Що носити і які кольори вибирати Терезам: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Знак Терези несе енергію рівноваги, балансу та гармонії. Представники цього знака мають розвинене почуття прекрасного, серед них багато кутюр'є, стилістів та дизайнерів. Їм подобається мати акуратний, дорогий та елегантний вигляд, і це їм чудово вдається.

Знак Терези – чоловічий, активний, стихія Повітря – зона оформлення, кардинальний. Основний принцип знаку Терезів – досягнення та збереження рівноваги та гармонії в обміні з навколишнім світом. Сильні якості народжених під знаком зодіаку – тактовність, ввічливість, толерантність, миролюбність. Але є й слабкі сторони, такі як нерішучість та потреба в імпульсі ззовні, слабка особиста активність, несамостійність, проблема вибору, небажання дістатися до суті, що часто призводить до розчарувань у житті, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Тема рівноваги і балансу у житті актуальна для представників Терезів більше, ніж будь-якого іншого знака зодіаку. Спотворення у той чи той бік швидко усуваються – у них все під контролем, тому вміють вчасно виправити ситуацію. Впевнене соціальне становище досягається за рахунок серединної позиції. Терези цінують красу і гармонію у всіх її проявах, зокрема в одязі.

Терези – єдиний неживий знак зодіаку, і символізує він безпосередньо спочатку всього Сущого, вічне і незмінне, яке розуміється єдиним, загальним, нескінченним. Повітряна стихія надає Терезам безособовості та неупередженості. Негармонійна енергія знака Терези може виявлятися як нескінченні коливання та нестійкість – це постійні "гойдалки" у житті.

Кожна людина постійно перебуває під впливом різних пар протилежностей, які їй доводиться врівноважувати та гармонізувати – духовне та матеріальне, чоловіче та жіноче, особисте та суспільне, активність та пасивність тощо. Цим процесом якраз і управляє знак Терезів, будучи в цьому сенсі центральною віссю всього зодіаку.

Усвідомлені представники цього знака знають все про людські слабкості, зокрема свої, і розуміють необхідність їх подолання, тому можуть виховувати себе самі. Визнають свої помилки, знаходять у собі сили перепросити, першими простягають руку для примирення.

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Символ знака Терези – лемніската або знак нескінченності, що означає вічний рух і відродження, нескінченні перетворення в ланцюги карми, безперервність існування, гармонію світу. Він вказує на відсутність будь-яких кордонів і це найкращий талісман усіх, хто народився під знаком Терези. Знак нескінченності часто використовується в прикрасах, пов'язаних із коханням та стосунками. Символізує вічні почуття, безмежну прихильність та відданість. Знак нескінченності може також символізувати невідворотність нашої долі, безсмертя, довголіття та вічність.

Астрологічно знаку нескінченності відповідає Венера. Планета відповідає за кохання та мистецтво, а вони безсмертні. Так само Венера керує і знаком Терези. Душа і вищі почуття вічні, а прекрасні мистецтва зосередили і поєднали у собі різні світи та час.

Сатурн — володар Карми, хранитель Часу, у Терезах має статус екзальтації. Марс і Плутон (планети війни, руйнувань та влади) – у вигнанні.

Представники знака Терези мають дипломатичні якості, поведінка підкреслена розумом та інтелектом. За великої кількості почуттів не дозволяють пристрастям взяти гору, намагаються зберегти рівновагу. Вважають за краще "поганий мир", а не "хорошу війну". За всієї своєї чутливості стежать за культурою і її проявам, їм дуже важлива форма взаємин.

Терези намагаються створити сприятливе враження на всіх, кого зустрінуть, чудово демонструють хороший стиль, завжди встигають за модою. Прагнуть мати кращий вигляд, під час вибору вбрання дотримуються "золотої середини", крайнощі в одязі їм невластиві. Зроблені без смаку, агресивні та кричущі образи не для Терезів.

Стиль одягу формується у юності, і лише кардинальні зміни фігури можуть призвести до його зміни. В одязі відбуваються зміни, що відповідають обраному стилю, але тиха розкіш і витонченість в образі є завжди. Більшість гардеробу в нейтральній палітрі, вбрання прості та стильні.

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Терези вміють зі смаком поєднувати кольори, віддають перевагу м'яким відтінкам ближче до постільних. Талановито використовують зорові ілюзії візерунка тканин і прийоми макіяжу. Можуть елегантно виділяти та підкреслювати ті частини тіла, які надають привабливості, до того ж це властиво як жінкам, так і чоловікам. Терези добре знають, який одяг треба одягти з конкретного приводу.

Терезам пасують м'які заспокійливі кольори – відтінки блакитного, ніжно-перлинно-сірого, аквамарин, білий, а також інші світлі та легкі повітряні кольори. Як приклад можна представити Джейн Біркін, яка вирізнялася вмінням носити білі футболки та сорочки. Цим їй вдавалося лише підкріпити статус ікони французького стилю.

Паризький чи французький шик – образи, що поєднують витонченість, жіночність та простоту, з акцентом на комфорт. Для пошиття застосовуються якісні та дорогі тканини спокійних відтінків — або пастельних, або приглушених. Аксесуари застосовуються у мінімальній кількості. Берет або шийна хустка – невід'ємний атрибут французького стилю.

Ніжні жіночні відтінки, такі як рожевий, бузковий, світло-зелений, бежевий, так само ідеально підкреслять індивідуальність дівчини-Терези. Любов до елітної та вишуканої моди означає, що Терезам, найімовірніше, сподобається розкішне нейтральне вбрання з чорно-коричневими або світло-коричневими елементами. Жінки-Терези люблять ходити у штанях. Підійдуть образи у класичному стилі, але на сучасний лад. Енергії Терезів відповідають сукні-футляри.

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Для жінок-Терезів характерні тонкощі денді-стилю: в одязі немає несподіваних та екстравагантних поєднань кольорів, тканин, аксесуарів. Все ретельно та зі смаком підібрано, все на своєму місці. Стиль денді – це аристократизм, естетика та вишуканість у всьому – від вбрання до манери розмови та жестів. Легка шийна хустка, рукавички зі шкіри та ідеально начищене взуття чудово доповнять образ. І, звичайно, ідеальна класична зачіска, наприклад, подовжене каре.

Нью-лук – граційний, жіночний і витончений стиль у дусі Dior. Це одяг, який підкреслює жіночність, приталений жакет, спідниці та сукні-кльош ідеальної довжини, що прикривають коліна, елегантні аксесуари та взуття на середньому підборі.

Терези люблять і вміють приваблювати та зачаровувати. Їм пасують квіткові аромати, особливо зі східними мотивами – такі чарівні та легкі у спілкуванні, як і самі Терези.

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