трендів. Типове жіноче вбрання: сукня трохи нижче коліна із закритим декольте.

Діловий, бізнес- або офісний стиль в одязі – це вбрання, призначене для відвідування офіційних заходів. Одяг у діловому стилі охайний і витончений, має прямі чіткі лінії та ідеальне посадження по фігурі.

Стиль Шанель не сприймає яскравості — це просте, класичне вбрання, але від того не менш елегантне і жіночне. Основою образу у стилі Коко Шанель слугують штани або спідниця і твідовий жакет.

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Лагом — це стиль, заснований на відмові від надлишків та використанні оптимальної кількості речей у гардеробі. Колірна гама – спокійна, зрозуміла лінія силуету. Для гардеробу в стилі лагом характерні довговічні речі, відсутність яскравих принтів та помірність у деталях.

В основі стилю мінімалізму – розважлива стриманість, простота та лаконічність, функціональність та відсутність надмірностей. Є принципи незвичайності форм, але з поправкою на "нічого зайвого". Гардероб у стилі мінімалізм – це просто та складно одночасно. Його історія почалася зі знаменитої маленької чорної сукні Шанель. Вироби у стилі мінімалізм не підвладні часу, їх можна впевнено поєднувати між собою, не боячись перевантажити образ.

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Стиль ретро – створення образів на кшталт нарядів минулих років. Ретро передбачає стилізацію сучасних речей та їхню комбінацію таким чином, щоб вийде образ у дусі обраного часу.

Япі – стиль молодих американських кар'єристів. Його основою є будь-який витончений, елегантний і строгий одяг високої якості, обов'язково дорогий. Особливість стилю япі – професійний зовнішній вигляд, за якого вартість речей не виставлена напоказ.

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