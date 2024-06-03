Що носити та які кольори вибирати Рибам: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Загадковість та глибина людей, народжених під знаком Риби, викликає непідробний інтерес. Чарівність представників знака Риби настільки велика, що зазвичай без проблем привертає увагу потрібних людей.

Риби — дванадцятий знак, що завершує зодіак, а отже містить у собі досвід усіх попередніх знаків. Мудрі, добрі та безтурботно-спокійні Риби дивують і викликають захоплення. У них чимало захисників, покровителів та шанувальників. Представники знака Риби чудово усвідомлюють, що своїми чарами здатні утримувати людей поряд із собою. Проте, не користуються цим, як, наприклад, маніпулятори Скорпіони, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Зовнішній вигляд Риб, як правило, демонструє мрійливість, байдужість і певні лінощі. Навіть за всього бажання навколишнім людям навряд чи вдасться вивести представників знака Риби з себе. І це сила цього знака зодіаку! Кармічний досвід Риб справді безмежний, і це формує їхній певний життєвий сценарій!

Риби — психологічно сильний знак, здатний винести будь-які психічні навантаження, прийняти їх, а, головне, продемонструвати конкретний життєвий урок навколишнім людям. Насправді неможливо здивувати чимось представників цього знака зодіаку, адже у них величезний кармічний досвід.

Знаком Риби управляє Нептун та Юпітер, в екзальтації – Венера, планета кохання та краси. Про таку, як жінка-Риби, потай мріє будь-який чоловік! Риби – наочна ілюстрація до приказки у тому, що сила жінки у слабкості. І сила ця воістину величезна. Тому, будь-який адекватний чоловік, просто не може залишитися байдужим до того, що поряд із ним перебуває чарівна представниця жіночої статі, народжена під знаком Риби, яка, можливо, потребує його опіки та допомоги. Крихкість жінки-Риби пробуджує в ньому всі його природні інстинкти, що дрімали з часів первісного мисливця!

Водна стихія знака Риби вдало згладжує їхній життєвий досвід і потужний характер, наділяючи Риб співчуттям і мрійливістю. Вони не дуже важливі, проте дотримуються нехитрих правил, що допомагають зберегти душевну рівновагу. З представників цього знака виходять дійсно чуйні батьки, які ставлять добробут дітей на перше місце, вищі за роботу та власний спокій! Вони впевнені, що майбутнє – це молоде покоління, тому не втомлюються від спільних ігор, мудрих настанов і повсякденних турбот.

Риби – знак духовного служіння, жертовності, участі у процесах заради блага когось чи спасіння чогось. Жіночий пасивний знак зодіаку перебуває в зоні трансформації. Основний принцип знака Риби – розмити межі, все змішати та вирватися з оболонки фізичного світу. Девіз: "Вже не Я", "Духовне служіння". Завдання Риб — насправді жити, а не у своєму фантастичному світі. Місія Риб – прийняти зв'язки, контакти та передати далі, динамічно розвиватися.

У представників знака Риби немає чіткої структури матеріального світу, оскільки в цьому немає потреби, а основний напрям – інтуїтивність та здобуття віри. А інформаційний обмін не такий важливий, дробити і розкладати вже не виходить, оскільки Меркурій у цьому знаку має статус вигнання та падіння. У Рибах є великі обсяги емоцій, віра в ідеальне. Краса та гармонія навколишнього світу незвичайна, не земна, одухотворена.

Ідеального образу Риби досягають за рахунок гармонійного сприйняття кольорової гами. Риби повинні сяяти! Накладайте тональні флюїди, мерехтливі пудри, хайлайтери, як це робить Кейт Міддлтон. Серед улюблених кольорів представників цього знаку – блакитний, бузковий, бірюзовий, фіолетовий. Підійдуть м'які заспокійливі кольори: відтінки блакитного, ніжно-рожевого, перлинно-сірого. Використовуйте романтичні пастельні тони, відтінки синьо-зеленого, аквамарину, смарагдово-зеленого, колір морської хвилі. Уникайте контрастності.

Сукні представниць знака Риби вражають витонченістю. Зазвичай це моделі з легких матеріалів із плавними лініями. Риби закохані в романтичні рюші та волани, які надають легкості. Наголошують на достоїнстві фігури сукні нюдових тонів, часом із напівпрозорих матеріалів. До того ж, дивним чином, Риби зовсім не мають збляклого вигляду.

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Багато хто серед Риб – шанувальники деніму, екологічного стилю в одязі. У повсякденних образах переважають бежеві відтінки та етнічні мотиви. Часто екологічний стиль порівнюють і навіть прирівнюють до бохо, оскільки останній також орієнтований на природу. Перший і основний принцип екостилю – природне походження матеріалів для одягу. Риби відмовляються від культу речей і віддають перевагу стриманому споживанню та максимальному захисту природи. Еко-стиль не сприймає шкіру в одязі, незважаючи на природне походження матеріалу, оскільки це суперечить принципам гуманності.

Фото: Getty Images

Морі — японський стиль "дівчини з лісу", протиставлений ритму життя мегаполісів. Вітаються натуральні тканини, вільні фасони та навіть легкий оверсайз. В основному, застосовуються спідниці та сукні. Якщо все ж таки штани – то м'які, з обтічними лініями, жіночні та легкі.

Рустик чи рустикальний стиль – це прості образи, спокійні відтінки, а крій – без відвертих чи екстравагантних деталей. В основі стилю лежать природні матеріали, невигадливі форми, мінімум обробки виробу в процесі проходження від сировини до полиці магазину. Рустик схожий на екостиль.

Фото: Getty Images

Аксесуарів краще підбирати мінімум і, зрозуміло, у стилістиці напряму – дерев'яні сережки та підвіски, лляні, конопляні, ротангові, солом'яні сумки. Добре впишуться в образ солом'яні капелюшки.

Романтичний стиль – м'які лінії, що підкреслюють жіночні форми. Саме як виділений напрямок у одязі, з'явився у XVIII – XIX. Тоді жінки та дівчата відмовилися від раніше популярних важких, щільних тканин та каркасних суконь на користь атласних, повітряних. Образ ідеальної дівчини зобов'язував бути стрункою, витонченою, у легкій сукні з рюшами, віялом та повітряною зачіскою.

Колірна гама романтичного вбрання спокійна, ніжна. Вітаються пастель, молочний, бежевий, білий колір. Яскраві фарби використовуються рідше та в основному для створення візерунків та акцентів. Взуття для доповнення образу підбирається витончене, акуратне. Найчастіше на стійкому підборі або без нього, але допустимі туфлі човника. Прикраси з перлів чудово підкреслюють романтичність образу.

Складний романтичний стиль підійде для жінок, які бажають наголосити на своїй красі. Характерні риси – косі лінії, складні драпірування, багатошарові образи, поєднання різних фактур. Складний романтизм вітає довжину максі і допускає міні.

Найкращими аксесуарами для ніжного образу будуть атласні та шовкові хустки, прикраси із золота та срібла, біжутерія з імітацією рослинних форм – пір'я, рослини, квіти, а також серця. Вечірній образ доповнюється накидками з хутра або мереживними пелеринами.

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