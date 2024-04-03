Що носити та які кольори вибирати Скорпіону: як підкреслити свою індивідуальність за допомогою астрології

Скорпіон – найенергетичніший сильний знак зодіаку, що переводить енергії з одного стану до іншого. Завжди справляє враження, має неймовірний магнетизм, привертає увагу, хоча часто вселяє страх. Ніхто зі всього зодіакального кола не любить мати такий сексуальний вигляд, як Скорпіон.

Знак Скорпіон – жіночий, пасивний, другий знак стихії Води та восьмий від точки Весняного Рівнодення. У зодіаку належить зоні оформлення, має фіксовані якості. Основний принцип знака Скорпіон – проникнення у глибину, проходження через трансформацію життя та смерті, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Представники знака Скорпіон здатні проникати у глибокі емоційні верстви, перетворювати енергії, пропускаючи їх крізь себе, можуть впливати людей. За рахунок своєї волі та потужної енергії, яка схожа з атомною, має магічну силу, має можливість проривати межі. Завдання Скорпіона — цінувати природне, не порушуючи форми, що розвиваються.

Фіксована стадія – найміцніший і стабільніший прояв стихії, що призводить до формування найбільш характерних для стихії якостей. Властивості фіксованої Води найповніше відбито під час транзиту Сонця за знаком Скорпіона. Його енергія дає нам свободу від уподобань, і можна це використати – відсікати на той час усе непотрібне та застаріле у своєму житті. Це час звільнення від минулого і зайвого, час відсікання зв'язків, що зжили себе.

У період Скорпіона посилюється важливість внутрішніх процесів, настає зосередженість на здатності забезпечити енергетичний потенціал не теплом і світлом, а внутрішнім резервом, процесами, що глибоко перебігають, як корисними копалинами, що розташовані в глибинах нашої планети.

У сфері почуттів, внутрішніх емоцій, відчуттів Скорпіон прагне знайти суть, заглибитись у причину. Фіксація в цих процесах приводить Скорпіона до проникнення в такі сфери, де не виключено екстремальних ситуацій, крайніх проявів почуттів. Символічно цей знак виявлено, як вода, але прихована. Аналогія із підземними річками, трубопроводом, характеризує фіксованість водяного знаку Скорпіона.

Управителі знаку Скорпіона — Плутон і Марс, войовничі планети, здатні руйнувати без відновлення. Краса та гармонія навколишнього світу у них незвичайна, не така, як сприймається іншими. У Скорпіонів "своє розуміння краси" — від Венери у вигнанні. Емоції перебувають дуже глибоко, можуть не виявлятися відкрито, ховатися, маскуватися — від статусу падіння Місяця. Інстинкт самозбереження в Скорпіоні практично на нулі, цей знак пов'язаний з енергією смерті. Плутон управляє надрами, а них постійно ведуться війни.

Пристрасний та владний знак зодіаку, дуже сильний емпат, вміє миттєво зчитувати думки та емоції інших людей. Терплячий, витривалий, здатний мобілізувати сили, швидко заповнювати внутрішні ресурси. Серед Скорпіонів багато як енергетичних донорів, і енергетичних вампірів. Це люди настрою, суперечливі. Люблять багате життя (часто за рахунок інших), задоволення та розкіш. Незадоволений Скорпіон — цинічний, фанатичний, уїдливий, тиранічний, руйнівний, непримиренний, підступний. З ворогами жорстокий, безжальний, і сам не очікує від ворога милості.

Скорпіон — водний знак зодіаку, тому його енергія стосується більше емоційної сфери людини. Пов'язаний зі спокусами, випробуваннями, а також тріумфом та перемогою. Це енергія боротьби, трансформації, що показує силу безстрашного воїна. За силою та глибиною емоцій Скорпіон перевершує всі знаки зодіаку.

У Скорпіона відбувається постійна трансформація психіки, яка не залежить від його волі. Часто кажуть, що скорпіон поїдає себе. Ця трансформація може йти більш менш гармонійно і конструктивно, але в будь-якому разі вона викликає глибокі емоції.

Скорпіон виявляє, виводить на поверхню із прихованих куточків підсвідомості, саме тіньову частину психіки, усі людські недоліки, пристрасті та вади. Це спочатку лякає, проте виявлення своєї підсвідомої негативної сторони є першим кроком до її трансформації.

Скорпіон знак керує точками кризи людини. У кожній кризі закладено деяке випробування, і, відповідно, перемога та перехід на новий рівень. Всі випробування, через які кожній людині доводиться проходити, є очищенням і розвитком Духа.

Розвинений Скорпіон може дуже точно сприйняти внутрішню проблему людини та небагатьма потрібними словами пояснити її суть, а людина, побачивши себе дещо глибше, знаходить у собі шлях та сили для її вирішення.

Представникам цього знака зодіаку не вистачає м'якості та ніжності, і цей дефіцит вони можуть заповнити за допомогою одягу. Внутрішню напруженість чудово скидають через яскраве інтимне життя. Скорпіони не ховатимуть свої форми під нудними діловими костюмами або прикидаються "хорошими дівчатками" у скромних сукнях у горошок. Якщо діловий костюм, то тільки такий, який підкреслюватиме гарну фігуру, якщо сукня, то з провокаційним вирізом.

Фото: Getty Images

Іноді жінкам-Скорпіонам непогано б приборкати запал і зменшити градус сексуальності, інакше доведеться довго чекати на пропозиції руки і серця або підвищення на посаді. Щойно вони це зроблять, у їхньому житті з'являться чоловіки із серйозними намірами.

Скорпіонам личать всі насичені відтінки червоного кольору: вишневий, гранатовий, винний, червоне дерево. І, звичайно ж, чорний колір та інші "тяжкі" відтінки (синьо-чорний, наприклад). Шкіряні куртки, шорти, штани або спідниці є в гардеробі кожного Скорпіона. Люблять носити дорогу спідню білизну, що сприяють поповненню внутрішніх ресурсів. Це необхідно Скорпіонам, оскільки коли їх щось цікавить, не шкодують себе, витрачають свої сили, як ніхто інший. Чорний і червоні кольори посилюють і так потужну енергетику представникам цього знака зодіаку, роблять їх ще сміливішими, впевненими у собі сексуальними. Крислатий капелюх, шкіряні рукавички та чокер на шию чудово доповнять образ Скорпіона.

Фото: Getty Images

Мистецтвом макіяжу Скорпіони володіють досконало. Їм подобаються чіткі лінії та контури, підведення, окреслені повіки, виділені, скульптурні вилиці, помада глибоких насичених тонів. Парфуми мають бути такими ж, як сам Скорпіон – чуттєвими, запальними, експресивними та таємничими. Волосся – пряме та гладке, щоб збирати енергію, яка необхідна представникам цього водного знаку.

Вамп – стиль впевнених у собі, фатальних та сміливих жінок, які готові демонструвати сексуальність, але залишати місце для фантазій. Повною мірою підходить Скорпіонам. Гардероб у стилі вамп будується на силуетах, що облягають, і дорогих тканинах.

Стиль глем-рок кричить про небажання перебувати у рамках. Це поєднання гламуру – жіночного та сексуального, з бунтарським духом та бажанням протистояти загальноприйнятому.

Леони Ханнe / Фото: Getty Images

Готичний – таємничий, містичний, чорний стиль. Характерні риси – чіткі лінії, стилістичні деталі з посиланням до похмурих епох – хрести, черепи, скелети, кажани. Традиційний колір – чорний, який знаходить відображення у всьому – одязі, волоссі, макіяжі.

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